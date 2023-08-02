「企圖推翻總統大選結果」 川普再遭起訴

（德國之聲中文網）美國前總統川普（Donald Trump）涉嫌企圖推翻2020年美國總統大選結果，週二（8月1日）再次遭到起訴。這不僅是川普在短短4個月內，第3次遭到刑事起訴、第2次遭到聯邦起訴，更是目前為止他所面臨最嚴重的指控。

路透社報導，川普被控企圖阻止國會認證現任美國總統拜登（Joe Biden）在上屆總統大選的勝利，並剝奪選民公平選舉的權利。川普共被控4項罪名，其中包含3項密謀罪——密謀欺騙美國、密謀妨礙政府程序、密謀剝奪聯邦法律或憲法賦予人民的公民權利。

川普否認所有罪名，並將於3日首次在華盛頓聯邦法院出庭。

2021年1月6日、在川普發表態度激烈的演講後，他的支持者襲擊美國國會大廈，試圖阻止國會認證拜登的勝選。檢方將此襲擊事件歸咎於川普，並指控川普及其盟友在明知所言不實的情況下、指控對手詐欺，為保自身權力不惜企圖破壞美國民主。

起訴書寫道，「2020年11月3日選舉日過後不久，被告（川普）啟動了他的犯罪計劃」，並指川普等人在他選輸的7個州捏造了假的選舉人名單，於1月6日提交國會，以進行統計和正式認證。起訴書指出，川普的親密幕僚、高級情報官員曾多次告知他，選舉結果是合法的，因此川普理當知道他的指控「是錯誤的」。

根據起訴書，認證假選票的計畫失敗後，川普試圖向時任副總統彭斯（Mike Pence）施壓，不允許他繼續進行選舉認證，並藉國會大廈外的暴力事件來這樣做：「被告試圖利用他在華盛頓特區聚集的支持者向副總統施壓，要求他以欺詐手段改變選舉結果。」

《紐約時報》指，這些指控若為真，代表這位有意重返白宮的前總統，被控意圖藉政權手段顛覆民主、違反選民的意志繼續留任，將是美國史上一個非常特殊的時刻。

川普競選團隊表示，他一直遵守法律，並稱這份起訴書猶如納粹德國的「政治迫害」。

此次被控密謀的除了川普，還有6名同謀，其中4人為律師、1人為司法部官員、1人為政治顧問，但起訴書並未公開姓名。

官司纏身的競選者

川普是首位面臨刑事指控的美國前總統。今年6月，他遭起訴37項罪名，包含在2021年卸任後非法保留政府機密文件、妨礙司法公正；後又因他在接受調查時，要求員工刪除監視器影像而被追加3項罪名。對於這40項指控，川普概不認罪。

川普的官司纏身，並不僅止於此。今年3月，他遭控為向1位艷星付封口費，偽造了商業紀錄。對於相關的34項指控，川普於4月表示不認罪，並否認他與該名艷星有過接觸。

現年77 歲的川普有意角逐明年總統大選。根據路透社7月數據，在共和黨幾位已宣布參選者之中，川普的黨內民調遙遙領先群雄，擁有47%的支持率，居次的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）僅拿下19%。

共和黨人與川普競選團隊的口徑一致，均稱對他的一系列指控是出於民主黨對他政治壓迫的陰謀。德桑蒂斯在推特上表示，他尚未閱讀起訴書，但誓言要「結束聯邦執法部門的武器化」。

路透社引述部分專家的說法分析，這些起訴可能有助於川普鞏固基本盤、贏得共和黨提名，但他若要在明年大選中爭取對他持懷疑態度的溫和派共和黨人和獨立人士，這些起訴書所能發揮的效果可能有限。

特朗普遭到起诉意味着什么？

（路透社、法新社、《紐約時報》）

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