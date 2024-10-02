以色列遭伊朗飞弹袭击 内塔尼亚胡扬言报复

中东全面战争一触即发，以色列境内週二晚间发生造成至少15人死伤的恐攻事件，随后又遭到伊朗发射至少180枚飞弹攻击。如今以色列誓言向伊朗报复，意味著中东冲突再升级，专家则向DW表示，在以色列连续除掉真主党及哈马斯领袖后，伊朗面臨巨大的回应压力。

（德国之声中文网）以哈冲突即将满一年，以色列特拉维夫週二（10月1日）发生一起枪击案，两名枪手在火车站向等车的路人开火，随后被以色列安全部队及一名武装平民击毙，共造成至少人6死亡、9人受伤。

以色列警方已将这起事件定调为“恐怖攻击”，但巴勒斯坦武装派别或其他激进组织目前尚未宣称对此事负责。

该起事件发生不久后，伊朗也向以色列发射多枚飞弹，让以方一度关闭领空。以色列称，该起攻击涉及约180枚弹道飞弹。网络上也出现许多伊朗飞弹被以色列防空系统击落、在空中爆炸的画面。

伊朗国家电视台援引伊斯兰革命卫队的消息称，90%飞弹击中以色列的战略目标。

以色列特拉维夫在10月1日晚间发生枪击案，警方定调为恐怖攻击 图像来源: Atta Kenare/AFP

以色列海军少将哈加里（Daniel Hagari）表示，大部分飞弹都被“以色列和美国领导的防御联盟拦截”，但以色列中、南部有少数地区被击中，批评“伊朗的袭击是一次严重而危险的升级”。

伦敦智库“皇家联合三军研究所”高级研究员、中东安全专家奥塞利克（Burcu Ozcelik）向DW表示，伊朗承受著越来越大的压力，要求该国针对以色列杀害哈马斯及真主党领导人做出回应，若伊朗不对此采取任何行动，德黑兰的影响力就会被削弱，“对于伊朗强硬派和该地区的抵抗轴心来说，这可能是无法挽回的”。

奥塞利克也指出：“就目前而言，这似乎是一次有限度的飞弹齐射，目的在重新建立起一定的威慑力。”

但是她也说，由于当前有关伊朗飞弹造成的损失的相关信息仍然很少，“如果以色列境内出现平民伤亡，那么局势将面臨升级的严重风险。”

专家：伊朗动用最先进飞弹

值得注意的是，伊朗在今年4月也曾向以色列发动飞弹及无人机攻击，报复以军对伊朗驻大马士革领事馆发动空袭。

不过伦敦国际战略研究所的军事专家辛兹（Fabian Hinz）告诉DW，最新这起空袭的攻击范圍比4月更大，“我们看到的是伊朗的一次大规模袭击。影片显示，一些弹道飞弹重返大气层的部分没有被击落。时间会告诉我们损坏的情况”。

辛兹指出，当前许多飞弹残骸的照片都显示出伊朗此次使用的是“要塞破坏者”（Kheibar Shekan）以及“法塔1型”（Fattah I），两者都属于伊朗当前拥有该射程最先进的飞弹。

辛兹表示，伊朗可能希望最大限度地减少预警，降低以色列为袭击做准备的能力。

以色列军警在南部城市视察一所被飞弹波及的校舍 图像来源: Menahem Kahana/AFP

伊朗：报复哈马斯、真主党领袖被杀

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，向以色列发射飞弹是对以色列杀害伊朗革命卫队、真主党和哈马斯领导人的报复行动。伊朗总统佩泽希齐扬称，该场攻击是对以色列侵略的回应，并宣称伊朗方面的目的为“和平”。

佩泽希齐称：“基于我们的合法权利，为了伊朗和中东的和平与安全，我们对以色列的侵略做出了果断反应......这一行动是为了捍卫伊朗及其公民的利益。”

伊朗外交部长阿拉格齐（Seyed Abbas Araghchi）则宣称，德黑兰在週二的行动采取了极大的克制，以为加沙停火保留空间，透露伊朗方面没有计划进行下一步攻击，“除非以色列决定招致进一步报复，否则我们的行动就结束了”。

阿拉格齐将该场行动定调为根据联合国宪章所行使的“自卫”行动，“仅针对以色列在加沙地区和黎巴嫩进行种族灭绝的军事地点。”

以色列否认在中东的军事行动涉及“种族灭绝”，称以军在军事行动中注意保护平民生命。 总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）在以方遭攻击几个小时后表示，伊朗将为对以发射飞弹“付出代价”，并警告道：“谁攻击我们，我们就攻击他们。”

伊朗飞弹攻击触发以色列防空警报，特拉维夫平民就地寻找掩护 图像来源: Tomer Appelbaum/REUTERS

各方如何回应

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）谴责“中东冲突不断扩大、不断升级”，“这必须停止，我们绝对需要停火”。

美国总统拜登则命令美军支持以色列防御伊朗飞弹攻击，协助击落针对以色列的飞弹，并表示美方正在与以色列讨论如何应对这起攻击事件。

欧盟外交事务负责人博雷尔（Josep Borrell）发布声明：“欧盟以最强烈的措辞谴责伊朗对以色列的袭击......有可能加剧无法控制的地区局势升级”。

德国外长贝尔博克在社群平台上表示：“以色列目前正遭受伊朗的飞弹袭击。我以最强烈的措辞谴责当前的袭击”，并称德国已警告伊朗“不要出现这种危险的升级。伊朗必须立即停止攻击”。

法国总统马克龙发表声明，同样以“最强烈的措辞”谴责该场攻击，除了敦促真主党停止针对以色列及其人民的恐怖行动，也要求以色列尽快结束军事行动，并补充说法国已调动其在中东的军事资源来对抗德黑兰。

日本新首相石破茂也谴责伊朗对以色列的攻击，并称将与美国合作缓和局势，防止升级为全面战争。

中国官方则尚未对此事表态，不过中国驻伊朗大使馆此前曾警告，中东地区紧张局势加剧，呼吁当地中国公民及企业关注形势发展。

（综合报道）

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