仲裁结果允许瓦利耶娃参赛 多国奥委会表达失望

（德国之声中文网）国际体育仲裁庭（CAS）周一（2月14日）驳回了国际奥委会（IOC）等三家机构的上诉，允许俄罗斯花滑女选手瓦利耶娃（Kamila Walijewa）在过往药检出现阳性的情况下继续参加北京冬奥会的个人比赛。

瓦利耶娃已经在团体赛中赢得一枚金牌，本周二有望在个人项目中夺冠。但在上周的团体赛后，爆出消息称她去年12月底的一份药检结果呈阳性。俄罗斯反兴奋剂机构（RUSADA）2月8日做出对瓦利耶娃临时禁赛的决定，但在当事方提出申诉后随即又取消了这一处罚。因此，国际奥委会、国际滑联（ISU）和世界反兴奋剂机构（WADA）将此事告上国际体育仲裁庭。

"不是她的错"

体育仲裁庭驳回这一上诉的理由是，瓦利耶娃不满16岁，是未成年人，根据世界反兴奋剂机构的规则属于"受保护的人"，在药物违禁处罚上应尤其谨慎；此外，她的涉兴奋剂事件目前证据尚不明确，而进一步调查尚需时间，在此期间禁赛可能使其错失奖牌，将会对她造成"不可弥补的伤害"。 国际体育仲裁庭表示，作出这一决定的部分原因是检测以及结果通知不及时，"不是她的错"。

俄罗斯奥委会则认为国际奥委会的上诉不合规，因为瓦利耶娃出现问题的那次药检不在本次冬奥相关的时间段里，而且今年一月在北京举行的欧锦赛上，她的兴奋检查没有问题。

对于瓦利耶娃去年12月的药检为何在45天之后才出结果，世界反兴奋剂机构对德国之声表示，由于俄罗斯检测机构尚未恢复资质，样品送往瑞典检测，当地检测机构会优先处理标注为紧急的样本，而俄罗斯方面并未将瓦利耶娃的样本标注为紧急。

在去年12月的样本中检出的违禁药物是"曲美他嗪"，这是一种心脏病药物，通常用于治疗心绞痛和眩晕症。它可以加快血液流通并增强耐力，2014年被世界反兴奋剂机构禁止使用。

多国奥委会大呼失望

世界反兴奋剂机构对仲裁结果表达了不满，认为仲裁庭有选择性地运用有关例外规则，并表示将会对瓦利耶娃的随行人员进行调查，包括教练、医生和其他跟随她的成年人。国际奥委会则之前就表示会遵从国际体育仲裁庭的决定，"不管我们是否喜欢"。

包括美国、加拿大在内的多个国家的奥运体育组织也表达了失望和不满。美国奥委会负责人希尔施兰（Sarah Hirshland）周一对此表示失望："运动员们有权知道自己是否在公平条件下参赛。很遗憾，今天，这一权利无法兑现。"她还指出，这一事件是俄罗斯"有系统的、无所不在的蔑视干净体育的又一篇章"，但她也强调，此一个案尚未了结。

德国奥委会（DOSB）则认为，在瓦利耶娃兴奋剂事件的阴影下，不应按照原计划于今年年底解除对俄罗斯奥运全面禁赛的处罚。德国奥委会主席维克特（Thomas Weikert）表示，国际奥委会对俄罗斯的禁赛期限今年年底到期，但对具体的竞技项目应该区别对待。

据世界反兴奋剂机构（WADA）2017年的报告，俄罗斯竞技体育中有系统、有组织的使用兴奋剂，涉及2012年伦敦奥运会和2014年索契冬奥会。国际奥委会此后做出对俄罗斯禁赛的决定，但俄罗斯运动员可以个人身份、在中立旗帜下参赛。

（德新社、体育新闻社）

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