 以色列财长：应鼓励加沙居民移民他乡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2024

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时政风云

以色列财长：应鼓励加沙居民移民他乡

全世界辞旧迎新之际，加沙地带的战斗仍在继续，并有人员伤亡。以色列财政部长再次主张犹太人重返加沙定居，并称巴勒斯坦人移民他乡是更好的选择。

以色列财长斯莫特里赫（前右）与总理内塔尼亚胡

以色列财长斯莫特里赫（前右）与总理内塔尼亚胡

（德国之声中文网）据当地居民和医疗机构反映，以色列在12月31日加强了对加沙地带中部的打击。在空袭中，一栋建筑被击中摧毁，造成10人丧生。

与此同时，从加沙地带发射的火箭弹在除夕夜间飞越了以色列中部地区，引发了空袭警报。特拉维夫也响起警报，导致聚集在街头庆祝新年的人们纷纷躲避。

哈马斯的武装分支卡桑旅称，发射火箭弹是对以色列在加沙“屠杀平民”行为的回应。伊斯兰主义武装哈马斯被以色列、美国、德国和其他国家认定为恐怖组织。

以色列财长：让阿拉伯人离开加沙 

以色列财政部长斯莫特里赫（Bezalel Smotrich）周日（12月31日）呼吁加沙地带的巴勒斯坦居民离开这一被围困地区，以便犹太人能重返定居。

以哈陷僵局 以总理内塔尼亚胡支持率低迷

斯莫特里赫因其激进立场，此前已被排除出以色列战时内阁以及对有关加沙战后治理的讨论。路透社报道称，他的这一言论似乎佐证了阿拉伯世界普遍存在的担忧，即以色列要将巴勒斯坦人赶出他们希望未来建立国家的土地，重演1948年以色列建国时巴勒斯坦人被驱逐的悲剧。

斯莫特里赫在接受军方广播电台采访时表示，应该在加沙鼓励向外移民。“如果加沙有10万或20万阿拉伯居民，而不是200万，那么有关战后重建的讨论就会是完全另外一番情况。”他认为不少加沙的居民愿意离开这块被封闭的领土。

他还说，如果加沙不再是有230万人“在一心要摧毁以色列国家的愿景下成长起来”，以色列人也会以截然不同的眼光看待这方土地。

斯莫特里赫所在的右翼宗教党派受到犹太定居者的支持。该党在过去则曾有过类似的表态。但这与目前政府的官方立场不符。内塔尼亚胡政府表示，在加沙针对哈马斯的战事结束后，加沙居民可返回家园。

民意调查也表明，大多数以色列人不支持犹太人的定居点重返加沙。2005年，在占领加沙地带38年后，以色列放弃了这里的定居点，并撤出了军队。内塔尼亚胡曾表示，以色列不打算再次维持在该地区的长期存在，但将暂时保留对其的安全控制。

伊斯坦布尔十万人集会声援巴勒斯坦人

伊斯坦布尔十万人集会声援巴勒斯坦人

土耳其十万人游行声援巴勒斯坦

周日，巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯发表讲话称，拒绝任何强迫巴勒斯坦人离开家园的举动。他说：“我们不会允许巴勒斯坦人被驱逐，无论是在加沙地带还是约旦河西岸。”

元旦，超过十万人在土耳其伊斯坦布尔参加声援加沙巴勒斯坦人、反以色列的集会。一些示威者佩戴哈马斯标志，呼喊“刽子手以色列滚出加沙”等口号。土耳其总统埃尔多安的次子比拉尔·埃尔多安（Bilal Erdogan）在集会上发言，执政党正义与发展党（AKP）的多名高级成员也参加了集会。

土耳其《共和国报》引述比拉尔·埃尔多安的发言，他呼吁人们持久“抵制”以色列。埃尔多安总统本人也一再批评以色列对哈马斯10月7日恐怖袭击的反应，称以色列蓄意滥杀平民。

 

（综合报道）

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