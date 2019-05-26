任正非：特朗普的推文很可笑

（德国之声中文网）5月27日，彭博新闻播放了记者麦肯其对任正非的专访。当被问及特朗普涉及华为的一系列举措和言行时，任正非表示："我认为他的推文很可笑，因为它们内容上自相矛盾，不能自圆其说。"他表示他无法想像特朗普是为"交易大师"。而就在今年年初，任正非接受媒体采访时还曾对特朗普赞不绝口，他说"特朗普是一位伟大的总统，他大胆减税，将有利于商业的发展。"

不过，至少就目前而言，这位"伟大的总统"显然并不利于华为的商业发展。数天前，美国将华为正式列入黑名单，禁止美国企业同华为开展合作。任正非坦承，美国的禁令可能会使华为在5G领域领先竞争对手两年的优势受到影响。他说："如果我们发展的速度放慢，那是因为机翼千疮百孔。如果我们飞行的速度变慢，而其他公司却在不断加速，差距肯定会不断缩小。但我们会持续的填补漏洞，一旦解决了所有的问题，我们必将如虎添翼。"

对于华为之所以能够做大，是得益于剽窃西方技术的指控，任正非也予以坚决驳斥："说我们偷美国未来的技术，美国的技术还尚未开发出来，我们怎么偷？说美国窃取我们的技术才更合理吧。就是因为我们现在技术上领先于美国，如果我们没有领先的话特朗普总统肯定不会大费周章打击我们。他攻击我们完全是因为我们比美国更先进。"

华为被美国"拉黑"之后，中国网络上呼吁政府制裁苹果予以报复的呼声就此起彼伏。任正非对此表示："首先，这绝对不会发生。其次，如果一旦这种情况发生，我会第一个反对。苹果在全世界都居于领先地位，没有苹果，就不会有移动网络。没有苹果，我们可能都没法欣赏这个世界的美。苹果是我的良师，他们的发展也在华为之前。学生怎么会抵制自己的老师呢？我永远都不会这么做。"

此前，任正非在接受中国央视专访时，也表达了类似的看法。他说："我根本就不是什么英雄，我从来都不想当英雄。任何时候我们是在做一个商业性的东西，商品的买卖不代表政治态度。怎么买苹果手机就是不爱国？哪能这么看？那还开放给人干什么。商品就是商品，商品是个人喜好构成的，这根本没啥任何关系。媒体炒作有时候偏激，偏激的思想容易产生民粹主义，对一个国家是没好处的。"