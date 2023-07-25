任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们

“脾气不好“外长

2003年至2007年担任外交部长的李肇星因常常在记者会上引用古诗句或自己的诗，被称为“诗人外交家”，《同一个世界，同一个梦想》这首奥运歌曲就是由他作的词。同时，他也因言语犀利，善于辩论有着“铁嘴外交官”的外号。李肇星多次表示自己的脾气不好。他极有个人风格，在台湾问题上立场强硬，曾说过陈水扁小小“地方官”不值一提。图为李肇星在北京与欧盟的外交关系委员瓦尔德纳会面。