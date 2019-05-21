任正非亲上火线 华为自研系统能突围?

(德国之声中文网) 彭博新闻社(Bloomberg)在27日刊登华为创始人任正非专访，他强调华为有能力设计晶片和作业系统，也已应用在多款智能手机上。然而，公司内部需要多少时间建立起自己的供应链? 他并没有正面回答。

穿着粉红色衬衫和米色西装外的他再次将华为比喻为飞机，说:「这取决于我们的修理工能够多快修好飞机......无论使用何种材料，金属、布料还是纸张，目标都是让飞机保持在天空中。」

有些人猜测，北京可能会对华为禁令进行报复，反过来禁止美国最大的公司进入中国市场。高盛（Goldman Sachs）分析师估计，如果中国对苹果下禁令，苹果公司会损失近三分之一的利润。

但是任正非表示，他反对任何针对其美国竞争对手的报复举动。他说:「首先，这不会发生。第二，如果发生这种情况，我会是第一个抗议的人。他在专访中提到: 「苹果是我的老师，处于领先地位。作为一名学生，为什么要反对我的老师？这决不会发生。」

他在访问中也重申, 华为并没有像美国声称那样窃取技术，只是因为领先美国才遭受攻击。

华为「鸿蒙」系统引关注

中国网路上对于华为遭禁热议不断，其中许多人关注华为的自研操作系统「鸿蒙」。其商品与服务栏位显示，这道系统将包含图形加速器、文件管理用电脑程式、操作系统程式、电脑操作程式、电脑操作软体、中央处理器、编译软体等。

不过外界仍质疑，没有谷歌行动服务App等的协助，许多第三方App或难以在华为新系统上运行。消费者可能不会埋单。

另外，针对遭标准组织暂停会员，华为26日回应, 表示不影响产品和服务。声明指出，「不会受个别违背透明、公开、公正、无歧视原则的组织和其行为的影响。」

声明内容也警告，这种针对华为的做法会「动摇组织的生存基础，影响组织目标的达成，甚至给组织自身及其成员带来涉嫌违反反垄断法的风险，也会造成标准的碎片化，无法构建全球信息与通信行业统一的开放标准，加大产业链各环节的成本和风险。」

夏立民/罗法 (综合报导)