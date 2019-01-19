任正非：对5G霸气自信  给员工打“预防针”

（德国之声中文网）任正非上周接受央视采访时提到了华为目前面临的问题，他指出，华为机构臃肿、人浮于事，整个管理层级太多，目前正在改革，接受央视《面对面》采访时他表示，如果华为在五年左右组织改革上能获得成功的话，就可能是有战斗力的。

《南华早报》报道，在去年11月16日的一次内部会议上，华为创始人任正非就曾发出警告，华为应该为苦日子做好准备，因为整个大形势应该没有想象中那么乐观。华为上周五发布了这次讲话的备忘录副本。这次讲话的时间是在孟晚舟被捕前两周。

《金融时报》报道，在这次内部干部管理研讨会上，任正非说"5G不可能像4G一样势如破竹。"任正非用了军事术语来形容："它可能是东爆一个'地雷'，西爆一个'地雷'。……如果不能成片性地爆炸，我们可要养活18万员工，每年的工资、薪酬、股票分红超过300亿美金。"他还补充说，在一个战略扩张阶段，组织恶性扩张，是否所有地方都是有效的，我们要审视。为了全局性胜利，未来我们还需要做一些组织的精简。"

"财经网"上周日报道指出，华为心声社区发布了任正非签署的总裁办电子邮件，这篇长文对华为人力资源战略重心工作进行了规划。邮件中写到，在当前形势下应该怎么办？每个工种都要对准多产粮食和增加土壤肥力，如果对标没有价值，就应该裁减和放弃一部分工作，让其聚焦。也要放弃一部分平庸的员工，降下人力成本来。但华为要避免过度裁员。

一位熟悉华为的圈内人士表示，许多华为员工看到了任正非的央视采访，对裁员的暗示并没有感到惶恐不安："员工们可能觉得就算精减也应该是减少一些外包项目。大家虽然都关注5G的发展，可现在问题并不在于限于技术层面，而上升到政治高度，员工们也无能为力。"

华为正面临越来越大的来自西方的压力，特别是美国，一些政治人物认为华为为中国政府做事。

包括英国、德国、澳大利亚、新西兰和加拿大在内的国家已禁止或正在审查是否允许华为设置电信网络。2018年11月新西兰决定禁止华为为该国提供5G网络设备之后，本月早些时候，挪威司法部长表示，挪威正在考虑是否与其他西方国家一样，将华为设备排除在该国新的5G基础设施之外。

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



尽管如此，任正非似乎对自家产品自信满满。央视记者向他提问，如果重要的欧美国家不让您进，有什么办法？他回答："欧美国家最终我们有很多东西，他们非买不可。"他还表示这是比赛做得好不好："你做得好了以后不会没人买的，你不要担忧，我从来没担忧这件事。"

央视指出，这场上周四做的专访是任正非首次接受电视媒体的专访。《南华早报》指出，自1987年创立华为以来，任正非鲜少在媒体上亮相。最近却频频接受采访。上周他在深圳至少接受了三组记者的访问，其中包括一些国际媒体的集体采访。

在接受央视采访时，他表示公共关系逼他同意接受访问："因为他们说现在是处在一个危机转换的阶段，我一定要让客户理解我们，一定要让18万员工理解我们，团结起来奋斗，度过这个困难的时期。所以说还是你讲话有权威，那我就来讲话了。"

路透社援引与任正非接近的一名知情人士表示，这位华为CEO感觉过去一年一系列负面事件后需要与媒体交谈："过去一年里种种攻击，现在开始变得更加私人化--你的女儿被逮捕。"

华为扩大了国际公关团队，也与外国媒体接触，还安排了之前没有对外开放的研究部门的参观活动。

华为公关部门负责人陈黎芳发给路透社中的声明写到，华为非常关注外界的误解，尽管这几年付出了巨大的努力："华为不仅在今年，且在可预见的未来，将致力于开放和透明。"