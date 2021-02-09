任正非讲"把活下来作为纲领" 华为怎么了？

（德国之声中文网）"把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。"--8月23日，第一财经以"任正非：全球经济长期衰退，华为要把活下来作为主要纲领"为题发表文章说，华为内部论坛22日下午上线了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章。华为创始人任正非在文内提到，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。文章引述任正非说，‍华为要缩小战线，集中兵力打歼灭战，提升盈利，"2023年甚至到2025年，一定要把活下来作为最主要的纲领‍‍活下来"。

该文一出立即被大小媒体转载，"华为要把活下来作为主要纲领"的话题也冲上热搜。有人联想起万科董事会主席郁亮2018年9月有关房地产行业的"转折点实实在在到来了"，万科要以"活下去"为最终目标的警告；有人担心"华为这波如果真砍掉很多业务，那么肯定也会有不少人被毕业"；也有人认为，"华为这种居安思危的意识就很好，时刻警惕着"，"在危机中发现方向，在危机中寻找机会"。

"活下来"已提了三年

"活下来"的纲领对华为员工而言其实并不新鲜。2020年3月，华为轮值董事长徐直军就曾表示，2020年将是华为公司最艰难的一年，也是检验其供应连续性能否发挥作用的关键一年，华为在2020年的目标是活下来。徐直军这一表态的背景是美国2019年来对华为的一系列制裁。2020年5月，美国商务部扩大对华为的出口限制，要求那些依赖美国设备和软件的外国半导体芯片制造商必须取得美国商务部的特许，才能向华为公司出口芯片产品。这一政策尤其对华为在手机市场的竞争力与市场份额产生了负面影响。

在2017年到2019年间，华为的年收入和净利润增长幅度同比都达到两位数。这在华为的"危机之年"2020年出现了变化。不过，华为仍实现了活下来的目标。2021年3月底华为公布的2020年年报显示，2020年，华为在全球销售收入和净利润方面同比仍有小幅度增长，全球销售收入为8914亿元，同比增长3.8%；净利润646亿元，同比增长3.2%。

2021年，由于在专利上的获利以及出售荣耀的收益，华为在年收入6368亿元，同比下降28.6%的情况下，净利润达到创纪录的1137亿元，同比增长75.9%。华为轮值董事长郭平当天在发布会上表示"2021年，我们活下来了，2022年继续求生存。"

任正非：从追求规模转向追求利润和现金流

据华为今年8月12日公布的今年上半年经营业绩，华为2022年上半年实现销售收入3016亿元，同比减少5.9%；净利润率5.0%，即净利润约150.8亿元，同比减少52%。在华为内部论坛8月22日上线的《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》一文中，任正非提到"华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机"。他表示，"不能再仅以销售收入为目标"，而是要"缩小战线，集中兵力打歼灭战，提升盈利"。在这一宗旨下，任正非提出华为云计算要以支撑华为业务发展为主，走支持产业互联网的道路；数字能源加大投入；智能汽车解决方案不能铺开一个完整战线，要减少科研预算，‍‍加强商业闭环，研发要走模块化的道路，‍‍聚焦在几个关键部件作出竞争力；要把边缘业务从战略核心里抽出来；聚焦价值市场价值客户，放弃部分市场等等。

三大核心业务

创建于1987年的华为目前约有19.5万员工，业务涉及通讯设备制造、企业互通网络和消费者业务（终端业务）。在通信设备制造领域，华为仍是该行业的领头羊。根据Dell'Oro集团的数据，按销售额计算，2021年华为占全球通信设备市场28.7%的份额，爱立信以15%位居第二，其次是诺基亚(14.9%)、中兴(10.5%)、思科(5.6%)和三星电子(3.1%)。

在消费者业务领域，受制于手机芯片供给，市场研究公司Omdia 发布的数据显示，华为2021年的手机出货量已降至3500万部，较 2020年下降81.6%，其全球市场份额从2020年的15%下降至2021年的约3%。

对于华为 我们应该感到担忧吗？

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