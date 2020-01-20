 任正非：胸有成竹地应对打击 | 经济纵横 | DW | 21.01.2020

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经济纵横

任正非：胸有成竹地应对打击

华为创始人任正非本周二在达沃斯论坛上表示，美国今年将升级技术来打击华为，但他觉得影响不会太大。

Schweiz Weltwirtschaftsforum 2020 in Davos (Reuters/D. Balibouse)

任正非1月21日出席达沃斯经济论坛

（德国之声中文网）华为创始人任正非在达沃斯论坛上出席了"科技竞赛塑造未来"分论坛讨论。这是他时隔5年后重返达沃斯。会上，任正非表示，"美国去年的打击没起到多大作用，因为华为做了很多准备。现在它升级技术来打击，我们觉得影响也不会太大， 我们花了几千亿来打造备份，我们总结经验，锻炼队伍，胸有成竹地应对打击。"

任正非还评价美国说："美国长期习惯自己是世界老大，别人发展了他就感觉到不舒服，这种不舒服不是潮流，我认为全人类要合作研究科技怎么造福人类，我们需要规范的是，什么能研究，什么不能研究。"不过，他也表示，华为本来是一个亲美的公司，华为今天之所以如此成功，其中绝大多数管理都是向美国学习的，整个体系很像美国的公司体系，美国应该因此感到骄傲。

谈及美国对中国技术发展的忧虑，任正非说，人工智能需要大量的数学家和超级计算机、超级能力的连接，在这些地方，中国还处于科技的起步阶段，中国现在主要是培养工程师的教育体系，人工智能需要大量数学家，因此美国的忧虑过多了。他乐观地认为，世界不会因中美竞争而分裂成两个世界，因为科学是真理。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (AFP/D. MacKinnon )

孟晚舟1月20日在温哥华参加引渡案听证会后离开法院

任正非此次出席达沃斯论坛正值其女孟晚舟的引渡案在加拿大举行听证会之际。听证会的重点是被引渡人的罪行是否被加拿大和美国两国都定为犯罪行为。只有同时被定为犯罪，也就是所谓"双重犯罪"，才符合引渡条件。

观看视频 02:11

華為的危機感

乐然（综合报道）

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2019增长不如预期　华为强调先求生存

虽然中国法律要求个人和组织协助配合国家情报工作。但是华为轮值董事长徐直军表示：「要进一步加强网络安全与隐私保护，确保对当地法律法规的遵从。 」 (31.12.2019)  

美恐持续执行科技禁令 任正非:有助于华为发展

美联社报导，华为创办人任正非在接受专访时表示，根据目前美国的政治局势，美国政府应该不会放宽对华为等科技公司所施行的出口禁令，不过他也认为华为能够透过发展自身科技来继续蓬勃发展。 (21.08.2019)  

任正非：华为从未监听他国

华为创始人任正非周四表示，华为拥护中国执政党共产党并且热爱祖国，但强调北京从未要求该公司监控美国或其他国家。 (22.01.2015)  

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