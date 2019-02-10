价值10万欧元 没人能穿的运动鞋

（德国之声中文网）实际上这双鞋既不是真正的瓷器，也不能穿上用来跑步。它是一双阿迪达斯牌运动鞋，但镶嵌着迈森瓷器装饰件。目前，这双具有精美艺术品性质的鞋子已经在纽约著名的苏富比拍卖行下槌。起价1美元。网上拍卖共有72次出价。最后以12.6万美元，相当于10万欧元的价格找到了新主人。

拍卖行发言人德基斯（Adrienne DeGisi）告诉德新社记者，这是一双阿迪达斯运动鞋拍出的世界最高价格。买家希望保持匿名。拍卖所得将捐给纽约布鲁克林博物馆。

效仿火山口花瓶图案

色彩缤纷的ZX8000运动鞋由手绘皮革制成，配有15个瓷器装饰件。这些装饰件模仿了迈森火山口花瓶上的图案。由于这种珍贵瓷器的生产过于复杂，因此瓷器工坊每年只能生产出两只花瓶。

现在被拍卖的这双运动鞋制作时间也非常长。研发用了一年多，随后迈森瓷器工坊的绘画师为鞋子进行手工绘画又花费了六个月的时间 。

苏富比拍卖行的网站介绍说，为了让运动鞋获得"历史上的独特地位"，迈森瓷器工坊三个不同部门的四位画家"极其精心"地绘制了每款的图案。

但是"物品介绍"读起来更像是在Ebay上的拍卖："运动鞋是新的，由制造商直接出售，状况极好。"

生产时间一年半的手绘 ZX8000 运动鞋

运动鞋的最高价

非同寻常的运动鞋经常能在拍卖会上拍出高价。例如，今年夏季，耐克运动服装公司的其中一位创始人在50年前手工制作的一双运动鞋就拍出了162500美元的高价。而保持最高纪录的则是美国职业篮球传奇人物迈克尔·乔丹（Michael Jordan）的一双比赛运动鞋。据佳士得拍卖行公布的消息说，今年8月份，有人以61.5万美元（52万欧元）的价格买下了"飞人乔丹"的这双运动鞋。

有了这样的先例，苏富比拍卖行估计这双瓷器运动鞋可以卖出100万美元的天价。但是现在这个目标远远没有达到，仅以126000美元的价格落锤。也许这并不奇怪，毕竟这是一双永远都无法穿的运动鞋。

李京慧/石涛 (德新社、法新社、苏富比拍卖行)

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