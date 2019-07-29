以静制动：反送中运动的下一步？

（德国之声中文网）这天，台风刚刚远离香港，一整天滂沱大雨不断。职工盟主席吴敏儿和几位工会干事傍晚来到旺角市区，向下班的民众派发写着「八五罢工」的白色手带。车水马龙的闹市中，扩音器传出他们的呼吁--投身8月5日全港「三罢」（罢工、罢课、罢市），并在未来每逢周一穿黑衣上班以示抗议。

吴敏儿向德国之声表示：「罢工一直是一般『打工仔』的最重要武器。怎么令几百万人有动力持之以恒参与运动，令大家可以继续作出贡献，罢工的象征意义和历史意义很大，点点滴滴为运动凝聚能量。」虽然他们是拥有超过20万会员的主要工会之一，过去带领香港多次工运，但是这次只是参与者。

早在6月12日民间也发动过罢工，最终示威民众迫使立法会取消二读逃犯条例的会议，促使政府暂缓修例。相隔接近两个月，网上再有人发起「三罢」，主要诉求转为要求政府成立独立调查委员会，撤查警方滥用武力等重大争议。

吴敏儿说，由网上自发发起罢工，到联络工会和动员民间参与，只有短短一星期，时间非常紧迫。但经过接近两个月的群众自发运动洗礼，人们已能熟练地在网上组织串连，利用Telegram和讨论区等组织行动。从金融界到医护界，不同专业界别的罢工群组如雨后春笋，在几天之内涌现。

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沉默之声爆发

最近一星期，这场运动还出现了一群稀客--公务员。在民间密锣紧鼓动员的同时，有些公务员也在政府内部默默宣传，呼吁同事出席周五（8月2日）的公务员集会。 「文宣海报现身政府总部的洗手间、走廊、茶水间和墙壁，不少有心人冒着巨大风险，在默默的发声。」创新及科技局行政主任Alex向德国之声展示这些海报，背景是政府总部，用黄色字写着「我们下班后，都是普通人」。他说：「政治中立是指不应在工作上受政治立场影响，但我们离开工作岗位后是香港市民，享有表达自由和权利，而且今次是大是大非问题。」

这次集会史无前例，不但由一群公务员俱名举办，矛盾更直指林郑月娥班子，诉求同样是要求成立独立调查委员会。香港公务员以往在政治事件中大多保持低调，主要因为「政治中立」的传统和守则。在集会举行前一天，港府公务员事务局局长发信给十多万公务员，强调《公务员守则》规定他们「必须对在任行政长官及政府完全忠诚」，并警告会严肃跟进违规情况。

Alex也是在政府总部上班的一员，计划参与周五集会和下周的罢工。他早前与一群公务员发起匿名联署，要求行政长官林郑月娥回应民间诉求。他表示，元朗袭击事件是他们决心站出来的最大原因，至今已经有来自52个部门，总共1138位公务员以展示职员证的方式参与联署。 「原来大家觉得，公务员出来做一件事的威力很大。」他透露：「政务主任和行政主任这些职系人很少，前者更是未来的正副局长人选，要他们展示证件很可能影响仕途。早前有翻译组同事自行罢工，据了解他要接受纪律处分。我们愿意冒住被秋后算帐的风险也要打破沉默，对市民来说是很大鼓舞。」

他说，同事们在修例风波以来敢怒不敢言，所在联署在极短时间内获许多人响应。「公务员已忍耐了好久好久，真正能解决问题的人不解决，只是躲在后面。我们文官与警队、问责官员已出现严重分化，林郑管治团队完全丧失了管治能力。」

香港紧张局势难平 发生激烈冲突的抗议活动 自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

香港紧张局势难平 警方使用催泪弹和橡皮子弹 香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

香港紧张局势难平 北京成为攻击的靶子 示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

香港紧张局势难平 中国黑社会的袭击？ 不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

香港紧张局势难平 抗议活动的标志 在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

香港紧张局势难平 北京政府支持者举行反示威 除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。



运动转向

「反送中」运动在七月以来出现多次严重警民冲突，流血场面愈来愈多，目前累积已有过百人被捕，数以十计示威者被控以刑罚颇重的暴动罪。 33岁的工程师SAM是这两个月的示威常客，经常在冲突现场留守至深夜，在催泪烟之中运送物资和派发被捕须知等等。在工余时间，他和朋友募捐购买示威用具，在后方支援抗争。就在这个礼拜，他们上网订购了一百多个口罩，打算本周末到抗议现场免费派发。

虽然他认为激烈行动有助向政府施压，但也同意有需要调整策略。「我觉得不要跟警察硬碰硬，因为他们的清场手段愈来愈强硬，我们的人员损失会愈来愈大。我期望接下来可以『和理非』（和平、理性、非暴力）一点，下周的罢工也很重要，如果有巨大影响力就不需要向暴力发展。」在北京的强硬姿态下，SAM对于运动成功机会不感乐观，但他与许多前线抗争者都坚持「会继续做应做的事」，即使被捕风险增加也不会却步。

公务员Alex和工会领袖吴敏儿都异口同声表示，希望罢工能够为不断升温的运动开出一条新出路。 Alex向德国之声表示：「很多运动参与者都认同，勇武冲击对政权的影响力正在递减。大家觉得再这么发展下去，运动会没有突破点，反而陷入僵局。不少人认为踏入8月要转向大罢工，由不合作运动开始撤底瘫痪政府运作，这可能是运动破局的一步。」

大街上熙来攘往，有途人接过吴敏儿递上的罢工布条，轻声说句「加油」，也有的在人潮中默默走过。她和一众工会成员争取时间向途人解说：「政治权利的意义和重要性，绝对高于一天不上班、不做生意，我们都坐在同一条船上。」