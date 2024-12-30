任内与中国建交 美国前总统卡特百岁逝世

卡特与中华人民共和国建交、迎接邓小平访美，被视为美中关系正常化的重要推手；他任内也通过《台湾关系法》，为后续美国对台军售提供基础。他在台海两岸留下的政治遗产，评价褒贬不一。

（德国之声中文网）週日（12月29日），美国前总统卡特（Jimmy Carter）在家人陪伴下，以百岁之龄在佐治亚州普莱恩斯（Plains）的住家安详离世。此前，他已在家接受安宁照护将近两年；他的妻子罗莎琳（Rosalynn Carter）去年11月先一步去世。

“我的父亲是个英雄，”卡特的儿子奇普（Chip Carter）说：“不只对我是如此，对所有相信和平与人权、相信无私之爱的人而言，更是如此。”

卡特是历届美国总统中活最久的一位。年轻时，他曾在美国海军服役，父亲逝世后他一度回乡归农，直到1960年代起步入政坛，先后当過佐治亚州议会参议员和州长。1976年，他击败共和党的福特（Gerald Ford），代表民主党选上美国总统，但只做了一个任期便下台，连任之路止步于里根（Ronald Reagan）的压倒性胜利。

卸任后的卡特，比他当总统时获得更多赞许，甚至有说法称他作为一个“前总统”，比当“总统”当得更好。他与妻子共同创办了卡特中心（The Carter Center），其宗旨包含推动人权倡议、促进民主、斡旋冲突、对抗热带疾病、提供开发中国家人道援助等。

卡特曾告诉《华盛顿邮报》，希望自己能以“人权捍卫者”的身分被后世铭记。1981年发表总统告别演说时，他表示：“美国并没有创造人权。实际而言恰恰相反，是人权造就了美国。”

2002年，卡特因积极参与人质危机调停斡旋，而获得诺贝尔和平奖，在获奖演说时表示：“战争有时可能是必要之恶，但不论有多必要，它总归是恶而非善。我们不会因学会怎么杀害彼此的孩子，就学会如何和平共处。”

卡特夫人去世：“她是我完美的延伸” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

推动美中关系正常化

奠基於尼克松（Richard Nixon）总统1972年造访中国之旅，卡特被视为美中关系正常化的重要推手。

在卡特任内，美国切断与中华民国的外交关系、改与中华人民共和国建交。1979年，他迎接时任中国领导人邓小平访美，双方签署一系列科技、文教与商业往来协议；同年，美国国会通过《台湾关系法》，延续美国与台湾的非官方往来，并替美国军售台湾等后续措施奠定基础。

卸任后，卡特几乎年年访中、会见中方领袖；江泽民更曾形容他是“老朋友”。2009年美中关系正常化30週年之际，卡特曾和尼克松时期的国务卿、同样被称为中国“老朋友”的基辛格（Henry Kissinger）一同访北京。

2018年，卡特曾在《华盛顿邮报》访问中称，他任内最自豪的成就之一包含推动美中关系正常化。但这年他也投书该媒体，认为两国关系“正处于危险之中”，对“新冷战”的风险示警。他主张，双方都不该以“国家安全”为由互相阻碍正当的商业活动，或是互相干涉内政。

卡特2021年曾批评，美中两国官员都采取的言论和政策，“反映了我和邓小平1978年就想要弭平的敌意”。

卡特也到过台湾，但遭台湾政界人士批评为“伪君子”，质疑美国当时与台湾断交、与中国建交的过程过于“粗糙”、未考虑台湾利益。

据中央社报道，卡特1999年接受台湾的国策研究院邀请首次访台，时任桃园县长的民进党政治人物吕秀莲在现场直言，台湾民主化过程本应更平顺，然而卡特政府却跟台湾断交，之后台湾临时取消重要选举。

不过，卡特自认无须为跟台湾断交而道歉，并认为美中建交是正确的决定、有利于区域和平。

图为美国几位历任总统2009年在白宫合影。（资料照） 图像来源: EPA/SHAWN THEW/dpa/picture alliance

斡旋中东

卡特总统任内，世界处于冷战压力和石油危机之下，美国国内面臨严重通胀等问题，还有反抗种族主义、争取女性权益等各式社会抗争。

外交上，除了实现与中国关系正常化，他也在中东达成重要里程碑，例如1978年的《大卫营协议》（Camp David Accords），促成隔年埃及和以色列签订历史性的和平条约。

1979年的“伊朗人质危机”则带来重大争议。当时美国驻德黑兰大使馆遭伊朗武装革命人士占领，数十位美国外交人员和平民被挟持444天；谈判与营救过程中，卡特屡屡失败、遭批无能，声望跌到谷底。此事被视为他惨败给里根的最主要原因。

美国各界悼念

现任美国总统拜登表示把卡特形容为“亲爱的朋友”和“非凡的领袖、政治家和人道主义者”。“这个国家所有的年轻人、以及任何寻找美好生活目标和意义的人，都应该向卡特学习，他是一个有原则、有信仰、谦虚的人。”

即将重返白宫的美国准总统特朗普说，卡特担任总统时，“在我们国家的关键时刻面臨重重挑战”，而他竭尽所能改善美国人的生活，“为此，美国人都要好好感谢他”。

美国前總統奥巴马（Barack Obama）表示，卡特教给他什么是“优雅、尊严、正直、充满使命感的人生”。小布什前总统（George W. Bush）则称，卡特的生命会激励世世代代的美国人。

29日晚上，纽约帝国大厦投射出红白蓝的美国国旗颜色纪念卡特；美国国家航空暨太空总署（NASA）在社群平台缅怀卡特任内对太空探索的贡献，“他的和平信息会继续传遍浩瀚、令人敬畏的宇宙”。

拜登已下令给予卡特国葬待遇，并把1月9日葬礼当天订为全国哀悼日。据卡特中心网站消息，卡特的公开纪念仪式會在佐治亚州亚特兰大和华府举行，接著卡特会安葬在家乡普莱恩斯。

（综合报道）

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