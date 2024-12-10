以色列重击叙利亚军事基地

阿萨德垮台后，以色列对叙利亚各地的军事设施发动了攻击。以色列外长表示，此举旨在保护以色列公民的安全。与此同时，美国发出警告，极端组织“伊斯兰国”可能趁乱重建势力。

（德国之声中文网）叙利亚当权者阿萨德垮台后，以色列对叙利亚各地的军事设施和空军基地发动了攻击。据地区安全部门和前叙利亚军方官员称，周一夜间的猛烈空袭摧毁了数十架直升机和战机，大马士革及其周边地区的军方设施也遭到袭击。然而，以色列军方否认了其部队已越过叙以两国间缓冲区，向大马士革方向推进的说法。

以色列周一（12月9日）晚间宣布将继续在叙利亚发动更多攻击。外长萨尔（Gideon Saar）表示，这一行动是为了保护以色列公民：“因此，我们打击了一些战略武器系统，例如，残留的化学武器、远程导弹和炮弹，以防止它们落入极端分子手中。”

据安全消息人士和叙利亚前军官透露，粗略估计约200次袭击几乎摧毁了叙利亚所有的重要军事设施。

美国国务卿布林肯周一发出警告称，极端组织“伊斯兰国”IS可能借叙利亚重建势力。虽然阿萨德政权的终结提供了一个历史性机遇，但布林肯表示，IS可能会借此机会重新集结，并建立一个“避风港”。2014年，IS控制了叙利亚和伊拉克的大部分地区，并宣布建立“哈里发国”。然而，在美国主导的联盟的打击下，“哈里发国”于2019年被消灭。

与此同时，国际社会正努力与大马士革的新执政者建立联系。叙利亚总理贾拉利已同意将权力移交给过渡政府，据信，这个过渡政府设立在叙利亚西北部由反对派控制的地区。

叙利亚驻莫斯科使馆升起反对派旗帜 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国总理肖尔茨和法国总统马克龙在周一晚间表示，愿意与叙利亚的新执政者合作，但前提是“以基本人权为基础，并保护少数民族和宗教团体的权益”。与此同时，德国也开始就叙利亚难民返乡问题展开讨论。德国联邦移民和难民事务管理局本周一宣布暂时停止对叙利亚人的庇护申请做出决定。

（路透社）

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