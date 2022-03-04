任總理最後一年 李克強：中美大門開了不應再關

（德國之聲中文網）中國兩會於週五（3月11日）上午落幕，隨後登場的是中國國務院總理李克強的中外記者會。照理而言，中國將在今年秋天的二十大選出新任總理。記者會上，李克強也證實稱，「這是我將擔任總理的最後一年。」此次總理記者會將是李克強任內最後一次，回答中外記者提問。

記者會於11日上午10點15分，在人民大會堂的金色大廳舉行。因應疫情，此次記者會仍視訊方式進行，記者群則於梅地亞新聞中心遠端發問。根據中國官媒《央視》，現場超過上百名記者。約2個小時的記者會，共有13位中外記者提問。

中國兩會——也就是政協會議和人大會議——於3月初開幕，政協會議已在3月10日閉幕；人大會議則是在3月11日上午閉幕。

中美關係

中美關係自前任美國總統川普執政、拜登政府上台以來，不斷面臨挑戰，雙方關係墮入冰點。有外媒記者提問：「50年前，美國總統尼克森對中國的訪問開啟了美國對華接觸的時代，去年拜登政府宣佈這一時代已經結束，美中兩國現在正進入激烈競爭的時期。您是否同意這一評價？禁止在華銷售美國的半導體以及禁止中國企業在美上市這樣的情形，會不會變得越來越常見呢？」

李克強在記者會上稱，中美關係在半世紀前破冰，「開啟了關係正常化航程」，「兩國關係雖然時有磕磕碰碰，但一直是向前發展的。」

他稱，中美同是聯合國安理會常任理事國、世界上最大的發展中國家核最大的發達國家，「中美合作對兩國、對世界都有益。」李克強還特別提到，中美貿易額2021年超過7,500億美元，比前一年增長近三成，「如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大。」

李克強表示，「既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鉤。」李克強針對中美關係的發言，也在記者會後隨即成為中國社群網絡微博的熱搜話題。

中國經濟內外挑戰

兩會期間及總理記者會上，中國經濟是主要焦點議題。李克強於兩會期間發布2022年中國政府工作報告時宣布，中國今年經濟成長目標為5.5%，此一目標數字為20多年來最低。

李克強稱，「從世界範圍來看，這麽大的經濟體要保持中高速增長，本身就是很大的難題...5.5%左右的經濟增長目標是個雄心勃勃的目標。」

李克強坦言，中國經濟面臨內外挑戰。他說：「今年經濟確實遇到了新的下行壓力和挑戰，且不說各種複雜環境在變化，不確定因素增多，就是我們本身要實現5.5%的目標，它的增量，也就是中國百萬億元量級以上GDP5.5%的增量，就相當於一個中等國家的經濟總量。」

面對日本記者提問，中國政府推動「共同富裕」，提出為了防止資本無序擴張，要設置「紅綠燈」，尤其特別強調對網路企業的監管，這是否會造成企業及外資疑慮？李克強雖然強調，中國對外開方政策沒變，但也提及，「『放管服』改革，就是強調要簡政放權、放管結合、優化服務，反對壟斷和不正當競爭，防止資本無序擴張」。

「中國太大，你要找個案都能找得到。」李克強未明言個案指的是什麼，他表示，「我明確地告訴大家，無論國際風雲如何變幻，中國都會堅定不移地擴大開放。長江、黃河不會倒流。」

烏克蘭危機

俄羅斯入侵烏克蘭以來，中方從未表達譴責，態度迂迴。記者會上有外媒記者提及烏克蘭問題，李克強維持一貫官方說法稱中方對「烏克蘭局勢」，「深感擔憂和痛惜」，希望「早日回歸和平」。

在被問到中國是否可能譴責俄羅斯？是否擔心與俄關係會影響與西方的關係、甚至經貿往來時，李克強未明確表態稱，「中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，發展雙邊關係從不針對第三方。」

「關於烏克蘭局勢，中方主張各國主權和領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切也應該得到重視。」李克強表示，「中方據此作出我們自己的判斷，並願意和國際社會一道為重返和平發揮積極的作用。」

從李克強的發言可發現，在提及烏克蘭相關議題時，措辭皆是「烏克蘭局勢」，並未將烏克蘭與衝突、危機、戰爭等詞彙做連結，顯見措辭之小心。

關於制裁，李克強則表示當前世界經濟已受疫情嚴重打擊，「有關制裁會對世界經濟復甦造成衝擊，對各方都不利。」

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港台、疫情、婦女拐賣

整場記者會上，唯一提問的台灣媒體《東森新聞雲ETtoday》問道，「大陸如何應對台海局勢」時，李克強僅簡單回應中方的大方針依然明確，「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。」並稱，「兩岸同胞說到底是一家人」。

俄烏危機爆發以來，關於中國是否可能借鑑、進而武力犯台的可能性，成為兩岸及國際輿論高度關注的話題。

在回應香港記者詢問香港行政長官選舉推遲，以及香港疫情嚴峻形勢時，李克強表示，中央會「堅定不移地貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治方針，特區政府換屆將嚴格依照基本法相關規定進行。」對於選舉因疫情而推遲，表示「充分理解和支持」。他稱，香港疫情「特區政府要負起抗疫的主體責任，中央政府會全力支持抗疫」。

與此同時，中國本地面臨新一波疫情。吉林、山東過去兩天的本地確診皆突破百人。有外媒記者提到，中國是否考慮繼續「動態清零」？會否有向世界開門的路線圖？李克強並未正面回答動態清零防疫政策，僅稱「病毒一直在變異，一些規律還需要深入研究」，並表示「已經開通了快捷通道和綠色通道，對一些關鍵環節的企業和項目，保障他們正常的生產經營。」

此外，此前外界關心引發中國輿論巨大反映的「徐州八孩母親案」，是否會被提及。在11日的總理記者會上，李克強在回答民生相關問題時，在記者未主動提及的情況下提到，「最近，有的地方發生了嚴重侵害婦女權益的事件」。李克強稱，「對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊，嚴懲不貸。」

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