 任正非：5G技术可授权给一家美国公司 | 经济纵横 | DW | 26.09.2019

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经济纵横

任正非：5G技术可授权给一家美国公司

任正非在华为一次对话会上称，可将5G专利授权给一家美国公司。他还表示，欧洲给了华为很多机会。

Huawei-Gründer Ren Zhengfei (picture-alliance/dpa/V. Yu)

任正非

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（德国之声中文网）华为创始人任正非周四（9月26日）在该公司一次以人工智能为主题的对话会上表示，可将5G技术授权给一家美国公司。

据"第一财经"报道，任正非说道："我们不是授权给所有西方公司，而是授权给一家西方公司，这样才有规模的市场支撑，我们认为这家公司应该是一家美国公司。我觉得5G是一个小儿科的事情，未来最大的产业是人工智能，我们不希望人工智能的时候再遭受实体清单，我们希望共同为人类提供一种服务。"

任正非称："所有的专利是公平、无歧视授予给这家公司，我们希望在新的起跑线上，和欧洲、美国、韩国共同起跑服务人类。"

任正非还表示："现在欧洲给了华为很多机会，我认为全世界给了华为很多机会，我认为已经很宽容、很满足了，短时间内我不能要求人人理解我们。"

本月初，任正非曾表示，可一次性出售华为5G技术许可，包括专利、代码、蓝图和生产技术。

路透社评述说，任正非提出授权5G技术标志着华为最新的尝试，寻求将美国贸易禁令的影响最小化。5月以来，华为被列入美国贸易黑名单。据估计，其手机业务营收今年可能减少100亿美元。

Symbolbild Huawei (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Da Qing)

华为已在生产不含美国元件的5G基站

另据路透社报道，任正非周四还表示，已经在生产不包含美国元件的5G基站，并计划明年产量翻番。

任正非表示，已于8月和9月进行了测试。今年的产能将是60万个。预计明年生产150万个。

华为战略部主席张文林向路透社表示，不包含美国原件的基站，其表现并不逊色。

任正非表示，如果可能，华为仍想用美国的原件，因为与长期的美国供应商有"感情联系"。

挪威5G建设不排除华为

挪威内阁部长阿斯特鲁普（Nikolai Astrup）向路透社表示，不计划将华为排除在该国5G电信网络建设之外。

阿斯特鲁普表示："我们与各企业就安全议题展开了良好的对话，之后将有企业自行选择供应商。我们在挪威不针对任何供应商实施禁令。"

挪威最大的电信公司Telenor计划今年选择5G技术供应商，准备2020年正式推出商业服务。Telenor国内运营部负责人弗尔贝格（Petter-Boerre Furberg）表示："我们正在进行的过程对所有伙伴开放。"

苗子/叶宣（路透社）

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