以黎战火升级 中东局势引人忧

真主党与以色列地面部队交火的次日，黎巴嫩首都贝鲁特市中心遭遇空袭。联合国秘书长呼吁避免黎巴嫩爆发全面战争，多国采取撤侨行动。黎以战火蔓延的同时，加沙地带的战斗也在持续。

（德国之声中文网）以色列于周四（10月3日）凌晨对黎巴嫩首都贝鲁特市中心发动空袭。黎巴嫩卫生部表示，这场袭击造成至少九人丧生，14人受伤。

以色列称其在贝鲁特进行了精准空袭，目标是伊朗支持的黎巴嫩真主党势力。路透社报道称，目击者称其听到了巨大的爆炸声。真主党旗下的灯塔电视台（Al-Manar TV）称，此次空袭的目标是真主党的一个卫生设施。这栋位于巴舒拉（Bachoura）的建筑靠近联合国办公室、黎巴嫩总理办公室和议会。外界担心，如果以色列继续袭击并接近黎巴嫩政府、民用或军事基础设施，恐将把黎巴嫩拖入这场战斗。

美联社报道称，这场空袭前未发出任何警告。联合国黎巴嫩事务特别协调员亨尼斯-普拉萨特（Jeanine Hennis-Plasschaert）在社交平台X上发文：“贝鲁特度过了又一个不眠之夜。数着震动城市的爆炸声。没有警报。不知道接下来会发生什么。只有不确定的未来。焦虑与恐惧无处不在。”

战斗行动持续

以色列国防军周四凌晨向贝鲁特南部多个地区发布新的疏散命令，特别是针对哈雷特赫里克（Haret Hreik）、布尔杰巴拉杰内（Burj al-Barajneh）和哈达斯加尔布（Hadath Gharb）地区的居民。以色列军方发言人在社交媒体上表示，这些地区靠近真主党设施，军队计划在近期对其采取行动。

据黎巴嫩政府统计，在近一年与以色列的跨境战斗中，在黎巴嫩已造成1900多人死亡，9000多人受伤，大部分伤亡发生在过去两周。黎巴嫩看守总理米卡提（Najib Mikati）表示，约有120万黎巴嫩人因以色列的袭击而流离失所。世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三晚表示，黎巴嫩的医疗系统已因大量伤者不堪重负。

欧盟委员会主席冯德莱恩周四宣布，欧盟将向黎巴嫩增加3000万欧元的紧急人道主义援助。欧盟刚在上周日宣布了一项1000万欧元的援助计划。今年欧盟对黎巴嫩的总援助金额由此超过1亿欧元。

以色列夜间遇袭 称德黑兰要付出代价 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

联合国秘书长呼吁避免黎巴嫩爆发全面战争

与此同时，联合国安理会周三就中东局势召开紧急会议。联合国秘书长古特雷斯警告称，黎巴嫩局势令人担忧，绝对有必要避免爆发全面战争，否则将产生深远而毁灭性的后果。古特雷斯同时表示，正如他在4月份针对伊朗袭击所做的那样，他再次强烈谴责伊朗周二对以色列发动的大规模导弹袭击，认为这些袭击无助于巴勒斯坦人民的事业或减轻他们的苦难。

伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，对以色列的导弹袭击是 “对以色列在过去两个月中持续的恐怖主义侵略行为的适度回应”，是 “恢复平衡和威慑所必需的”。以色列大使达农（Danny Danon）则称这一攻击是“前所未有的侵略行为”。

铁穹、大卫投石索和箭式: 以色列的防空系统如何运作? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

拜登：美国不支持以色列袭击伊朗核设施

以色列周二遭受伊朗的大规模导弹袭击后，以色列总理内塔尼亚胡誓言将采取报复行动，而一名伊朗指挥官警告称，如果以色列采取报复，伊朗将扩大打击范围。

伊朗周四召见了德国和奥地利驻德黑兰的大使，以回应这两个欧盟国家对其向以色列发动导弹袭击的批评。据伊朗国家通讯社IRNA报道，伊朗对这两国的“不可接受的措施”做出了回应。此前，德国外交部周三召见了伊朗大使，强烈谴责了伊朗周二晚上对以色列的导弹袭击。

美国总统拜登周三表示，美国不会支持以色列对伊朗核设施的袭击。当天早些时候，七国集团领袖之前就中东紧张局势举行电话会议。拜登称，七国集团领袖同意以色列有权对伊朗的袭击作出回应，但必须适度。白宫还表示，七国领导人都明确谴责伊朗对以色列的导弹袭击，并正在考虑对伊朗实施新的制裁。

以色列军方周三表示，在以色列对黎巴嫩展开地面攻势后，已有八名以军士兵阵亡。以色列仍继续加派步兵和装甲部队加入行动，表明这次行动正在扩展。以军表示，其地面入侵主要是为了摧毁边境的隧道和其他真主党基础设施​​。

随着黎以局势升级，英国、德国、加拿大、澳大利亚和美国等已纷纷采取行动，撤离在黎巴嫩的本国公民。据中国官媒环球网报道，10月2日，146名在黎巴嫩中国公民及5名外籍家属搭乘国航包机安全抵达北京。报道还称，目前，有撤离意愿的中国公民均已安全撤离黎巴嫩。

贝鲁特南郊被以色列视为黎巴嫩真主党的大本营，由此是以军空袭的重点地区 图像来源: -/AFP

以色列多线作战

自2023年10月7日哈马斯对以色列发动跨境袭击以来，以色列和真主党几乎每天都在黎巴嫩边境交火。在周三召开的联合国安理会上，古特雷斯还表示，过去一周、过去一个月，甚至将近过去一年发生的事件清楚地表明：现在是在加沙立即停火，立即无条件释放所有人质，向加沙的巴勒斯坦人提供有效人道主义援助，以及在两国解决方案方面取得不可逆转的进展的时候了。

以色列军方周四发表声明称，在三个月前发动的一场袭击中，打死加沙地带的哈马斯高级领导人穆什塔哈（Rawhi Mushtaha）以及另外两名高级成员。以色列国防军表示，当时的袭击目标是加沙北部的一个加固地下设施，该设施是哈马斯的指挥中心使用。哈马斯方面尚未对此作回应。穆什塔哈被认为是哈马斯武装力量的创始人之一，并被指参与策划了2023年10月7日针对以色列的恐怖袭击。美国于2015年将他列为“特别指定的全球恐怖分子”。

哈马斯控制的加沙卫生部周四宣布，自10月7日以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成至少41788名巴勒斯坦人死亡，96794人受伤。哈马斯和真主党被美国、英国、欧盟和其他国家认定为恐怖组织。

（路透社，美联社，法新社，德新社）



© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。



