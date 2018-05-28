伊万卡：关闭时装品牌 专心从政

（德国之声中文网）美国总统特朗普的女儿伊万卡周二（7月24日）表示，关闭自己的时装品牌，做好自己父亲的非正式顾问这一工作。

一年多前加入特朗普政府的时候，伊万卡从其时装公司的管理层退出。

伊万卡周二在一份声明中称："在华盛顿17个月后，我不知道何时以及是否会重新回到公司执掌生意，但我知道的是，在可预见的未来，我的焦点将是在华盛顿的工作。"

伊万卡公司的关门将导致18人被辞退。

自特朗普当选总统以来，伊万卡包括服装、鞋和配饰的时装品牌受到一些政治反对者的抵制。

零售商Nordstrom、Sears和Hudson's Bay以销量低迷为由撤下了伊万卡时装产品。

但伊万卡公司则称生意表现强劲，关闭公司的决定与业绩无关。该公司称，零售商Macy's、Dillard's和亚马逊仍在销售其产品。

零售咨询机构GlobalData Retail负责人桑德斯（Neil Saunders）分析说，尽管伊万卡公司可以继续运作下去，但面临更多挑战。

尽管去年初伊万卡退出公司管理层，但伊万卡品牌仍受到批评，认为该品牌从伊万卡与白宫的关系中不公平地获益。

批评的内容包括：伊万卡品牌多个商标在中国获得批准或初审通过；伊万卡在中国的代工厂被指劳工条件恶劣等。

抵制与特朗普有关的商业利益的组织"Grab Your Wallet"称，伊万卡关闭公司是该组织的一大胜利。

苗子/石涛（路透社、美联社）