任正非:华为和加拿大都是美中科技僵局的牺牲品

（德国之声中文网）华为创办人任正非周四在接受加拿大CTV电视网采访时说，他的女儿孟晚舟去年12月在加拿大机场被捕之前，她正在寻找其它工作机会。任正非还说，自从女儿被捕以来，父女二人的关系变得更亲密。

美国方面指控孟晚舟涉嫌诈欺和违反美国制裁伊朗的措施。但是孟晚舟否认了对她的一切指控。

任正非在接受加拿大CTV电视网采访时说："被逮捕前一个月，她（孟晚舟）想辞职找新工作。她在这里不开心。不过她被捕的事情让我们的关系得到改善。现在她懂得生活可以变得多么难。"

"以前她走的都是坦途。这次的挫折对她打击很大。你得先经历过一系列苦难之后才能成为一个英雄。如果你没有感受到过恐惧，你就不会有一身厚实的盔甲。"任正非补充说。

孟晚舟在加拿大被捕后，中加关系急剧恶化。

中国驻加拿大大使卢沙野曾在孟晚舟事件发生后评价说，这一事件像是"被朋友背后捅刀"。他在接受媒体采访时说："可以说，在西方国家中，中国人认为加拿大是最好的朋友，比如白求恩医生就是一个中加友谊的象征。正因为中国人把加拿大视为在西方国家中最好的朋友，所以在发生孟晚舟事件后，中国人在感情上受到很大的伤害。"

同样也是孟晚舟事件发生后，中国逮捕了两名加拿大公民，另外对加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）贩毒案二审判处死刑。

"华为和加拿大都是受害者"

任正非在接受采访时说："孟晚舟没有犯法。她没有触犯加拿大任何法律和规则。我想，加拿大和华为都是受害者，因为这件事伤害了两国人民，两国间的关系也遭遇挫折。"

任正非说，孟晚舟涉及的案件不会对加拿大和华为公司之间的关系构成影响。他说："我们不会因为这件事减少在加拿大的投资。"

他还说，事情发生之前他和女儿之间的联络并不多，因为二人都很忙。

"现在我们每隔一天就会通一次电话。我们在电话里闲聊，说笑话。我告诉她我在网上看到的一些趣闻。这件事让我和女儿的感情变得更亲密。"

华为是5G移动通讯的重要产商。加拿大尚未决定是否禁止华为参与5G建设，但是已经对华为可能带来的安全风险表示担忧。

上个月美国国务卿蓬佩奥曾表示，美国将不会与使用中国电信巨头华为公司系统的国家合作或分享信息。

任正非说："孟晚舟只是一个个案，我不认为这会在其它方面影响到加拿大和华为之间的关系。"

洪沙/苗子（路透社，南华早报）