 以色列追授德国牧师“国际正义人士”称号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2020

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时政风云

以色列追授德国牧师“国际正义人士”称号

纳粹时代，只有很少人敢冒生命危险，为犹太人声张正义。德国福音教牧师尤利乌斯·冯·扬（Julius von Jan）是他们当中的一个。现在，他被以色列国家追授为“国际非犹太正义人士”。

Relief Julius von Jan an der Martinskirche Lenningen (Horst Rudel/imago images)

以色列追授德国牧师“国际正义人士”称号

（德国之声中文网）“我愿以家父的名义由衷感谢以色列国家称他为国际正义者这一殊荣。从某种意义上讲，这是家父身后所获荣誉的高峰。”——说话者是里夏德·冯·扬（Richard von Jan），86岁。他语速缓慢，有时还有些语无伦次，但声音里透出感动。在新冠疫情之时，他从南德来到柏林。以色列驻德大使伊萨沙尔奥夫（Jeremy Issacharaoff）将授予其父尤利乌斯·冯·杨（1897-1964）的亚德瓦谢姆（以色列犹太大屠杀纪念馆）荣誉证和奖章递给了他。由此，亚德瓦谢姆纪念馆追授他父亲犹太人拯救者和帮助者的“国际正义人士”荣誉称号。
 
纳粹暴行
 
尤利乌斯·冯·扬是个例外。1938年11月，他是少数几个没有沉默、提出异议的人士之一。在战前最后一个秋季，11月8日和9日，纳粹在全国范围的袭击和捣毁行动中，将犹太教堂付之一炬，损害或抢劫犹太商店，捣毁犹太墓园，数百名犹太人惨遭杀害。所有这些都发生在光天化日之下。很多人主动参与，或完全知情。他们目击了燃烧的犹太教堂，或在数天后看到了破碎的商店橱窗。

Berlin Botschaft Israel | Ehrung Julius von Jan (Botschaft des Staates Israel)

以色列大使（右）与里夏德·冯·杨

大多数人沉默。大规模战争尚未爆发，但是，在国家社会主义笼罩下的德国，暴力统治和举国一致早已大行其道；集中营和对犹太人的迫害早已出现。尤利乌斯·冯·扬没有沉默。1938年11月，他41岁，是两个孩子的父亲，在施瓦本汝拉山脚的上伦宁根任福音教会牧师。
 
警告“教堂撒谎布道人”
 
帝国全境发生迫害犹太人的“碎玻璃之夜”(也称帝国水晶夜)8天后，他走上讲坛布道，借用《圣经》里先知耶利米所言：“啊，国家，国家，国家，听听主的话！”他谴责“这一有组织的反基督行为。痛苦遍地，戒条遭蔑视，对他人而言是神圣的教堂被付之一炬而不受惩罚，陌生人的财产被抢走或摧毁。只因他们属于另一个种族，忠实服务于我们德国人民的男子（……）被投入了集中营！”他警示人们注意那些个教堂里的撒谎布道人，指责他们“只会喊‘保佑’和‘胜利’，但不传播主的旨意。”他说，“然而，上帝绝无戏言。人种下什么，就会收获什么!”在下个星期日，冯·扬牧师仍作了同样明确的布道。

Deutschland Novemberpogrome 1938 | Prinzregentenstraße (picture-alliance/akg-images)

1938年11月，就像柏林一样，德意志帝国境内的犹太教堂到处被纵火焚烧

现在，在他富于勇气的布道82年后，以色列国家给了他荣誉，追认他是在纳粹时代不顾个人安危拯救犹太人的非犹太人。迄今，共有约2.7万人获这一称号，其中有600位德国人。他的儿子里夏德告知，在上伦宁根早有一个对他父亲的纪念地，对他当年的英勇行为表示敬意。

Berlin Botschaft Israel | Ehrung Julius von Jan (Botschaft des Staates Israel)

里夏德·冯·扬（86岁）感谢给予他父亲的这一身后荣誉

 
里夏德·冯·扬说，之于他，“亚德瓦谢姆荣誉是给这一段历史划上的一个国际句号”。他说，“从我作为儿子的个人观点法和经历出发来看，父亲也真正是一个特殊的、在很多方面不同寻常的人。这一荣誉，他当之无愧。”

“一个光辉的榜样”——也是对教会

对在场的以色列人和受邀者来说，这样的庆祝时刻总会让人们思考个人的勇气。伊萨沙尔奥夫大使称福音教牧师尤利乌斯·冯·扬是“无暇道德的一个光辉榜样，因为，作为上帝之人，他在犹太史上最黑暗时代站在了犹太人一边（……）。他所做的是每一个有人性的人都应做的，但当时，他是一个例外。” 

Berlin Botschaft Israel | Ehrung Julius von Jan (Botschaft des Staates Israel)

“国际正义人士”奖章和证书

一个例外——“国际正义人士”荣誉亦让人们注意到了这一点。在他的福音教会，尤利乌斯·冯·扬也是一个例外。教会领导层未支持他。他们虽阻止了他被送进集中营，但他遭革职，不再是牧师，不得再踏足上伦宁根。他遭殴打，被投入监狱，后被编入惩罚队，送至东部前线。1945年9月，战争结束后，他重返上伦宁根。继续任牧师10年。但饱受战争和迫害创伤的他，不得不于1958年退休。6年后，他与世长辞。

时间上纯属巧合——下周日，德国福音教会在斯图加特（尤利乌斯·冯·扬曾在那里被拘留审查）举行俗称的“斯图加特认罪”75周年纪念活动。1945年10月18/19日，新组建的德国福音教会在斯图加特通过并发表了一份文件，对教会在纳粹时代的表现提出自我批评。文件上有这样的表示：“我们指控自己，我们没有更勇敢地信仰，没有更忠诚地祷告，没有更乐观地相信，没有更热枕地去爱。”

这一文件是延续很久的一种清理反思的开始。尤利乌斯·冯·扬是“更勇敢地信仰”的少数人士中的一员。


 
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