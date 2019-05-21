 任正非亲上火线 华为自研系统能突围? | 经济纵横 | DW | 27.05.2019

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经济纵横

任正非亲上火线 华为自研系统能突围?

美国强力封杀华为。外界猜测，北京可能也对苹果发出禁令，使其损失近三分之一的利润。面对这种传言，华为创办人任正非在接受媒体专访时作出回应。

Huawei (picture-alliance/dpa/Blanches)

华为CEO任正非在华为遭到美国禁令受挫时展现乐观态度，不卑不亢的回应令人印象深刻。

(德国之声中文网) 彭博新闻社(Bloomberg)在27日刊登华为创始人任正非专访，他强调华为有能力设计晶片和作业系统，也已应用在多款智能手机上。然而，公司内部需要多少时间建立起自己的供应链? 他并没有正面回答。

穿着粉红色衬衫和米色西装外的他再次将华为比喻为飞机，说:「这取决于我们的修理工能够多快修好飞机......无论使用何种材料，金属、布料还是纸张，目标都是让飞机保持在天空中。」

有些人猜测，北京可能会对华为禁令进行报复，反过来禁止美国最大的公司进入中国市场。高盛（Goldman Sachs）分析师估计，如果中国对苹果下禁令，苹果公司会损失近三分之一的利润。

但是任正非表示，他反对任何针对其美国竞争对手的报复举动。他说:「首先，这不会发生。第二，如果发生这种情况，我会是第一个抗议的人。他在专访中提到: 「苹果是我的老师，处于领先地位。作为一名学生，为什么要反对我的老师？这决不会发生。」

他在访问中也重申, 华为并没有像美国声称那样窃取技术，只是因为领先美国才遭受攻击。

Huawei-Werbungsplakate im türkischen Media Markt (DW/A.E. Duram)

美国禁令一出，华为手机价格崩跌，世界各地出现「弃机潮」。

DW.COM

无线网络技术、半导体、存储卡等领域的多家行业标准制定组织纷纷宣布暂停华为的会员身份，使得这家中国企业在美国禁令背景下遭受的打击继续增加。业内人士指出，虽然华为仍然可以继续制造芯片和其它产品，但将难以参与未来有关行业标准制定的讨论。 (25.05.2019)

美国政府宣布将华为纳入黑名单之后，谷歌正在考虑暂停为华为智能手机提供部分服务。此举意味着，华为手机和平板电脑将在境外市场蒙受毁灭性打击。 (25.05.2019)

美国政府动用“紧急状态”切断美企与华为往来的做法，在德国华人中也引发了不小的争议。在留德华人网络论坛中，绝大多数的声音都在为华为撑腰，不过依然有少数人持不同观点。 (24.05.2019)

随着特朗普总统宣布“通讯安全”紧急状态，中美贸易争端已开始在高科技领域得到具体呈现。《商报》社论认为，这样下去，全球自由网络将成为第一个牺牲品，取而代之的则将是两个对立的高科技阵营。 (24.05.2019)

华为「鸿蒙」系统引关注

中国网路上对于华为遭禁热议不断，其中许多人关注华为的自研操作系统「鸿蒙」。其商品与服务栏位显示，这道系统将包含图形加速器、文件管理用电脑程式、操作系统程式、电脑操作程式、电脑操作软体、中央处理器、编译软体等。

不过外界仍质疑，没有谷歌行动服务App等的协助，许多第三方App或难以在华为新系统上运行。消费者可能不会埋单。

另外，针对遭标准组织暂停会员，华为26日回应, 表示不影响产品和服务。声明指出，「不会受个别违背透明、公开、公正、无歧视原则的组织和其行为的影响。」

声明内容也警告，这种针对华为的做法会「动摇组织的生存基础，影响组织目标的达成，甚至给组织自身及其成员带来涉嫌违反反垄断法的风险，也会造成标准的碎片化，无法构建全球信息与通信行业统一的开放标准，加大产业链各环节的成本和风险。」

夏立民/罗法 (综合报导)

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