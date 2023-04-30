仿真机器人会取代我们吗？

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
配备有人工智能（AI）的机器人正在从人类手中接管越来越多的任务。仿真机器人（Humanoid Robot）有什么能力，它们会不会很快取代我们？
总部位于香港的汉森机器人公司开发了类似人类的机器人，其中一个机器人被命名为 “爱因斯坦教授”。其目的是让新一代能够了解爱因斯坦的知识和幽默。
为了使机器人尽可能地像人一样，汉森公司在制造过程中使用了一种名为Frubber的纳米技术皮肤，能够以假乱真地呈现人类的面部表情。在未来，该公司还希望赋予其机器人其他人类的能力，比如爱和同情心。
汉森公司自2007年以来一直在制造仿真机器人。2017年，一个名为“索菲亚”的机器人首次进军人类身份：她是第一个也是迄今为止唯一一个拥有人类公民身份的机器人。在她的问世之后，沙特阿拉伯让这个机器人成为该国公民。“索菲亚”还作为 “创新大使”为联合国工作。
“博姆尼”（Beomni）是一个万能的机器人。根据其美国制造商超想（Beyond Imagination）的说法，它可以被用于多种用途：能开瓶，也能注射，因此可用于美食和医疗领域。而且，它甚至被认为可以前往太空，帮助建造太空建筑。
仿真机器人不仅执行事务性的任务，它们甚至可以做艺术工作。“Ai-Da”机器人就是如此。来自工艺公司（Engineered Arts）的这款机器人是一个拥有人类面孔和机器人手臂的人工智能艺术家，开发于2019年，是世界上第一个配备艺术系统的机器人。在算法的帮助下，它可以制作素描、油画和雕塑。
当日本机器人专家石黑浩站在他制造的机器人“Geminoid”旁边时，出现一个奇特的画面：这个机器人看起来像他的孪生兄弟。石黑被认为是日本机器人研究领域的大明星，他还为日本的数字转型大臣河野太郎制造了一个克隆机器人。石黑的“孪生兄弟”机器人正在美国进行巡回演讲——没有石黑的陪伴。
德国也在开发仿真机器人： 2022年秋天，“Lena”完成了在办公室的试运行。来自时光跃进实验室（Leap in Time Lab）的这位配备人工智能的机器人女士与人类同事一起工作了八个星期。在测试阶段结束时，“Lena”已经将她的词汇量扩大到能够进行演讲的程度。
随着人工智能的发展，其道德层面讨论也越来越多。被称为“人工智能教父”辛顿(Geoffrey Hinton)担心人工智能失控，并警告说“人类面临严重风险”。他说，许多人可能很快就难辨真假了。最近，辛顿从谷歌辞职。
包括ChatGPT在内的人工智能技术急速发展，同时也给监管问题带来一片法律真空。各国监管机构纷纷开始“补课”，尽快拿出对人工智能技术发展的监管工具。
ChatGPT一类的人工智能用途果真不限于捉刀和搞笑。一篇貌似对德国前一级方程式赛车手舒马赫的“专访”竟然是通过人工智能生成的。此举引发公愤，杂志主编被炒鱿鱼。
阿里巴巴集团4月11日宣布正式推出大语言模型“通义千问”。集团董事会主席兼CEO张勇在发布会上表示，阿里巴巴今后的所有产品都将接入 “通义千问”。该公司另一名高官还说，“通义千问”开放后，将帮助每家企业打造自己的专属大模型。
中国国信办发布《生成式人工智能服务管理办法》草案。人工智能如何姓党？时评作家长平认为，中国人工智能纵有"千问"，终归"一言"--努力争当绞刑架上那些完美的绳索。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版