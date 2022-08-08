 企业纷纷声明同台湾划清界线 | 经济纵横 | DW | 08.08.2022

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经济纵横

企业纷纷声明同台湾划清界线

在美国众议院议长佩洛西高调访台后，从酱油生产商到专事亚洲业务的资产管理公司，处于地缘政治紧张局势之中的在华企业纷纷表态，与台湾切割。

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士力架因称台湾是国家而道歉

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在华外国品牌一般抵挡不住中国民族主义者的进攻，因担心生意，做公开道歉是家常便饭，只有遇到新疆议题是例外。但道歉并不是做生意的保险箱。

（德国之声中文网）美国众院议长佩洛西上周无视中国政府警告访台，在中国国内激发起民族主义浪潮，中国军队在台湾周边海域举行多天大规模实战演习。  

中国社交媒体用户将他们认为不爱国或支持台湾独立的企业和名人当作靶子，大加挞伐。糖果品牌士力架的老板上周便不得不为一个暗示台湾是国家的产品赔不是。 

上周六（8月6日），中国销量最大的酱油制造商佛山海天调味食品有限公司发表《致歉声明》，宣布已解雇一吕姓员工。该员工曾在社交媒体朋友圈发布，赞同佩洛西访台的 "不当言论"，在社交媒体引发众怒。 

该声明称，该员工在个人朋友圈采取不当方式博取关注，发布的不当内容严重背离海天企业文化，与海天的价值观不符，伤害了中国人民的感情，造成了恶劣的社会影响。为此，已解除与该员工的劳动合同。海天在致歉声明中海承诺，将进一步加强员工管理，做好员工思想教育工作。  

在有北京背景的香港《大公报》称其为佩洛西丈夫所创后，专事亚洲业务的马修斯国际资产管理公司（Matthews International Capital Management），本周一在公司网站上发表一份"澄清"声明，称此说 "与事实不符"。 

声明表示，它是由保罗·马修斯（ Paul Matthews）而非保罗·佩洛西（ Paul Pelosi ）所建，而且与媒体报道相反，它目前同威廉·汉姆布雷希特（ William Hambrecht, ）无任何资产或商务关系，后者是佩洛西的一个朋友和政治支持者。  

该公司称："我们非常重视最近关于我公司的错误报道和虚假陈述，并正与媒体合作，以能及时采取纠正措施。" 根据该声明，除保罗·马修斯外，该公司的主要所有人中还有马克·海德利（ Mark Headley ）、瑞穗金融集团公司（ Mizuho Financial Group Inc ）以及加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada ）。 

台湾晶圆代工大厂联电芯（UMC）也声明与其创始人、荣誉董事长曹兴诚保持距离。曹兴诚上周宣布，有意捐赠30亿新台币（1亿美元），以帮助加强岛内"防务教育"，希望唤醒岛内人士"不贪财、不怕死" ，遭中国社交媒体用户狂批。在一份声明中，联电强调，曹先生10多年前即已退休，与联电无任何关系。 

中国官媒提醒这个全球第二大经济体的企业，必须在其经济活动中考虑台湾局势和佩洛西这个因素。中国已对佩洛西及其直系亲属实施制裁。《环球时报》在周末的社论中称，只要佩洛西及其直系亲属的商业活动中有与中国的任何利益联系被发现，就肯定会被切断。

在台湾周边海、空域进行的其史上最大规模军演结束一天后，中国军方周一宣布将举行新演习，证实了一些安全分析家和外交官的担忧：北京会继续对台湾保持军事压力。

（路透社）

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