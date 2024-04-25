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图像来源: Ali Jadallah/Anadolu/picture alliance
以色列-哈马斯战争
2023年10月7日，哈马斯针对以色列发动恐怖袭击，此后以色列对哈马斯宣战，中东暴力局面激化，人们担心冲突会继续扩散到该地区其他国家。
跳转至下一栏 每日新闻
每日新闻
2024年4月25日
2024年4月25日
以色列媒体称加沙乱葬坑并非以军所为
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深度报道
大赦国际：欧洲在人权问题上大搞双重标准
大赦国际：欧洲在人权问题上大搞双重标准
人权组织"大赦国际"在其最新发布的年度报告中，指责欧盟国家在加沙问题上采用双重标准。该组织认为，不论是美国、欧盟，还是中国、伊朗、阿富汗、俄罗斯，许多国家如今都无视国际人权条约，全球人权状况倒退回1948年之前。
政治
2024年4月24日
2024年4月24日
事实核查：真真假假的伊朗空袭以色列
事实核查：真真假假的伊朗空袭以色列
成百上千的伊朗无人机击中以色列境内的目标？几天来，网络上流传着大量相关视频，似乎印证伊朗对以色列的报复袭击取得了巨大战果。不过，德国之声事实核查发现，许多影像资料都是来自于几年前。
媒体
2024年4月16日
2024年4月16日
美国向以色列提供了哪些军事援助？
美国向以色列提供了哪些军事援助？
根据一份谅解备忘录，美国在10年内向以色列提供总额380亿美元的军事援助。但这还不是美国对以色列军事行动的全部支持。
政治
2024年4月8日
2024年4月8日
美军向加沙空投物资 联合国称杯水车薪
美军向加沙空投物资 联合国称杯水车薪
美军表示，已出动多架C130运输机向加沙民众空投了3.8万人份食品。此前，以军士兵射杀围抢物资的民众，引发国际社会对当地人道危机的高度关切。联合国则指出，对于基本物资急缺的加沙地区，空投只是杯水车薪。
冲突
2024年3月3日
2024年3月3日
加沙待援平民遇害 美国考虑空投物资
加沙待援平民遇害 美国考虑空投物资
加沙平民在争抢援助物资时遭以军士兵射杀，国际社会因此加大了对以色列的施压力度，要求以方彻查此案并尽快实施人道主义停火。美国、德国等国则酝酿直接向加沙平民空投救援物资。
冲突
2024年3月2日
2024年3月2日
拒绝两国方案 以色列首度提出“加沙战后计划”
拒绝两国方案 以色列首度提出“加沙战后计划”
以色列总理内塔尼亚胡首次提出了加沙战后计划，其中包含全面军事控制和关闭联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处。除此之外，该计划还涵盖了哪些方面？
政治
2024年2月24日
2024年2月24日
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