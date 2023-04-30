仿真机器人会取代我们吗？

“索菲亚”：公民和大使

汉森公司自2007年以来一直在制造仿真机器人。2017年，一个名为“索菲亚”的机器人首次进军人类身份：她是第一个也是迄今为止唯一一个拥有人类公民身份的机器人。在她的问世之后，沙特阿拉伯让这个机器人成为该国公民。“索菲亚”还作为 “创新大使”为联合国工作。