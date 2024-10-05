以黎战火持续 拜登警告不要攻击伊朗石油设施

以色列首次对黎巴嫩北部发起攻击。与此同时，拜登警告以色列不要攻击伊朗石油设施，他还喊话色列总理内塔尼亚胡，让其考虑下一步行动时 “应该记住 ”美国对以色列的支持。

（德国之声中文网）以色列与伊朗支持的真主党冲突升级，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）敦促仍留在黎巴嫩的加拿大公民前往登记，以便搭乘特别航班撤离黎巴嫩。路透社援引特鲁多表示：“我们仍有由加拿大组织的航班座位。我们鼓励所有加拿公民抓住机会，飞离黎巴嫩。”加拿大总理办公室的一位官员表示，航班也向澳大利亚、新西兰、美国和一些欧洲国家的公民开放。

以色列首次袭击黎巴嫩北部

以色列阿拉伯语发言人周六上午在社交媒体上发布了一条消息，警告此前被疏散的村庄居民不要返回。以方表示，军队正在继续发动袭击，并警告人们在接到进一步通知之前不要返回家园。以色列称其目标是真主党，但黎巴嫩当局指责以色列以平民为目标，并指有数十名妇女和儿童被在袭击中丧生。

周六，以色列的一次袭击首次击中了黎巴嫩北部城市的黎波里(Tripoli)附近的一个难民营，与此同时，以色列对黎巴嫩南部和贝鲁特的袭击仍在继续。

巴勒斯坦哈马斯称，其一名指挥官在以色列对的黎波里的袭击中丧生。以色列没有立即对这次袭击发声，但在过去一年里，以色列在黎巴嫩杀死了多名哈马斯官员。

拜登警告以色列不要攻击伊朗石油设施

美国总统拜登周五（10月4日）警告以色列不要攻击伊朗的石油设施，并表示他正努力争取国际社会支持，以避免中东爆发全面战争。拜登还提到以色列总理内塔尼亚胡，让其考虑下一步行动时 “应该记住 ”美国对以色列的支持。

拜登对媒体表示：“如果我是他们，我会考虑其他选项，而不是攻击油田。”

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本周早些时候以色列开始地面行动的几天前，联合国拒绝了以色列提出的将部分维和人员转移到黎巴嫩边境附近的请求。联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）在一份声明中说：“9月30日，以色列军方通知联黎部队，计划对黎巴嫩进行有限的地面突袭。他们要求我们从部分地区撤离”。声明补充说，"部队决定仍坚守原地，联合国旗帜继续飘扬。”

伊朗外长抵达叙利亚

伊朗外长阿拉格齐已抵达叙利亚首都大马士革，与叙方官员讨论地区局势和双边关系。自以哈马战争近一年前爆发以来，以色列已在叙利亚多个地区进行了数十次空袭。以色列誓言阻止伊朗在叙利亚的军事存在，而叙利亚是伊朗向黎巴嫩真主党运送武器的重要通道。

(路透社，美联社等)

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