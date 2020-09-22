任志强是谁？他如何两次入狱？

（德国之声中文网）2020年9月22日，因多次公开发表批评中共当局的言论，人称任大炮的中国企业家，时政评论人任志强因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被中国司法部门判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币四百二十万元。据中国官方媒体的消息，宣判后，任当庭表示服从法院判决，不上诉。

引用中国前国家主席江泽民教导香港记者的话来说，任志强作为国有企业--北京市华远集团原党委副书记、董事长，完全可以好好的做一个"闷声发大财"的人。可是，他偏偏选择了开口做"大炮"，近年来多次在公开场合和社交媒体上发表批判中共体制和习近平个人的言论和文章。最激烈的表态莫过于一篇流传于民间的署名文章中，揭露中共在新冠肺炎防治中暴露的制度弊端，指出习近平利用疫情加强党的统治和个人专权，是"一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑"。他是如何从"红顶富甲"变成了持批判态度的社会公知呢？

有野心 但也要优雅

据任志强在自传《野心优雅》透露的内容，虽然他1951年3月8日出生于中国的一个高级干部家庭，但一直拒绝"高干子弟"的称号。然而其父32岁时就出任辽宁省人民银行行长，40出头时已经是副部长级干部。 两三岁时，任志强随父母落户北京。父母被打成"走资派"后，1969年1月，任志强在刚刚成年的年纪被下放至陕西省延安县的一个人民公社，参加了毛泽东发起的"接受贫下中农再教育"运动。不久后经父亲的战友的介绍，任志强开始了"后门兵"的生涯。

有关任志强的一大关注点就是他和当今中华人民共和国副主席王岐山的关系。从履历上来说，他和王岐山在1969年期间都在延安体验过知青下乡的生活。同时任志强在自传中也主动指出，他在1964年考入北京市第三十五中学之后，王岐山就是他的辅导员，还曾劝他加入共青团。但最后因任志强的兴趣点更在足球、篮球和排球等体育运动项目上未果。

这些年“消失”的那些公知 “红二代”公知任志强被判18年 2020年3月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。外界推测，因其“红二代”背景，任志强得以长年纵论时政而未被拘捕。而这一次任志强被重判，显示习派决心出重拳让国内“红二代”中敢言的“异议人士”彻底噤声。

这些年“消失”的那些公知 法学家贺卫方社媒被封号 “公知”这个称谓通常指进言社会、参与公共事务讨论且具有学术背景和专业素质的知识分子，在中国大陆的兴起源于2004年《南方人物周刊》推出“影响中国公共知识分子50人”名单。北大法学教授贺卫方就是其中之一。近年来，微博粉丝数量众多（封号时为190万）的贺卫方微博被封号，其微信帐号去年也被永久封号。

这些年“消失”的那些公知 新公民运动创始人许志永判满获释后再被捕 2014年，公盟创始人、新公民运动主要创始人和法学家、公民维权人士许志永被判四年有期徒刑，罪名是“聚众扰乱公共场所秩序罪”。2020年1月，许志永发表给习近平的公开信《劝退书》，劝习近平主动让位。2月，许志永在广州被警方带走，6月被正式批捕。

这些年“消失”的那些公知 被刑拘、封禁的王功权 2013年9月，与许志永同为中国新公民运动的主要发起人之一的投资基金合伙人王功权被刑拘，至2014年1月22日保释出狱。此后其微博帐号被封禁。

这些年“消失”的那些公知 专栏作家王怡因煽颠罪获刑9年 2019年12月底，曾于2004年被《南方人物周刊》评为“最具影响力的公共知识分子”之一的专栏作家王怡，因煽动颠覆国家政权罪等罪名被判处有期徒刑9年。他曾创立研究中国宪政转型的网络论坛，并创建“秋雨之福”地下新教教会。

这些年“消失”的那些公知 作家李承鹏微博帐号消失 杂文家、畅销小说家李承鹏曾被视为当代中国具有重要话语地位的公共意见表达者。曾拥有大量微博粉丝。他热衷公益，其文章针砭时弊，被环球时报称为差不多篇篇“骂政府”。2014年7月，李承鹏新浪微博帐号被封。此后，李承鹏鲜有再发表政论文章。2020年2月初，李承鹏悼念武汉疫情“吹哨人”李文亮医生的文章在中国大陆网络迅速被删。

这些年“消失”的那些公知 法学教授许章润被清华开除 2020年7月，警方以嫖娼为由将清华大学法学教授许章润从家中带走。之后，他被清华大学开除。许章润多年来专注于研究中国的政治和社会运行模式，曾关注北京市驱赶外来居民的整改行动，提出合宪性审查。2018年7月，他在互联网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，批评领导人的倒退趋势，引起巨大的共鸣与反响，同时也造成政府的不满。今年8月，许章润被告知禁止离开北京及出境，禁止接受传媒访问，禁止接受任何资助。

这些年“消失”的那些公知 维族学者伊力哈木被判无期徒刑 维族学者伊力哈木·土赫提2014年被中国政府以“分裂国家罪”判处无期徒刑。伊力哈木至2014年为中央民族大学国际结算专业副教授，是“维吾尔在线”网站的创办人，主要研究新疆地区的收入差距及失业问题，长期呼吁中国当局处理不满情绪以避免新疆出现暴力活动。近年来，中国在新疆设再教育营，引起全球关注。



带着炸药进北京

当兵期间，任志强无惧反抗恶权的素质在当时就有所显现，据他自己的描述，1976年周恩来逝世后，他和战友们曾私下商量，如果"四人帮"真的上台掌权，他们就会组织战友"上山打游击"，并在返回北京时曾携带大量的雷管、炸药等爆破物，也曾"正大光明"地携带上膛的冲锋枪和手枪。

虽然在十几年的从军生涯中，获得了1次二等功和若干次三等功，但仍然无法获得严父的认可和赞赏，这让任志强决定离开军队。于1984年开始担任北京市华远经济建设开发总公司的建设部经理。

后来出任华远公司的总经理，任志强并不认为这和他的"红二代"以及"官二代"的背景有关。在说起刚刚入职华远的时候，任志强表示，他当时只不过是北京市西城区国资委管辖下一家只有20万借款注册资本金的"小公司"，整合了部分西城区内公有制企业的业务，其官职"连七品都不够"。他在自传中声称自己只是替国资委"打工"的"看家狗"，同时又是一个在"体制内、体制外、同样被误解"的人。

第一次尝到牢狱之苦

1985年，因华远公司年底分奖金一事，任志强在他人的举报下第一次尝到了牢狱之苦。当时个人的涉案金额大约为16000元人民币。在中国刚刚出现"万元户"这一概念的当时，这笔金额对于许多人来说都是一个天文数字，是他们十几年的工资总和。然而任志强本人并不认为自己的行为系"贪污"，而是在合理激励制度下的"合法收入"

一年后，法院改判任志强无罪释放，他继续在中国国资委旗下的华远经济开发总公司担任要职，主要专注于建设开发领域。包括对北京传统商业区西单的改造规划。在改造过程中，任志强带领的华远经历了中国1989年的学生民主运动，商业利益也直接受到了这一运动的负面影响。但这一切都没有动摇他后来支持民主、自由思想，反对权威统治的态度。

华远后来在志强的带领下，以及90年代中国经济飞速发展变革的大背景下，华远在商业地产开发的基础上，将触角伸向了高科技、金融、国际旅游、物业管理、商业、餐饮等诸多领域。同时，从90年代末期开始，恰逢中国进入互联网时代。其间互联网博客、微博兴起，由于其"红色家庭"背景，同时语言风格犀利的任志强成为了媒体和公众舆论关注的焦点人物，"任大炮"的绰号也逐渐被更多的人所熟知。

从党员到"反共"

刚刚开始进入公众视野时，任志强一语惊人的表态多与其公司主业--房地产有关。从"房地产就应该具有暴利"；"房子像钻戒，低收入者不该拥有"；"中国的房子太便宜了，年轻人就应该买不起房"到"北京不必抑制房价，连农民工都买得起"，以及2016年年初发表的中国应该"炸掉楼市过剩库存"的相关表态，虽然显示了任志强一定程度上自相矛盾的说法，但每一个表态激起了舆论和媒体的广泛争论。

任志强不断的思辨和自我否认也体现在他不同时段有关民主自由的表态中。2010年，任志强在一次采访中对中国官方有关民主的一贯说法表示支持，称中国"现阶段不能实行民主"。2年后在接受国官媒采访时表示他的理想是"做一个优秀的共产党员"。然而之后，他在微博上经常发表呼吁中国建立西方式民主政治的言论，引来许多人批评他"反共"。

从2012至13年期间，可以看出任志强的公开言论从政治方向来说发生了明显的转变。2013年，也就是中共召开18大，习近平权力基础建成之时，任志强在北京大学演讲时，号召学生"联合起来推倒面前这道墙、重新建立社会民主制度"。2015年2月，任志强在出席"中国经济50人论坛2015年年会"时发言说，"政府过度强调了枪杆子和刀把子，反对西方的价值观，文革之风又起来了。"根据各路报道，任志强在微博上发表的言论还包括"八荣八耻不符合现代的价值"，"习近平班子'让车轮倒转'，军队'枪口对内'"、"习近平'连续出臭棋'"、否定习近平所提的"两个不能否定"、"共产党极权、不合法"、"当今体制是垄断的皇权、中央极权"等。此外，他还大量发表坚持"资产阶级自由化"立场、"反对四项基本原则"的言论，坚决反对习近平提出的"党媒姓党"。同时他还在当年北大的演讲里表示支持宪政，支持台湾的民主制度，对台湾的民主社会，以及公民争取自身权利的做法给予了肯定和赞赏。

清算任志强的"抛物线"

2016年2月，中国官媒央视网发表的一篇《任志强的抛物线还有多长》，宣告中国体制与任志强的对立正式开始。在这篇署名作者为"赵华奇"撰写的评论文章中，批评了任志强对"党媒姓党"的质疑，称他"丝毫不顾作为一名共产党员该有的言论底线"。文章认为任的立场"彻彻底底出了问题"，已经成为一个"带路党"。而且尤其是在"有网民挖出其行贿赵安歌190万元的违法行为，并已有一定规模的舆情围观态势"的舆论压力下，任志强为了"引起国外反华政治团体的关注，最大限度地为自己积累反向的舆论博弈资本"，才"唯有孤注一掷走到党的对立面以各种反党言论不断扩充舆论影响力"。

央视网这篇文章所提出的"清算"任志强的抛物线，从开始到结束总共用了大约4年半的时间。2020年7月23日，北京市西城区纪委监察委发布通告，称任志强因严重违反共产党五项纪律，构成严重职务违法，涉嫌贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权犯罪，宣布开除任志强党籍处分，同时取消其的待遇，收缴违纪违法所得，涉嫌犯罪问题将移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。开启了拆卸这座"大炮"的最后准备。



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。