任期最短、年纪最长、脾气很差……那些年，中国的外交部长们

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秦刚本周被免去中国外长职务，创下了中共建政以来任期最短的外长纪录，接替他的是前外长老将王毅。自中共建政以来共有12名外交部长，谁任期最长，谁又是言语犀利的风云人物？谁又在外交舞台留下浓重的一笔呢？
提到周恩来，可能许多人马上会想到他是中国国务院首位总理，其实他也是中国首位外交部长，兼任外长约9年的时间。国务院总理兼任外交部长，这也是中共史上唯一的一次。
朝鲜战争之后，周恩来1954年率领代表团前往日内瓦，这是中华人民共和国成立后首次在国际舞台上上亮相。他也接待过美国前国务卿基辛格，以及首位访华的美国总统尼克松。
陈毅是周恩来之后的中国第二任外长，这位曾赴法国勤工俭学的外长也是在职时间最长的中国外长，根据中国外交部网站，从1958年至1972年，他担任外长约有14年的时间。图为刘少奇（图左）、陈毅和奥地利医生罗生特在1941年的合影。
1971年中国重返联合国，联合国大会这年通过第2758号决议，"承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，决议通过后，时任外交部副部长的乔冠华笑逐颜开。中华民国代表团表示不再参与任何联合国的会议，指联合国成立时的信念已遭背叛"，全体团员走出会场。他被视为才子，因为同四人帮的关系，最终黯然谢幕。
2003年至2007年担任外交部长的李肇星因常常在记者会上引用古诗句或自己的诗，被称为“诗人外交家”，《同一个世界，同一个梦想》这首奥运歌曲就是由他作的词。同时，他也因言语犀利，善于辩论有着“铁嘴外交官”的外号。李肇星多次表示自己的脾气不好。他极有个人风格，在台湾问题上立场强硬，曾说过陈水扁小小“地方官”不值一提。图为李肇星在北京与欧盟的外交关系委员瓦尔德纳会面。
令人意外的是，去年年初年已八旬的李肇星入驻B站当了UP主。根据中国新闻网报道，在发布的视频中，李肇星在视频中聊自己的故事，聊人生经验。有网友留言表示这是B站最厉害up主了，没有之一。李肇星还和网友在评论区进行过互动。
自中共建政以来共有12名外长，根据中国外交部网站，他们分别是周恩来、陈毅、姬鹏飞 、 乔冠华、黄华、吴学谦、钱其琛、唐家璇、李肇星、杨洁篪、王毅和刚刚被免职的秦刚。目前秦刚仍然留任国务委员，中国外交部网站已经撤下关于秦刚的内容，外交部长的页面则显示“信息更新中”。
秦刚消失1个月后，中国官方本周宣布免去他的外长职务，并由中共中央外事办主任，前外长王毅再任外长。外界并不知道秦刚被解职的具体原因，不过人们知道的是，他是中共建政以来任期最短的外交部长。秦刚去年12月30日才被任命为外长，整个外长任期仅半年左右。
免职决定宣布之前，现年57岁的秦刚是半个世纪以来中国最年轻的外交部长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。秦刚原是王毅的接班人，现在反被年近70的王毅取代，后者再度成为中国新外长。
王毅2013起担任中国外长直到2022年被秦刚接替，在长达近10年的任期间，中国政府的外交风格发生了明显的转变，王毅因此被外界视为战狼外交的主要实践者。
新上任的老将王毅今年10月将满70岁，在秦刚之前，他已经担任了10年的外长，时隔半年再次重掌外交部，这样的人事变动颇不寻常。有分析人士认为，事发突然，眼下中国外交工作正吃紧，外长职务不能长时间悬空，官方必须尽快任命外长，但考虑到王毅的年龄和精力，这个安排可能是过渡性的。联合早报指出，外界此前曾热议现任外交部副部长马朝旭，以及中共中央对外联络部部长刘建超是接替秦刚的热门人选。
外长
终于等来靴子落地：在公众视野消失了近一个月的中国外长秦刚被免去职务，接替他的是其前任王毅。
中国外交部长秦刚已经近一个月没有出现在公众视野，舆论纷纷发问“秦刚去哪儿了？”官方语焉不详，更是引发巨大猜想、催生各种传闻，毕竟，秦刚是近半世纪以来中国最年轻的外长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。
有评论认为，秦刚一代宠臣，莫名失踪，更将大大打击中共高级干部的士气，人人自危，岂有心思认真打拼？外交上倒行逆施，搞到里外不是人，谁又会认同习近平的领导才能？
德国电视二台报道了中国外长秦刚被免职的消息，并评述认为，无论是他被免职、还是此前消失一个月，都没有给出理由，"这在中国是正常的"。《时代周报》认为，在专家警告了15年之后，中国的房地产泡沫如今已经破裂了。
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