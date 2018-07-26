仰望星空：十万年一见的天文奇观

（德国之声中文网）周五晚间，欧洲夜空将呈现一次难得一见的天文奇观：21世纪历时最长的一次月全食。中欧夏令时午夜前，正值满月期的月球将全部被地球的阴影所遮挡，而呈现出充满神秘色彩的古铜色，全食过程将持续一小时43分钟。而更凑巧的是，火星现在也正好处在距离地球轨道最近的位置，也就是说，今晚的火星也将是前所未有的大和亮。

波恩天文台的斯蒂凡·克洛泽（Stefen Krause）表示，像今晚这样的满月月全食和火星近轨道组合，人类要耐心等待十万五千年之后，才有机会再见到。

德国航天航空中心提供的数据显示，本次罕见的月全食将持续103分钟。这个时长记录将到2123年才会被打破，届时会有一次时长为106分钟的月全食。中欧下一次出现月全食是在2028年的除夕夜。

月食和日食一样，都是太阳、月亮和地球三者运行轨道交叉时出现的天文现象。出现月全食时，地球恰好位于太阳和月亮的正中间，于是地球挡住了太阳光，使月球被阴影所笼罩。

值得一提的是，发生月全食的时候，月球并不会变得漆黑一团，而是会呈现出古铜色、甚至是橘红色。所谓"血月"现象的发生，是因为太阳光穿过地球大气层时会发生折射现象，波长较长的红色调光线会被折射到月球表面。

月食并不是每次都是月全食，而更多的情况是月偏食，这是因为地球轨道平面和月球轨道平面有大约五度的偏差，因此地球的阴影大多数情况下只能覆盖部分月球表面。

只有当满月正好处在地球轨道平面和月球轨道平面两个交点之一时，地区阴影才能全部覆盖月球，这时也会出现月全食。而这两个交点，天文学上称之为"龙点"，这是以中国古代神话命名的。远古时期的中国人曾认为，之所以出现月食，是因为有"天龙"吞噬了月亮。

周五天文奇观的另一个看点也同神话传说有关：我们的邻居"火星"现在处在15年来距离地球最近的位置，因此它的个头和亮度今晚会超过木星。火星在欧洲语言里被称作"玛尔斯"，是古罗马神话里的战神。而被称为"朱庇特"的木星，则是罗马神话中众神之王。

月亮的故事 月亮情结 今年的9月28日，人们可以欣赏到难得的天文奇观。当月亮转绕到距离地球最近的地方时就会出现“超级月亮”，此时的月亮看起来比平时更大、更亮。今年的中秋就恰逢一次“超级月亮”。进入地球影子的月亮呈血红色。在这一天同时发生月全食则更是罕见。其实月亮根本无需“上演”如此“戏码”吸引注意，自古以来，月亮独特的神秘和魔力让人类为之倾倒，它也是众多文人墨客寄托情思的重要载体。

月亮的故事 古老星象图 远古时代，人们对月亮十分崇拜。月亮的圆缺与人们的作息被联系在一起。日期是以月亮周期计算的。图片上是內布拉星象盘，1999年人们在萨克森——安哈尔特发现了这个星盘。经过鉴定，它的年龄大概在3700-4100岁之间。人们可以从这个珍贵的发现了解到当时的天文知识和信仰崇拜。

月亮的故事 自然与艺术 艺术家们对月亮的演绎多种多样，大多数情况下月亮是浪漫的化身，承载着人们无穷的幻想和期待。图为卡斯帕·大卫·弗里德里希（Caspar David Friedrichs）1820年的油画《望月的两个男人》。

月亮的故事 诗人的缪斯 月亮也是文学作品中一个永恒的主题。尤其给诗人带来灵感，他们借月亮来表达思念、惆怅之情。歌德的《对月吟》借月亮向心目中的爱人表达爱恋，诗歌开篇写到“你又把静的雾辉笼遍了林涧， 我灵魂也再—回融解个完全”。

月亮的故事 经典情歌 古诗中的月亮充满柔情，歌曲中，月亮也温柔婉约。全球各地的歌唱家都创作过以月亮为主题的作品。对许多喜爱音乐的中国人来说，不仅对《月亮代表我的心》或者《弯弯的月亮》这些流行歌曲耳熟能详，也能哼唱几句猫王的经典情歌《蓝月》（Blue Moon）。

月亮的故事 恐怖与浪漫同在 马克·吐温曾说过，每个人都像月亮，有着从来不让任何人看见的黑暗面。世界各地的古代文化中就有关于狼人的种种传说。他们在月圆之夜会从人身变为狼身。狼人的形象被广泛应用于各种魔幻、科幻题材的电影之中。图为1941年的经典影片《狼人》。1987年的美国浪漫喜剧《月色撩人》也是一部广为人知的电影。女歌星雪儿（Cher）因在影片中的出色表演获得了奥斯卡最佳女主角奖。

月亮的故事 登月先锋 1969年人类首次登上月球。阿波罗11号的宇航员阿尔德林（Buzz Aldrin，见图）在月球成功着陆。

月亮的故事 魅力不减 不过月亮依然魅力不减。2013年，艾未未与丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)进行合作，推出了名为“月球”的在线绘画计划，网民可以登录该项目，在虚拟月球的任意角落用数码画笔作画。在项目的介绍中，两位艺术家一起写到“创造力可以突破任何边界。没人能阻挡想法、风、和空气。” 作者: Philipp Jedicke



达扬 / 石涛 （德新社，天主教福音通讯社，图片报）