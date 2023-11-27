 以色列: 马斯克承诺在加沙启动星链会先请以方批准 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2023

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以色列: 马斯克承诺在加沙启动星链会先请以方批准

以色列方面表示，周一来访的科技大佬马斯克已经同意，只有在以色列当局允许的情况下，才会在加沙地带提供星链（Starlink）服务。

在以色列同意的前提下星链才能向加沙提供

在以色列同意的前提下星链才能向加沙提供

（德国之声中文网）以色列通信部长卡尔希（Shlomo Karhi）表示，来访的亿万富翁、科技大佬马斯克已经同意，在加沙地带启动星链要先获得以方允许。

卡尔希在社媒平台X（前推特）上写道："依据这一重要协议，星链卫星设备只有在以色列通信部批准的情况下才能在以色列运营，包括加沙地带。"

10月底，马斯克曾表示，他希望利用自己公司SpaceX的卫星通信系统星链，能帮助国际公认的加沙地带的援助组织恢复通信。

在10月7日极端组织哈马斯对以色列进行恐怖袭击后，以色列对哈马斯宣战，加沙地带被断水、断粮、断能源供给外，整个通讯交流也被中断。

在10月份马斯克提出帮助加沙地带恢复通讯的建议后，以色列曾表示将采取必要手段，阻止星链恢复通讯，表示哈马斯会将该系统用于恐怖主义目的。巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体哈马斯被以色列、德国、欧盟、美国等许多国家列为恐怖组织。

在周一访问以色列期间，马斯克也会见了以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）。目前还不清楚马斯克是否也将与以色列总理内塔尼亚胡会面。

赫尔佐格办公室周日（11月26日）晚些时候表示，在加沙地带被绑架的人质家属代表也将出席马斯克与总统赫尔佐格的这次会晤。该总统办公室在一份声明中说："他们将谈论10月7日哈马斯恐怖袭击的恐怖行径，以及人质们面对的持续痛苦和不确定性。"

Karikatur | Elon Musk behauptet, kein Antisemit zu sein

赫尔佐格还希望在会晤中强调"采取行动打击网络上日益猖獗的反犹主义"的必要性。

马斯克的社媒平台X（前推特）因处理与加沙战争、哈马斯袭击以色列的有关内容而饱受批评。

马斯克本人也因攻击金融家、大屠杀幸存者索罗斯（George Soros）和总部位于纽约的犹太人组织"反诽谤联盟"（ADL）而招致反犹主义指责。苹果、IBM、索尼等公司上周宣布暂停在X平台发布广告。还有其它200多家大公司如Airbnb、亚马逊、可口可乐以及微软等已停止在X上进行行销活动或者正考虑采取这样的行动。《纽约时报》估计，截止到今年底，X的广告收入将流失7500万美元。

马斯克本人则表示，他"支持言论自由，但反对任何形式的反犹主义"。

马斯克的星链计划在加沙引发争议

（德新社）

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