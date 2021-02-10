仰光出现装甲车 欧美警告缅军慎行

(德国之声中文网) 缅甸军方安全部队周日 (2月14日) 在几个城市部署装甲车。西方国家驻缅甸大使馆随后呼吁军方领导人不要对示威者和平民使用暴力。

欧盟、英国、加拿大和其他11个国家的大使馆共同发布声明，谴责缅甸军政府在政变后逮捕民选领导人、骚扰记者和中断网路通讯等行为。

声明中说 :「我们支持缅甸人民对民主、自由、和平和繁荣的追求。全世界都在关注。」

联合国缅甸问题特别报告员安德鲁斯 (Tom Andrews)在推特上写道：「缅甸将军们仿佛已经向缅甸人民宣战......这些都是绝望的迹象。将军注意，你们定会被追究责任。」

缅甸2月1日发生政变后抗议不断，14日在仰光市首见装甲军出现在街头。这样的部队调动也迫使美国驻缅甸大使馆敦促美国公民「就地避难」。

当地时间上午，美国大使馆在其官方的美国公民服务账号上发推文称：「有迹象表明，仰光有军事调动，并且在当地时间周一凌晨1点至上午9点之间，电信可能出现中断」。

美国大使馆也在其推特账号上分享了驻缅甸大使的声明。

14日，数万名缅甸民众继续上街抗议2月1日发生的军事政变。大批人群连续第二天聚集在美国驻仰光大使馆前，支持华盛顿对政变领导人进行制裁。

军方展开镇压行动

军政府发现难以控制民主示威局面，所以持续使用军事镇压，例如在愤怒人群聚集的北部克钦邦一发电厂部署部队，有报道称，安全部队向发电厂外的抗议者开火。

一位因害怕报复而不愿透露姓名的居民用缅甸语告诉路透社记者：「几分钟前，缅军以军用坦克增援，现在他们开始开枪了。」当地媒体报道称，该事件发生后，5名记者被捕。

74媒体（The 74 Media）在脸书上发文称：「5名报道密支那布加电力办公室前民众抗议活动的记者被逮捕。」

仰光的几个电力部门在脸书上发帖表示声援抗议者，拒绝断电。一名工作人员匿名说：「我们的职责是给电，而不是断电。」

互联网监督机构Netblocks14日晚间表示，缅甸军政府已经切断了全国的互联网服务。这个追踪互联网使用、中断和网络安全的平台说，「截至当地时间凌晨1点，缅甸的互联网几乎全面遭到关闭」，并补充说，14日晚间全国范围内的网路访问量只有正常水平的14%。

在社交媒体上上传的画面中显示，安全部队向一些抗议者开火后不久，就发生了断网事件。

抗议者罢工示威

政变后，工人罢工也使该国陷入瘫痪。据当地媒体报道，在铁路局工作人员拒绝上班后，缅甸部分地区的火车停止运行。

国际危机组织驻缅甸分析师理霍西（Richard Horsey）告诉路透社，许多政府部门的工作实际上已经停顿。

他说：「这有可能也会影响到几个重要政府部门，军方可以替换工程师和医生，但无法取代电网控制人员和中央银行家。」

军政府威胁要对抗议的公务员采取严厉的行动，军队每晚进行大规模逮捕。13日，军方赋予自己广泛的权力，拘留民众和搜查他们的财产。

军方负责人敏昂莱警告罢工的公务员，要他们返回工作岗位。新政权还设立了一条举报政府雇员加入示威活动的热线。

到目前为止，将军们似乎没有被街头和国际社会的广泛谴责所吓倒。

军政府已经宣布了为期一年的紧急状态。它曾承诺举行新的选举，但没有说明确切的时间。

观看视频 01:39 缅甸反政变示威持续 军政府实施宵禁

邹宗翰/杨威廉 (路透社、德新社、美联社)

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