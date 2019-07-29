 以静制动：反送中运动的下一步？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2019

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时政风云

以静制动：反送中运动的下一步？

踏入八月，香港「反送中」运动从百万人游行至今已经持续54天。一幕幕流血和冲突场面过后，示威者正在寻索新的方向，让这场运动走向新阶段。

China Star Ferry Boot im Victoria Harbour in Kowloon, Hongkong (picture-alliance/imageBROKER/J. Tack)

（德国之声中文网）这天，台风刚刚远离香港，一整天滂沱大雨不断。职工盟主席吴敏儿和几位工会干事傍晚来到旺角市区，向下班的民众派发写着「八五罢工」的白色手带。车水马龙的闹市中，扩音器传出他们的呼吁--投身8月5日全港「三罢」（罢工、罢课、罢市），并在未来每逢周一穿黑衣上班以示抗议。

吴敏儿向德国之声表示：「罢工一直是一般『打工仔』的最重要武器。怎么令几百万人有动力持之以恒参与运动，令大家可以继续作出贡献，罢工的象征意义和历史意义很大，点点滴滴为运动凝聚能量。」虽然他们是拥有超过20万会员的主要工会之一，过去带领香港多次工运，但是这次只是参与者。

早在6月12日民间也发动过罢工，最终示威民众迫使立法会取消二读逃犯条例的会议，促使政府暂缓修例。相隔接近两个月，网上再有人发起「三罢」，主要诉求转为要求政府成立独立调查委员会，撤查警方滥用武力等重大争议。

吴敏儿说，由网上自发发起罢工，到联络工会和动员民间参与，只有短短一星期，时间非常紧迫。但经过接近两个月的群众自发运动洗礼，人们已能熟练地在网上组织串连，利用Telegram和讨论区等组织行动。从金融界到医护界，不同专业界别的罢工群组如雨后春笋，在几天之内涌现。

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沉默之声爆发

最近一星期，这场运动还出现了一群稀客--公务员。在民间密锣紧鼓动员的同时，有些公务员也在政府内部默默宣传，呼吁同事出席周五（8月2日）的公务员集会。 「文宣海报现身政府总部的洗手间、走廊、茶水间和墙壁，不少有心人冒着巨大风险，在默默的发声。」创新及科技局行政主任Alex向德国之声展示这些海报，背景是政府总部，用黄色字写着「我们下班后，都是普通人」。他说：「政治中立是指不应在工作上受政治立场影响，但我们离开工作岗位后是香港市民，享有表达自由和权利，而且今次是大是大非问题。」

这次集会史无前例，不但由一群公务员俱名举办，矛盾更直指林郑月娥班子，诉求同样是要求成立独立调查委员会。香港公务员以往在政治事件中大多保持低调，主要因为「政治中立」的传统和守则。在集会举行前一天，港府公务员事务局局长发信给十多万公务员，强调《公务员守则》规定他们「必须对在任行政长官及政府完全忠诚」，并警告会严肃跟进违规情况。

Alex也是在政府总部上班的一员，计划参与周五集会和下周的罢工。他早前与一群公务员发起匿名联署，要求行政长官林郑月娥回应民间诉求。他表示，元朗袭击事件是他们决心站出来的最大原因，至今已经有来自52个部门，总共1138位公务员以展示职员证的方式参与联署。 「原来大家觉得，公务员出来做一件事的威力很大。」他透露：「政务主任和行政主任这些职系人很少，前者更是未来的正副局长人选，要他们展示证件很可能影响仕途。早前有翻译组同事自行罢工，据了解他要接受纪律处分。我们愿意冒住被秋后算帐的风险也要打破沉默，对市民来说是很大鼓舞。」

他说，同事们在修例风波以来敢怒不敢言，所在联署在极短时间内获许多人响应。「公务员已忍耐了好久好久，真正能解决问题的人不解决，只是躲在后面。我们文官与警队、问责官员已出现严重分化，林郑管治团队完全丧失了管治能力。」

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    香港紧张局势难平

    发生激烈冲突的抗议活动

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    香港紧张局势难平

    警方使用催泪弹和橡皮子弹

    香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

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    香港紧张局势难平

    北京成为攻击的靶子

    示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

  • Nicht nur die Polizei ging mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. An einem Bahnhof (nicht abgebildet) attackierten Männer in weißen T-Shirts Regierungskritiker mit Holzstöcken und Metallstangen. Kritiker werfen der Polizei vor, zu spät eingegriffen zu haben. Der bei dem Vorfall verletzte Abgeordnete Lam Cheuk Ting machte Mitglieder krimineller chinesischer Banden für den Angriff verantwortlich.

    香港紧张局势难平

    中国黑社会的袭击？

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    香港紧张局势难平

    抗议活动的标志

    在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

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    香港紧张局势难平

    北京政府支持者举行反示威

    除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。


运动转向

「反送中」运动在七月以来出现多次严重警民冲突，流血场面愈来愈多，目前累积已有过百人被捕，数以十计示威者被控以刑罚颇重的暴动罪。 33岁的工程师SAM是这两个月的示威常客，经常在冲突现场留守至深夜，在催泪烟之中运送物资和派发被捕须知等等。在工余时间，他和朋友募捐购买示威用具，在后方支援抗争。就在这个礼拜，他们上网订购了一百多个口罩，打算本周末到抗议现场免费派发。

虽然他认为激烈行动有助向政府施压，但也同意有需要调整策略。「我觉得不要跟警察硬碰硬，因为他们的清场手段愈来愈强硬，我们的人员损失会愈来愈大。我期望接下来可以『和理非』（和平、理性、非暴力）一点，下周的罢工也很重要，如果有巨大影响力就不需要向暴力发展。」在北京的强硬姿态下，SAM对于运动成功机会不感乐观，但他与许多前线抗争者都坚持「会继续做应做的事」，即使被捕风险增加也不会却步。

公务员Alex和工会领袖吴敏儿都异口同声表示，希望罢工能够为不断升温的运动开出一条新出路。 Alex向德国之声表示：「很多运动参与者都认同，勇武冲击对政权的影响力正在递减。大家觉得再这么发展下去，运动会没有突破点，反而陷入僵局。不少人认为踏入8月要转向大罢工，由不合作运动开始撤底瘫痪政府运作，这可能是运动破局的一步。」

大街上熙来攘往，有途人接过吴敏儿递上的罢工布条，轻声说句「加油」，也有的在人潮中默默走过。她和一众工会成员争取时间向途人解说：「政治权利的意义和重要性，绝对高于一天不上班、不做生意，我们都坐在同一条船上。」

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