 伊万卡：关闭时装品牌 专心从政 | 经济纵横 | DW | 25.07.2018

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经济纵横

伊万卡：关闭时装品牌 专心从政

伊万卡表示将集中精力做好白宫的顾问工作。自其父特朗普当选总统以来，伊万卡时装品牌受到抵制。

Ivanka und Donald Trump zur Eröffnung der Trump Towers Mall in Istanbul (picture alliance/dpa/T. Bozoglu)

资料图片（2012年）

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虽然他们现在的身份是白宫顾问，暂停参与各自企业的经营活动，但尽管如此伊万卡和库什内夫妇俩一年仍然有八千多万美元的巨额收入，这还不包括白宫给他们发的工资。 (12.06.2018)

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（德国之声中文网）美国总统特朗普的女儿伊万卡周二（7月24日）表示，关闭自己的时装品牌，做好自己父亲的非正式顾问这一工作。

一年多前加入特朗普政府的时候，伊万卡从其时装公司的管理层退出。

伊万卡周二在一份声明中称："在华盛顿17个月后，我不知道何时以及是否会重新回到公司执掌生意，但我知道的是，在可预见的未来，我的焦点将是在华盛顿的工作。"

伊万卡公司的关门将导致18人被辞退。

自特朗普当选总统以来，伊万卡包括服装、鞋和配饰的时装品牌受到一些政治反对者的抵制。

零售商Nordstrom、Sears和Hudson's Bay以销量低迷为由撤下了伊万卡时装产品。

但伊万卡公司则称生意表现强劲，关闭公司的决定与业绩无关。该公司称，零售商Macy's、Dillard's和亚马逊仍在销售其产品。

Ivanka Trump mit ihrem Vater Donald Trump - Turnberry (picture alliance/empics/PA Wire/A. Milligan)

伊万卡与父亲特朗普在其私人飞机上（2014年）

零售咨询机构GlobalData Retail负责人桑德斯（Neil Saunders）分析说，尽管伊万卡公司可以继续运作下去，但面临更多挑战。

尽管去年初伊万卡退出公司管理层，但伊万卡品牌仍受到批评，认为该品牌从伊万卡与白宫的关系中不公平地获益。

批评的内容包括：伊万卡品牌多个商标在中国获得批准或初审通过；伊万卡在中国的代工厂被指劳工条件恶劣等。

抵制与特朗普有关的商业利益的组织"Grab Your Wallet"称，伊万卡关闭公司是该组织的一大胜利。

苗子/石涛（路透社、美联社）

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