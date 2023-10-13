以色列：驻华使馆雇员在北京街头被刺伤

（德国之声中文网）以色列外交部称，一名以色列驻北京大使馆工作人员周五遇袭。根据法新社消息，该名男性工作人员在北京的一条街道上被人用刀刺伤。

以色列外交部发出的一份声明说：「以色列驻北京大使馆的一名以色列雇员今天遭到袭击。该名雇员正在医院接受治疗，目前情况稳定，同时正在调查袭击者的动机。」声明还补充说，袭击并不是发生在使馆区域内。





美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）今天在社交媒体平台X（前推特）上发文称：「我们对今天一名以色列驻北京外交官遇袭感到震惊，我已与以色列驻华大使潘绮瑞（Irit Ben-Abba）进行了交谈。」他也表示将「全力支持」以色列驻华使馆和在中国的以色列社群。

北京警方称受害者为外交人员家属

《新京报》当天晚间报导引用北京公安局朝阳分局官微「平安北京朝阳」消息称，一名50岁的以色列外交人员男性家属被一外籍人员扎伤。目前警方已抓获该犯罪嫌疑人，经初步审查，这名53岁的男性外籍犯罪嫌疑人在北京从事小商品经营工作。案件正在进一步调查中。

法新社引用了社交媒体上的一段视频显示，在距离以色列驻北京大使馆约1.5公里处，一名男子挥刀反复刺向另一名男子，人行道上的血迹清晰可见，攻击受害者的男子在离开现场时手上仍持有武器。

在同一地点的另一段视频中，可以看到安保人员在询问人们并打电话联系。随后，一名男子骑着自行车冲到满身是血、意识清醒的受害者坐着的地方，向围观者大喊「救护车！」。受害者随后被几个人带走，然后被抬上一辆车，离开了视频画面。

视频中可以听到一名警察说他是新源里派出所的，当法新社记者致电该派出所时，一名接电话的人表示不清楚案件的细节，并将记者转给了上级部门。

中方未评论

法新社记者称在事件发生后，以色列大使馆周五下午看起来仍运作正常。使馆外围未见额外警力，但使馆安全人员要求法新社不要拍摄现场。中国外交部没有立即回应法新社的评论要求。

在极端伊斯兰组织哈马斯上周六对以色列发动突袭后，以色列对加沙地带进行了猛烈反击。以色列外交部网站上的一份声明提到，哈马斯呼吁世界各地的所有支持者在周五（10月13日）上街抗议，「对抗以色列人和犹太人」。声明警告道：「有理由认为，各国将会发生可能演变成暴力的抗议活动。」

（法新社、新京报）

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