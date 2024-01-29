 以色列：190名联合国驻加沙工作人员与哈马斯等有染 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.01.2024

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时政风云

以色列：190名联合国驻加沙工作人员与哈马斯等有染

以色列情报部门的一份文件指控多名联合国工作人员参与了哈马斯对以色列的恐袭，导致一系列国家停止向一家联合国巴勒斯坦难民机构继续提供资金。现在，路透社看到了以方这份六页的档案文件。

联合国位于加沙的近东巴勒斯坦难民救济和工程处

联合国位于加沙的近东巴勒斯坦难民救济和工程处

（德国之声中文网）路透社看到的这份六页的档案文件称，包括教师在内的约190名联合国巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA，也称为"联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处"）的员工充当了哈马斯或者伊斯兰圣战组织的武装分子。档案中有其中11人的姓名和照片。

巴勒斯坦指责以色列伪造信息，污蔑联合国巴勒斯坦难民救济与工程处。联合国巴勒斯坦难民救济与工程处则表示已经解雇了一些员工，并正在调查这些指控。

档案中有姓名和照片的11人中，有一人是学校辅导员。以色列在档案中指控他在哈马斯突袭期间为其子绑架一名女性提供援助。在哈马斯针对以色列的恐怖主义突袭中，以色列方面表示有1200人被杀，253人被绑架。

另一名联合国巴勒斯坦难民救济与工程处的社工被指控参与向加沙运送一名被杀害的以色列士兵的尸体，以及协调袭击者使用的卡车和武器供应的行动。

另外，还有一名巴勒斯坦人被指控参与了在以色列边境村庄贝埃里（Beeri）的烧杀掳夺行径，该村十分之一的居民被杀害。还有第四名巴勒斯坦人被指控参与了对雷姆的袭击，该地既是一个被占领的军事基地，也是一个派对举办地，有超过360人在狂欢派对时遭遇袭击而丧生。

一位不愿透露姓名和国籍的消息人士向路透社展示了这份文件。该消息来源称，这份档案文件由以色列情报部门编制并与美国共享，美国已于上周五暂停向联合国巴勒斯坦难民救济与工程处提供资金。除了美国这个最主要的捐助国外，包括德国在内的多个国家也已经中止了对该机构的资助。

如果资金不能恢复，2月底之后该机构将无法继续工作

如果资金不能恢复，2月底之后该机构将无法继续工作

当被问及这份档案时，联合国巴勒斯坦难民救济与工程处的发言人表示，由于联合国正在进行调查，她无法发表评论。

此前，以色列针对哈马斯发动的加沙战争已经让这个联合国机构捉襟见肘而美国、德国等国暂停资助，对于这个巴勒斯坦难民机构而言是一个巨大问题。加沙230万巴勒斯坦人中半数以上依靠其提供日常援助。

联合国巴勒斯坦难民救济与工程处周一（1月29日）说，如果资金不能恢复，那么在2月底之后，该机构将无法继续在加沙以及整个地区开展工作。

（路透社）

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