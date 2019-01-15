任正非: 华为没有被中国政府利用

(德国之声中文网) 华为创办人任正非召开外媒记者会，驳斥华为泄露用户信息的说法，表示他与公司都从未被政府要求提供任何人的「不当信息」。

其生女暨华为财务长孟晚舟被拘捕后已获假释，但还不能离开加拿大。 至今，华为遭到中国政府控制、协助间谍活动的传言不断，美国、澳大利亚、日本都因国安疑虑拒绝华为。

如今，这位高龄74岁的创办人在深圳华为总部召开长达两小时又20分钟的记者会，是华为公司至今最直接了当的公开响应。

任正非说：「我依然爱我的祖国，我拥护中国共产党，但我绝不会做任何有损世界上任何国家的事情。 」他说: 「我认为我的政治信仰与我们公司的商业决策之间，并没有明显关联。」

华为是通讯设备产业的龙头。 其创办人任正非的军方工程师的背景让华为与党中央的关系引人侧目，更引发许多国家的国安疑虑。 虽然这些质疑都没有公开证据，企业本身也已经加以反驳，但是西方国家仍然立法限制华为进入市场。

他表示，中国没有任何法律要求任何公司安装后门（以搜集情资），也声明华为「没有重大的安全问题」。

外媒记者问道，如果中国政府要求华为提供外国客户的私密信息，华为会怎么反应？ 任正非回答：「我们绝对会说不。 」记者进一步问，那么华为是否会将这种要求告上法庭？ 任正非笑出声，说那还得中国政府「让它成案」才行。

任正非称赞特朗普是「伟大的总统」，也称赞他减税的政策对美国产业有帮助。

「我想要传递给美国的讯息是：合作与共荣。 在高科技的世界里，任何一个国家或企业想要独力维持或支持世界的需求，是越来越不可能的。 」

孟晚舟以一千万加拿大币获得保释

中美贸易战扩及世界各地

华为财务长、同时也是任正非女儿的孟晚舟因为涉嫌误导汇丰银行与伊朗交易，触犯美国制定的伊朗禁令，而遭到逮补。 虽然孟晚舟已经在去年12月获得保释，但是她仍必须配戴电子脚镣，行动自由也受到限制。

对于女儿孟晚舟的案件，任正非坦承自己想念女儿，但因为案件还在审理当中，他不能加以评论。 但是他说华为在每个国家都依法行事，也有遵守出口禁令。 「当所有的证据都公开之后，我们会交给司法。 」他说：「我们相信最终会有一个公正的结果。 」

在孟晚舟被捕的敏感时机，中国也逮捕了两名加拿大人，声称他们涉嫌「危害国家安全」，但是拒绝提供更多信息。 中国政府声称逮补两个加拿大人并非报复加拿大。

任正非在这次记者会也同意这种说法，认为两位加拿大人被捕与孟晚舟案没有明显关联。

但是这些言词并不能修复加拿大与中国的关系。 中国在1月15日一起上诉案中，罕见地将涉嫌走私毒品的加拿大人处以死刑。 加拿大总理特鲁多批评中国「随意使用死刑」，中国反讥他不懂中国法律、「缺乏法治精神」。

除了加拿大，波兰也开始对华为提高警觉。 几天前，波兰政府以间谍罪逮捕了华为在当地的主管王伟晶，并表示考虑禁止公家单位使用华为设备。 随后华为解除与王伟晶的雇佣关系，声称他「因个人原因涉嫌违反波兰法律而被逮捕调查，该事件对华为的全球声誉造成了不良影响」。

罗法/杨威廉(美联社、路透社)