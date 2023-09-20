任正非自称「果粉」 华为将成苹果的威胁？

（德国之声中文网）中国科技巨头华为在八月底推出的最新旗舰手机Mate 60 Pro一登场即吸引了众人的目光。据财经媒体「每日经济新闻」引述的市调数据显示，华为在发布Mate 60 Pro的隔周即以17%的销量市占率登上中国智能手机市场第二名，与第一名的荣耀仅差距0.2%。

此前三年多，华为遭遇了美国芯片制裁，用于制造智能手机的高阶芯片库存一度传出已经用尽。

专业调研机构TechInsights与彭博社拆解本次发布的Mate 60 Pro后研判，新机包含芯片在内的大部分部件几乎全是中国制造。TechInsights分析师哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中国半导体产业确实有进展。

华为归来令苹果积极创新

对于华为时隔多年重返高阶手机市场，一些人认为或许会对同样被视为高阶手机的苹果手机iPhone造成影响。对此，长期观察科技产业的天风国际证券分析师郭明錤指出，「华为的归来对消费者其实是好事，这可以逼迫Apple（苹果公司）走出舒适圈并更积极创新」。

郭明錤在9月中苹果发表新一代iPhone之后也强调：「华为归来不可能对iPhone毫无影响，但影响程度目前仍需观察。」不过，这不会显现在iPhone 15预购数量上，「会预购iPhone的人本来就是核心用户或Apple粉丝，这些人本来就不是华为手机目前的目标客户。」

任正非：说我是果粉不为过

就在自家产品被拿来与iPhone比较之时，华为创办人兼总裁任正非在8月出席ICPC（国际大学生程序设计竞赛）活动谈话自称是「果粉」也在近日受到关注。

据「第一财经」报导，9月19日ICPC在其北京总部网站上公布了任正非在8月21日和26日的谈话记要。当被问到是不是「果粉」（苹果产品粉丝）时，任正非表示，她的女儿在在美国读书，「如果不用苹果，她上课就很不方便。我们不要排外」。他提到华为常探究苹果的产品「为什么做得好」，看到双方的差距，还说「有一个老师是很幸福的」，可以学习和比较，并且表示「如果从这些角度来说我是果粉呢，也不为过」。

新手机与监控摄像头芯片

在Mate 60 Pro推出引发抢购热潮后，《香港经济日报》引述消息指出华为接下来将在10月、11月发布售价较为平易近人的新一代nova中阶系列手机，预计使用麒麟830芯片而非Mate 60 Pro搭载的麒麟9000s。

除了陆续推出多款新手机，路透社报导称，华为旗下子公司海思半导体自今年起向监控摄像头制造商出口中国制造的芯片。熟悉监控摄像头行业供应链的消息人士说：「与智能手机处理器相比，这些监控芯片相对容易制造」，据称有一部分的芯片是出货给中国客户。

海思半导体主要为母公司华为的设备供应芯片，但也有例如大华科技和海康威视等外部客户。在美国实施出口管制之前，海思在监控摄像头芯片供应占主导地位。其2018年的全球市场份额占比约为60%，但在经历美国制裁后，2021年的占比骤降至3.9%。

一位了解情况的消息人士称，自2019年以来，海思已经出货了一些低端监控芯片，但该公司着眼于高端领域，并计画从台湾的联咏科技手中夺回市场份额。

华为将「卷土重来」

路透社指出，这些进展表明华为正在克服华盛顿的出口管制并卷土重来。自2019年以来，华盛顿一直禁止中国未经批准从美国公司获取零部件和技术。

而如今，华为似乎找到了应对美国芯片设计软件限制的办法。华为在今年3月份宣布，它在14纳米及以上芯片的设计工具方面取得了突破性进展--尽管比最先进的技术落后了两到三代，但对华为来说仍是一大进步。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 华为突然发售“史上最强大的Mate手机” 8月29日，华为公司在未进行任何大型推介和广告的情况下，突然提前宣布销售最新的旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元人民币。华为原本的计划是9月12日在上海发布Mate 60系列手机。华为称，这是“史上最强大的Mate手机”，采用鸿蒙4.0操作系统和盘古人工智能大模型，同时是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为虽然没有公布任何有关手机芯片的信息，但大量网络博主在社交媒体上分享的速度测试视频显示，Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机，表明它至少是处在旗鼓相当的水平上。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 访问中国的美国“压轴官员”——雷蒙多 华为发布最新旗舰手机Mate 60 Pro的前一天，美国商务部长雷蒙多抵达北京，开始对中国展开为期四天的访问。雷蒙多在美国大使官邸举行的招待会上对美国商界代表说，“我想明确一点，在事关国家安全的问题上，我们不会妥协或谈判。但这次应该是一次对话，我们将在对话中增加透明度，明确我们在做什么。”雷蒙多和中国商务部长王文涛在长达4小时的会晤中，双方同意两国就经济和商业问题建立新的沟通渠道。《华尔街日报》指出，美中商务部长会晤达成的协议旨在“缓解华盛顿去年10月采取措施限制对华出口先进半导体和设备之后出现的紧张局势”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国全面封杀华为 美国从2019年开始对华为采取一轮轮限制措施，封堵其获得最先进机型所必需的芯片制造工具的渠道。2020年5月，美国商务部宣布，在全球范围内阻止向华为供应芯片。三个月后又加码封杀华为，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以向华为及其供应商供货，此举目的在于阻止华为藉第三方取得美国芯片。去年年底曾一度有报道称，华为用于制造智能手机的高阶芯片库存已经用尽，在芯片遭美国断供下，华为恐被迫退出全球智能手机市场。根据Counterpoint Research的数据，在美国实施制裁时，华为在全球智能手机市场的份额为12%，但去年已降至2%。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 雷蒙多惨遭中国网民恶搞 2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。美国商务部长雷蒙多访华期间华为推出新款手机，《纽约时报》评论称，“它发布的时机可能不是巧合。美国遏制北京获取先进芯片能力的工作一直是由商务部主导的，雷蒙多此行相当一部分时间在向中国官员解释美国打压行动的理由”。大量中国网民更是在雷蒙多社交媒体官方账号下张贴处理过的图片。这些被恶搞的图片大多是雷蒙多拿着华为新手机，旁边写着“我是雷蒙多，这次我为华为代言”和“华为手机大使雷蒙多”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国离产业自主更近一步？ 专业调研机构TechInsights与彭博社拆解研判，华为新机除了韩国SK海力士的快闪内存之外，其余部件几乎全是“中国制造”，而且许多都来自鲜为人知的中国企业，例如射频前端模块用的是北京“昂瑞微电子”，卫星通讯解调器则来自北京“华力创通”，射频收发器则属于“广州润芯”信息技术公司。至于芯片，TechInsights认定是由海思设计，并由中芯以7纳米米制程生产出来。该机构分析师哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中国半导体产业确实有进展，也显示中国芯片技术能力的韧性，使其得以不依靠最先进的EUV就达到7纳米制程。事实上，该机构去年的报告便曾指出，中芯已能借7纳米制程生产比特币“挖矿”用的芯片。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 沙利文：美国应继续实施“小院高墙”政策 9月5日，白宫国家安全事务助理沙利文在记者会上就华为推出Mate 60系列手机表示，在未获得关于其所搭载芯片的确切信息之前，不会发表评论，“无论如何，它告诉我们的是，美国应继续实行‘小院高墙’的技术限制措施，这些限制措施只侧重国家安全问题，而不是更广泛的商业脱钩问题。这就是我们的重点所在。无论结果如何，我们都会继续这样做”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国议员呼吁停止向华为和中芯出口所有技术 据路透社报道，9月6日，担任美国众议院“中国特别委员会”主席的共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）呼吁美国商务部停止向华为和中芯出口所有技术。他在一份声明中表示：“已经到了向华为和中芯国际停供所有美国技术出口的时候了，要清晰表明，任何藐视美国法律并危害我们国家安全的公司都不得获取我们的技术。”美国众院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）也表达类似观点，称中芯“看起来的确”违反了美国制裁、一直试图取得美国的知识产权。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国外交部：制裁打压只会增强中国的决心和能力 9月8日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国政府已经开始对用于华为最新手机的芯片展开调查。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“我们一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。”

华为重返5G手机市场，美国大意了？ ASML CEO：更多出口限制会逼迫中国人加强创新 荷兰光刻机巨头ASML的首席执行官温宁克（Peter Wennink）近日在接受荷兰电视节目“Nieuwsuur”采访时说，完全孤立中国将是“无望的”，这会“迫使”中国加强创新。他说：“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力。”荷兰政府最新芯片出口管制措施9月1日正式生效，按照美荷双方此前的说法，这项针对中国的限制措施，旨在防止技术被中国用于增强军事力量。温宁克表示，他担心荷兰政府会在美国的“坚持”下采取更多的出口管制措施。有传闻称，上海微电子正在致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone 美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。报道指出，禁止政府工作人员在工作场所使用外国品牌的手机是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。由于苹果公司将在9月13日举行iPhone 15系列手机发布会，因此也有看法认为，中国政府选择此一时机宣布禁止政府工作人员使用iPhone手机是向苹果“插刀”，表达对美国制裁的不满。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 苹果手机遭双重狙击 《华尔街日报》报道中国禁止政府工作人员使用苹果手机的消息后，苹果公司股价较上周三（9月6日）开盘水平已累计下跌超过6%，市值缩水约1,900亿美元。同期纳斯达克综合指数仅下跌2%。中国是苹果公司的第三大市场，在该公司2022年3940亿美元的总收入中占19%。中国也是苹果公司最大的增长引擎。2021年，苹果公司在华业务增长了近70%，远高于其前两大市场美洲和欧洲的增速。华为新款手机已经上市就被抢购一空，这也意味着华为有可能会夺回早先在中国市场被苹果公司抢走的用户。投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang表示，由于华为新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。



（综合报导）

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