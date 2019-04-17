任正非拍胸脯的“无间谍协议”可能包含哪些内容？

（德国之声中文网）在本周接受《德国经济周刊》、德国《商报》以及美国CNBC采访时，华为总裁任正非均表示，愿意与德国签署《无间谍协议》。而在接受CNBC采访时，任正非称，是"我们支持德国建议的'无间谍协议'"，并称该公司赞成"统一的全球标准"，将安装"后门"定为非法，并称将在研发上投入1000亿美元来保证网络安全、保护用户隐私。

3月初，英国《金融时报》援引德国联邦信息技术安全署(BSI)署长舍恩博姆(Arne Schönbohm)报道称，在得到中方额外的保证后，可能允许华为参与德国5G网络建设，并说"无间谍条款绝对可以在确保最高可能的5G安全标准方面发挥作用"。报道称，中国法律允许北京迫使中国公司提供其客户的数据，而"无间谍协议"将确保这种规定不适用于德国。

4月15日在深圳接受德国《经济周刊》及《商报》采访时，任正非称，已与德国内政部就此进行了对话，并同样强调华为不会在产品中安装"后门"，还表示会"敦促中国政府，与德国签署一份无间谍协议，在其中北京也可以承诺遵守欧盟通用数据保护条例"。

新德国电信网络安全要求的关键点

在接受德国之声的邮件问询中，德国内政部证实，在3月11日与华为进行了国务秘书级别的对话。内政部一名发言人称，德国政府在对话中提到了计划推出的电信网络安全要求新规定，而华为方面表现出"能够签署任何可信赖声明的意愿"。柏林已经注意到了这种意愿。

可想而知，如果柏林与华为签署一个安全协议，将会基于目前尚未结束更新的德国电信网络安全要求规定。

在3月7日的联合新闻发布会上，德国联邦内政部和经济部公布了扩展对电信网络安全要求的关键点，包括：

系统只能从严格遵守德国国家安全法规和电信保密、数据包括规定的供应商处获得。

定期并且持续监控网络流量情况，如有疑问，应采取适当的保护措施。

安全相关的网络和系统组件（关键核心组件），只有在经BSI认证的测试中心检查过IT安全情况、经BSI认证后才可以使用。关键核心组件只能从可信赖的供应商/制造商处获得，这也包含了供应商/制造商的可信赖性保证。

安全相关的网络和系统组件（关键核心组件），只能在交付时进行适当的验收检查后方可使用，并且必须定期并且持续进行安全检查。

在安全相关领域，只能聘用经过培训的专业人员。

必须证明，选定的安全相关组件，实际使用了经过测试的硬件和供应链末端的源代码。

在规划和建立网络时，应使用来自不同制造商的网络和系统组件来避免"单一性"（Monokulturen）。

在外包与安全相关的任务时，只能考虑专业的、可靠的和值得信赖的承包商。

对于关键的、与安全相关的网络和系统组件（关键核心组件），必须提供足够的冗余信息。

"没人会严肃看待一份所谓的无间谍协议"

上次德国媒体出现"无间谍协议"的字眼还是在2013年，当时鉴于斯诺登泄密的"棱镜门"、默克尔手机遭美方监听，柏林希望与美国签署"无间谍协议"，保证互相之间不进行间谍活动。不过，奥巴马在2014年年初拒绝了这一要求，表示美国尚未同任何一个国家签署"无间谍协议"。当时，一些安全专家将之称为对德国的"侮辱"。

对于这次华为或者中国政府与柏林签署"无间谍协议"，也存在不少疑虑。德国《商报》3月中旬一篇报道曾提到，有德国执政党内人士以及网络安全专家认为，即便与华为签署一份无间谍声明，或者德国与中国签署一项无间谍协议，仍不能确保使用华为产品的安全性。政界人士表示，"在情报世界里，没有朋友"，"没人会严肃看待一份所谓的无间谍协议"。

目前，德国政界尚未就电信系统是否使用华为设备、是否允许这家中国企业参与德国的5G网络建设，作出最后决定。

一段时间以来，西方多国开始重新评估华为在该国电信网络中扮演的角色。出于安全考量，美国、澳大利亚、新西兰和日本等已经采取行动对华为产品采取不同程度的限制。