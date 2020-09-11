（德国之声中文网）北京市第二中级人民法院网站本周二（9月22日）刊登消息，北京市华远集团原董事长任志强行为构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪，数罪并罚，合并执行有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。《新京报》等媒体于第一时间转发了该消息。

北京二中院官网新闻稿写道，"法院审理查明，任志强于2003年至2017年间，利用职务便利，贪污公款4974万余元；收受贿赂125万余元；挪用公款6120万元；滥用职权致使国有控股企业遭受特别重大损失1167亿余元，其中国有股东华远集团财产损失5378万余元，任志强个人获利1941万余元"。

新闻稿指出，宣判后，任志强当庭表示服从法院判决，不上诉。

1951年3月出生的任志强作为地产界大佬、微博大V和"红二代"公知曾经屡屡对房地产形势和中国国家政策进行评论和抨击，素有"任大炮"之称，在中国知名度很高。

今年4月，任志强因涉嫌严重违纪违法受到调查。此前，曾有一篇署名任志强的批习文章在华人舆论场广为流传。

王凡/李鱼（综合报道）

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