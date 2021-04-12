以阿里巴巴为鉴! 34家中国科技企业被要求整改

（德国之声中文网）据中国“财新网”等媒体报道， 4月13日，中国市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会。会议肯定了平台经济的积极作用，同时指出要 “充分发挥阿里案警示作用”，要求各平台限期一个月全面自检自查、逐项彻底整改。

报道称，在反垄断领域热点问题上，会议明确指出，“强迫实施‘二选一’、滥用市场支配地位、实施‘掐尖并购’、烧钱抢占‘社区团购’市场、实施‘大数据杀熟’、漠视假冒伪劣、信息泄露以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治”。

法新社在报道中指出，伴随着中国数字化生活的日新月异，阿里、京东和腾讯等科技巨头在中国相对宽松的法律环境下赚取了巨额利润。不过，北京在最近过去数月里加强了对垄断行为、滥用消费者数据等行为的管控，而这次约谈说明中国当局对大型科技企业的审查还远未结束。

中国国家市场监管总局官网刊登了《经济日报》“全面整改展现平台经济新气象”的文章，其中在开头写道，“政策底线不可逾越，法律红线不可触碰。以阿里案为标志，平台经济监管掀开了新篇章”。其中提出整改“绝不能搞纸上整改、过场整改，绝不能避重就轻、避难就易，要严格依法依规进行”，并让社会、媒体和广大消费者进行监督。

据“观察者”网报道，被约谈的企业为爱奇艺、百度、贝壳找房、滴滴、当当网、多点、京东、快手、美团、每日优鲜、奇虎360、去哪儿网、搜狗、微店、58同城、新浪微博、字节跳动、哔哩哔哩、叮咚买菜、饿了么、国美、盒马生鲜、拼多多、携程、小红书、阅文、苏宁易购、阿里、贝贝网、蘑菇街、网易（严选）、云集、唯品会、腾讯。这34家互联网平台企业的代表参加了会议。

彭博资讯的高级分析师凌薇瑟（Vey-Sern Ling）表示，此举“是积极的，因为（监管机构）给了平台们一个月的时间来自查，而不是在没有警告的情况下就处以罚款”，“他们以阿里巴巴为例，以便阻止其他行业参与者的不当行为。”

4月10日，中国市场监管总局对阿里巴巴实施“二选一”垄断行为作出了行政处罚，处以罚款182亿元，要求其全面整改并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。

王凡/张筠青（法新社等）

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