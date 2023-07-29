价值3.45亿美元 美国再次军援台湾

（德国之声中文网）美国白宫7月28日宣布向台湾提供价值3.45亿美元的军事援助，从而增强这个民主岛国抵御北京武力统一的能力。白宫方面在声明中指出，此项军援计划囊括了防务、教育以及培训。两名不愿具名的美国官员对美联社表示，华盛顿将向台北提供单兵便携式防空导弹、枪支以及导弹，并扩大台湾的情报与监视能力。

此前，美国国会一直在向白宫与五角大楼施压，要求加快向台湾提供军援，从而使后者能有足够军力抵御中国，让北京因忌惮高昂代价而放弃武力攻台的计划。

中国外交部门一直竭力反对美国军援台湾。但是台驻美贸易代表处表示，美方决定从库存中调拨军事物资的决定"提供了支持台湾自卫的重要工具"。该机构发表声明称，台方将于美方合作维护台海的"和平、稳定与现状"。台湾国防部也在7月29日上午发表声明，对美国提供这批军援的决定予以赞赏，并感谢美国对台湾安全的"坚定承诺"。

毒刺便携式防空导弹在乌克兰战场发挥了巨大作用

吸取乌克兰的教训

在这批军援之前，美国还另行给台湾销售过价值将近190亿美元的军事物资，其中包括F16战机等重要武器装备。由于新冠疫情造成的供应链问题，这批军火的交付受到了一定影响；而且，俄乌战争迫使西方国家优先向乌克兰供应军火，进一步延迟了援台军售物资的交付。

和此前190亿美元军售项目不同，此次3.45亿美元军援项目涉及的是美军现有库存中的物资，台湾因此不必等待军火商的生产，从而能更快获得交付。美国国会去年通过了一项法案，授权拜登总统以及五角大楼能够直接向受援国调拨美军现有库存物资。依据该法案，美国国防部2022年已经向乌克兰供应了价值数十亿美元的弹药。

在今年早些时候，美国国防部副部长希克斯(Kathleen Hicks)曾对美联社表示，美国从俄乌战争中吸取的一大教训就是：应该在攻击开始之前就向台湾储备武器。希克斯指出，一旦冲突爆发，为台湾提供补给的工作将变得很复杂，因为台湾是一个岛屿。

中国军舰与战机时常跨过海峡中线、并进入台湾防空识别区进行巡航。

台灣桃園機場首度反空降軍演

中国驻美使馆：坚决反对

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇7月28日发表声明指出，中方"坚决反对"美方与台湾进行军事联系，美方应当"停止向台湾出售军火、停止制造可能造成台海紧张的新的因素"。

1949年，国民党政权在国共内战中败退台湾，形成了两岸分治的局面。北京方面始终视台湾为分裂省份，不断强调绝不放弃武力统一的选项。中国政府还指责美国对台军售会将台湾变成"火药桶"。

自七十年代与北京正式建交以来，华盛顿就一直奉行"一个中国政策"，不承认台湾为独立国家，也不与之建立正式外交关系，但同时也依据《与台湾关系法》为其提供可靠防御。该法案要求美国将台湾面临的所有威胁均视为"严重关切问题"。

（美联社、德新社等）

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车，CM-34为30公厘机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。台媒报道称，CM-34最高速每小時100公里，車身防護可抗12.7公厘機槍射擊，武器系統有效射程3000公尺。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。



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