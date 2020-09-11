 任志强被重判18年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2020

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任志强被重判18年

素有“任大炮”之称的北京华远集团原董事长任志强，9月22日因为贪污、受贿等罪名被判处有期徒刑18年，同时罚款人民币420万元。据报道，现年69岁的任志强当庭表示服从法院判决，不上诉。

Coronavirus Ren Zhiqiang Kritiker China (picture-alliance/AP Photo/Color China Photo)

现年69岁的任志强获刑18年

（德国之声中文网）北京市第二中级人民法院网站本周二（9月22日）刊登消息，北京市华远集团原董事长任志强行为构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪，数罪并罚，合并执行有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。《新京报》等媒体于第一时间转发了该消息。

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北京地产大亨任志强因为敢言有 「任大炮 」的绰号。2016年他因公开批评「官媒姓党」而受到留党察看一年的处罚。在公开批评习近平后，他现在遭踢出共产党并移送法办。

地产商、“红二代”公知任志强因为激烈批评习近平抗疫而失踪。时评人长平披露，“红二代”分为三类，其中具有历史良知的人士唯有与中共决裂一途。

中共知名“红二代”、绰号任大炮的北京华远集团原董事长任志强，9月11日在北京第二中级法院接受审讯。除该法院几天前发布有关公告外，中国官媒以及新浪、百度等网络媒体及社媒对此都没有报道。有观察家认为，这是任志强不会被重判的一个信号。

清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。因此有理由怀疑，许章润这次被抓，是北京当局对他的秋后算账。

有“任大炮”之称的退休商人任志强曾发微博质疑“人民政府啥时候改党政府了”。北京市西城区委日前通报，任志强受到留党察看一年处分。

北京二中院官网新闻稿写道，"法院审理查明，任志强于2003年至2017年间，利用职务便利，贪污公款4974万余元；收受贿赂125万余元；挪用公款6120万元；滥用职权致使国有控股企业遭受特别重大损失1167亿余元，其中国有股东华远集团财产损失5378万余元，任志强个人获利1941万余元"。

新闻稿指出，宣判后，任志强当庭表示服从法院判决，不上诉。

1951年3月出生的任志强作为地产界大佬、微博大V和"红二代"公知曾经屡屡对房地产形势和中国国家政策进行评论和抨击，素有"任大炮"之称，在中国知名度很高。

今年4月，任志强因涉嫌严重违纪违法受到调查。此前，曾有一篇署名任志强的批习文章在华人舆论场广为流传。

王凡/李鱼（综合报道）

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