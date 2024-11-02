以色列遭遇来自黎巴嫩的袭击 美国增强中东地区军事部署

黎巴嫩真主党宣称对向以色列军事基地发动的袭击负责。伊朗最高领袖哈梅内伊威胁要对以色列和美国进行毁灭性回应。

（德国之声中文网）周六（11月2日）凌晨，以色列中部城镇提拉（Tira）遭到来自黎巴嫩的导弹袭击，造成至少11人受伤。

袭击发生在空袭警报响过之后。这是当天来自黎巴嫩的多轮袭击之一。许多导弹被以色列的防空系统拦截，或者落入了无人居住的区域。

以色列马根大卫阿多姆急救服务机构（MDA）称，提拉一栋建筑物遭到直接袭击，11人被弹片和玻璃碎片击伤。三人伤势中等，其余受到轻伤。

现场视频显示这栋三层楼建筑的屋顶和顶层受到严重损毁，楼下的车辆也遭受损害。

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真主党宣称对以色列发动袭击

伊朗支持的黎巴嫩真主党宣称对向位于特拉维夫郊外的格利洛特（Glilot）以色列军方8200部队基地发射的导弹负责，并声称使用爆炸无人机袭击了以色列中部的帕尔马希姆空军基地（Palmachim Air Base），称他们"精确命中目标"。

以色列军方尚未证实上述基地遭到攻击。

真主党表示，周六黎明对格利洛特的导弹袭击是为了报复以色列犯下的"屠杀行为"。真主党的声明可能与对距离格利洛特约20公里的提拉遭遇的袭击有关。

提拉居民阿卜杜勒·海（Tamar Abdel Hai）表示，这次袭击让人恐惧。他说："我呼吁阿拉伯世界的所有领导人以及以色列的领导人，以及任何能帮助结束这场战争的人--受够了！"

真主党还表示，其战士已向以色列北部的多个城镇发射了火箭弹，包括达尔顿（Dalton）、耶苏德哈马阿拉（Yesud HaMa'ala）和巴尔约海（Bar Yohai）。

哈梅内伊：以色列和美国必将得到毁灭性回应

周六清晨的袭击可能只是对以色列更严重的报复性打击的开始。

伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）周六威胁要对以色列和美国进行惩罚性回应，以报复以色列10月26日针对伊朗军事基地和其他地点的空袭。

"敌人，无论是犹太复国主义政权还是美利坚合众国，必将因他们对伊朗、伊朗民族和抵抗阵线所作所为得到毁灭性回应。"哈梅内伊在伊朗官方媒体发布的视频中说道。

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黎巴嫩140万人流离失所

伊朗今年已两次直接袭击以色列，其进一步攻击可能会将更多中东地区推向更广泛的冲突。以色列已经在加沙地带与伊朗支持的激进组织哈马斯交战，同时在黎巴嫩与真主党交战。

以色列的打击削弱了真主党的力量，也给黎巴嫩南部和其他地区造成了沉重的损失。

周五，以色列在黎巴嫩东北部的村庄进行了数十次空袭，黎巴嫩卫生部报告称至少52人死亡，数十人受伤。

根据黎巴嫩卫生部周五更新的信息，自2023年以色列与真主党的冲突爆发以来，已有超过2897人在黎巴嫩丧生，13150人受伤。联合国机构估计，以色列对黎巴嫩的地面入侵和轰炸已使140万人流离失所。

黎巴嫩附近以色列北部社区的居民，大约6万人也被迫流离失所超过一年。

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加沙地区人道主义状况堪忧

以色列还加大了对加沙地带剩余哈马斯武装分子的攻击力度，引发了对仍然滞留在那里的平民人道主义状况的担忧。世界卫生组织表示计划周六在加沙市恢复小儿麻痹症疫苗接种活动，但由于以色列加紧封锁，北部偏远城镇仍无法进入。

根据哈马斯控制的加沙地区卫生部门的统计，自2023年10月7日哈马斯对以色列发动恐怖袭击引发加沙战争以来，至少有43000人丧生。哈马斯的袭击造成以色列大约1200人丧生，大约250名人质被劫持，其中还有大约100名仍被关押。

加沙地区卫生部卫部的统计没有区分平民和战斗人员，但表示该地区死者中超过一半是妇女和儿童。

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美国增强中东地区军事部署

美国国防部周五（11月1日）发表声明称，国防部长奥斯汀已下令继续增强美军在中东地区的部署，包括派遣额外的导弹驱逐舰、战斗机、加油机以及B-52远程轰炸机。

五角大楼发言人赖德少将（Major General Pat Ryder）在声明中称，这些部队将在未来几个月内抵达该地区，以替换即将离开的"亚伯拉罕·林肯"号航母战斗群。

三周前，美国总统拜登表示已命令五角大楼向以色列派遣"萨德"高空区域防御系统（THAAD）和部队，这是美国保护其盟友并在地中海东部建立防御阵线的举措之一。

"这些行动展示了美国全球防御态势的灵活性以及美国在短时间内全球部署的能力，以此应对不断变化的国家安全威胁。"赖德在声明中表示。

声明还说，国防部长奥斯汀"再次明确表示，如果伊朗及其伙伴或代理人利用当前局势对美方人员或地区利益发起攻击，美国将采取一切必要措施保卫我们的人民。"

具备核打击能力的远程B-52轰炸机已多次被部署到中东。 资料图片 图像来源: ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images

具备核打击能力的远程B-52轰炸机已多次被部署到中东，以此对伊朗发出强烈警告。

赖德未提供将要调动的具体飞机和舰艇数量。

他说，这些行动符合美国在中东保护公民和部队、保护以色列以及通过威慑和外交实现冲突降级的承诺。

以色列在加沙与哈马斯的战争以及在黎巴嫩与真主党的战争正在持续进行。

美国和欧盟将哈马斯认定为恐怖组织。美国认为真主党是恐怖组织，但欧盟仅将其武装派别列入恐怖组织名单，而未将其政治派别列入。

（美联社、德新社）

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