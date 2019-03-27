以香港为诫 蔡英文誓言强化台湾国防

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文周三 (3月27日) 过境夏威夷时，透过视讯参与了华府智库美国传统基金会 (Heritage Foundation) 所举办的一场讲座。 她在会中指控中国正极力改变两岸现状，并试图破坏台湾的民主机制。 她表示: 「中国的行为凸显台湾强化国防能力的重要性。 台湾希望寻求和平，而非冲突。 但我们必须能捍卫台湾的自由、民主及现有的生活方式。 」

蔡英文也警告台湾应该从香港回归的经验了解，中国正在加强打压香港的异议份子及封杀支持港独的政党。 她表示，中国政府在1997年香港回归时，曾答应在「一国两制」的框架下，保障香港居民的言论自由及其他权利，而中国政府也曾以这个提案与台湾交涉。 她说: 「香港的发展令人担忧，因为它反映了民主与中国政府的理想并不相符。 而对台湾来说，香港是一个很好的借镜。 」

蔡英文表示，香港的经验应该提醒所有台湾政治人物要避免掉入中国所设的陷阱。 她强调虽然中国会以经济优惠措施及其他承诺来吸引台湾接受「一国两制」的提案，但中国的最终目的是不会变的。 在台湾关系法40周年之际，蔡英文也藉此场合感谢美国国会对台湾的支持。

美正面响应台军售请求

此外，蔡英文周三也提到台湾已向美国提出购买M-1坦克与F-16B战机的请求，而根据路透社报导，蔡英文说美国已正面响应台湾的请求。 蔡英文说: 「这些军售将大幅提升台湾的地面与空中战斗能力、强化台湾军队的士气并向全球展现美国协助台湾强化防御的承诺。 」

美国近期增加了派遣军舰通过台湾海峡的频率。 上周日，美国派遣一艘驱逐舰与一艘海警船穿越台湾海峡，而美国海军发言人称该举动为展现美国致力于维护自由、开放的印太地区。 根据统计，这是美国过去7个月来第6次派遣军舰穿越台湾海峡。 外界将这些决策视为美国展现对台湾政府的支持。

蔡英文也说，她认为美国讨论对台军售时，已经逐渐不再考虑政治因素，并强调台湾政府将以特殊预算来支付主要军备，而台湾一般的国防预算则会视中国的威胁程度来增加。 蔡英文此次出访南太平洋友邦之旅，很可能是预防友邦转而与中国建交。 路透社报导，台湾的六个太平洋友邦中，有四国今年将举行大选。 虽然中国持续在外交上对台湾施压，瑙鲁国会周一 (3月25日) 通过一项支持台湾民主并反对中国一中政策的决议。

杨威廉/罗法 (路透社/法新社)