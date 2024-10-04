任志强女儿发公开信 恳请习近平允其父保外就医

中国著名房地产商任志强的女儿10月2日在微信朋友圈发表一封致中国国家主席习近平的公开信，恳求允许她在狱中病重的父亲保外就医并出国治疗。有红二代背景的任志强2020年9月被以贪污、受贿等罪名重判18年监禁。他曾不点名地批评习近平。

（德国之声中文网）任志强的女儿任心意10月2日在微信朋友圈发出一封致习近平的公开信，恳请习近平基于人道主义原则，允许其父保外就医并出国治疗。公开信中说，"我的父亲在入狱前就已被诊断出患有严重的前列腺疾病，急需手术治疗。自入狱以来，他一直未能得到手术和有效的治疗，病情不断恶化。长期以来，他每天夜里需要去十几次洗手间，饱受病痛折磨，无法正常休息。最近几个月，他又被诊断出哮喘，健康状况每况愈下。我们多次恳求，但依然不被允许手术治疗，这让我们深感痛苦和绝望。"

公开信还说："我愿意承诺，我父亲出国治疗后绝不会公开发表任何言论或内容。他已年逾古稀，重病缠身，没有任何能力对您及国家带来麻烦。"

公开信最后写道："习近平主席，此前我们曾按照正常渠道数次提出上述要求，始终没有得到善意回应，不得已只好用这种方式向您反映我们濒临绝望的要求。请给我父亲一个出国治疗的机会，这不仅是对一个家庭最后希望的守护，也是对一个生命的尊重。一个宽容而富有同理心的决定，将会成为历史对您仁慈与胸襟的见证，而非留下令人痛心的遗憾。"

该公开信在社交媒体平台X上被多位知名媒体人转发或跟帖。中国前媒体人贾葭在社交平台X上证实，这封公开信的确由任志强的女儿任心意发出。《纽约时报》专栏作家袁莉也在X上确认此信的真实性。

任志强因敢言被称为“任大炮” 图像来源: picture-alliance/AP Photo/Color China Photo

曾不点名批评习近平的“任大炮”

任志强生于1951年3月8日。其父任泉生1938年加入中国共产党，曾担任中华人民共和国商业部副部长职务。因出生于高干家庭，任志强被视为有红二代背景。1969年1月文革期间，任志强曾被下放至陕西省延安县冯庄公社。后参军，1974年加入中国共产党。1981至1984年任北京怡达公司副总经理。1984至1988年任北京市华远经济建设开发总公司建设部经理。

1985年，任志强被举报，并以"贪污罪"罪名被关进看守所14个月。1986年，法院改判任志强无罪释放。任志强自上个世纪80年代起从事房地产业，长年任北京市华远房地产股份有限公司董事长、总经理。曾任北京市政协委员。2014年11月24日，任志强通过微博发表声明，宣布正式退休。2016年5月，他被北京市西城区纪委除以留党察看一年处分，2020年7月被开除党籍。2020年9月22日，北京市第二中级人民法院网站刊登消息，宣布任志强的行为构成贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪，合并执行有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。

任志强长期以来因敢言著称，曾多次公开批评中国政府的相关政策，人称"任大炮"。尤其引人注意的是，2020年2月疫情期间，任志强在社交媒体撰长文，批评中国当局应对疫情严重失职，还暗示习近平是"剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑"。北京市西城区纪委监委2020年7月23日宣布开出任志强党籍时称他"丧失理想信念，背弃初心使命，在重大原则问题上不同党中央保持一致"，还批评他"丑化党和国家形象"，以及"对党不忠诚、不老实"，"家风败坏，家教不严，伙同子女大肆敛财"。

对于任志强2020年9月被以贪污罪、受贿罪等罪名重判18年有期徒刑，许多中国网民在社交媒体提出质疑，认为是对其"以言治罪"。任志强2011年退任华远地产董事长前接受过四次财产审计，并没有被发现存在贪污问题。

任志强在其自传《野心优雅》中提到过他的两次婚姻。他在第一次婚姻中育有一子，在与现任妻子郑雪清的第二次婚姻中育有一女，即任心意。任志强的儿子2020年据传与父亲一起被捕入狱，但该消息未获官方证实。任心意在9月2日的公开信中谈到，她的哥哥也因父亲的案件被牵连，遭到重判9年。

(综合报道）

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