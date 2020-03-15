 任志强疑似失联 或因网文炮轰习近平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2020

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任志强疑似失联 或因网文炮轰习近平

被视为“红二代”的前地产大亨任志强据信已经失联数日。背景可能是上个月的一篇称习近平为“小丑”的网文。在公共卫生危机之下，北京已经加强了言论管控。

China Hubei Ren Zhiqiang ehemaliger Vorsitzender von Huayuan Property (picture alliance / dpa/S. Xinming)

任志强2015年资料照片

（德国之声中文网）前华远集团总裁、中共党员任志强已经和朋友失去联系多日，疑似"被失踪"。据任志强的三位好友向路透社证实，从3月12日起，这位知名企业家一直失联。

69岁的任志强据信曾在2月23日发表了一篇网文炮轰习近平。这篇题为《剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑》的文章直指北京抗击新冠病毒（COVID-19）疫情不力。文章随后在网络上广为流传。

据《南华早报》独立调查，这篇文章确系任志强所写。

"我们很多朋友都在找他"，任志强好友、女企业家王瑛对路透社表示，自己对于任的失联感到"极度担忧"。"任志强是一个公众人物，他的失联广为人知。对此负责任的有关部门必须要尽快给出一个合理合法的解释。"

"脱光衣服的小丑"

这篇署名任志强的网文指出，中共内部面临"执政危机"，而对言论自由的钳制阻碍了抗击疫情工作的开展，从而导致疫情严重爆发。

新冠病毒肺炎最早于去年年末在湖北武汉出现，至今中国有超过8万人被该病毒感染，3千多人不治身亡。

China Wuhan | Coronavirus | Xi Jinping, Präsident (picture-alliance/Photoshot)

习近平3月10日视察武汉

DW.COM

中国《人物》杂志在周二刊登了一篇题为“发哨子的人”的文章，在互联网上广为流传。不过，几个小时后，这篇文章就被全网删除，网友只能用各种方法来躲避审查手段，继续传播此文。同一天，习近平到访武汉。 (11.03.2020)

有研究发现，微信等中国社交平台早於去年12月，过滤疫情相关内容，敏感词包括「武汉海鲜市场」丶「习近平到武汉」和「李文亮」等。学者指出，言论审查令民众未能及时防疫。 (04.03.2020)

在中国的新冠病毒疫情得到进一步控制之时，中美就这一病毒来源的问题陷入了口水战。在官方表态和社会舆论导向的组合之下，“新冠病毒来自美国”的这种说法，在中国毫不缺乏支持者。 (14.03.2020)

为了应对新冠疫情，中国将希望寄托于大数据和人工智能。专栏作者泽林认为，安全需求和全面监控正在顺利融合。 (14.03.2020)

位于美国的"中国数据时代"网站发布了这篇文章的全文，文中最被人广为引用转发的一段话就是："那里站着的不是一位皇帝在展示自己的新衣，而是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。尽管高举一块又一块的遮羞布试图掩盖自己根本就没穿衣服的现实，但丝毫也不掩饰自己要坚决当皇帝的野心，和谁不让我当皇帝，就让你灭亡的决心！"

素有"任大炮"外号的任志强因在社交媒体上直言不讳、敢于批评而著称，他此前曾经多次跟北京的路线政策"唱反调"。比如在2016年公开挑战"党媒姓党"的论调之后，任志强就被处以留党察看一年的处分。

其实从那之后，任志强就很少出现在公众视野中了。不过他的好友王瑛则表示，这位前地产大亨在失联之前，仍然会出席一些慈善活动，并且定期和朋友聚会。

"一个公民不能就这么消失，我们必须要知道他是被哪个机构带走了，带到哪里去了……他的家人和朋友有权知道这些"，人民大学历史学教授张鸣表示。他本人也无法联系到任志强。

路透社记者拨打任志强的手机号始终无人接听。北京警方和国务院新闻办尚未回复路透社发出的质询。《南华早报》报道称，曾经拨通任志强电话，但是很快被挂断。

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