 以軍坦克集結加沙周邊 聯合國：獲以軍撤離警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2023

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以軍坦克集結加沙周邊 聯合國：獲以軍撤離警告

以色列與巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯（Hamas）的衝突持續，傷亡人數不斷上修。如今以軍全面圍困加沙地帶，施壓哈馬斯釋放人質，坦克也開始在加沙附近集結。聯合國指出，今日（13）接獲以色列通報，警告加沙北部約110萬人應在未來24小時內撤離。

10月12日，正駕駛坦克駛向加沙地帶的以軍士兵

10月12日，正駕駛坦克駛向加沙地帶的以軍士兵

（德國之聲中文網）巴勒斯坦伊蘭斯極端主義組織「哈馬斯」，10月7日無預警向以色列發動一系列陸空襲擊，引爆以哈之間前所未見的武裝衝突。隨著全球持續關注以色列是否將進攻加沙，聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）週五（13日）證實已經接獲以軍警告，要求加沙北部約110萬人在未來24時內撤離至南部。

杜加里克透過聲明表示，以色列軍方的命令適用於所有聯合國工作人員，以及在學校、醫療中心及聯合國設施中的避難者。

加沙地區的巴勒斯坦人前往聯合國設施尋求庇護

加沙地區的巴勒斯坦人前往聯合國設施尋求庇護

他指出，「聯合國認為，這項命令不可能在不造成『毀滅性人道主義』後果的情況下進行」。杜加里克表示，聯合國強烈呼籲撤銷相關命令，以免讓已經是一場悲劇的情況，進一步演變成災難性的局面。

對此，以色列駐聯合國代表團未立即回應。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

以軍坦克集結加沙　軍方：正準備地面行動

以色列遭遇來自哈馬斯前所未見的恐怖攻擊後，隨即對加沙地區展開一連串空襲反擊，同時從9日開始動員30萬預備役官兵，對加沙地帶展開圍困行動。

以色列能源部長卡茨（Israel Katz）在社群平台上稱：「在以色列人質返回家園之前，不會打開任何一個電力開關，不會打開水龍頭，也不會有任何一輛油車進入（加沙）。」

以色列国防部长：围困“人形禽兽”

除了全面圍困加沙外，以軍也已將坦克部署到附近地區。以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）12日受訪時表示，部隊已經著手準備地面行動，就等政府下令。

以色列軍事參謀長哈勒維（Herzi Halevi）則說，以方將從加沙周圍的維安失敗汲取教訓，「我們會學習、調查，但現在戰爭的時候到了。」

以色列士兵抬著遭哈馬斯殺害的以軍靈柩

以色列士兵抬著遭哈馬斯殺害的以軍靈柩

哈馬斯是德國、歐盟和美國認定的恐怖組織，上周末對以色列發動的突襲恐攻已造成至少1300人喪命，包含美國、中國、泰國等國家都證實有公民遇害。以色列也隨即實施「鐵劍行動」宣戰，對加沙地區還以一連串空襲，已知有1530人死亡。

（綜合報導）

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