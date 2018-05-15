以色列议会通过有争议民族国家法

（德国之声中文网）经数小时辩论，以色利议会周四（7月19日）通过了将本国定义为"犹太人民族国家"的一项法律。以62票对55票获得通过的这一法律确定希伯来语为官方语言，并确认，"（在以色列的）犹太定居点符合国家利益"。

政府总理内塔尼亚胡对表决结果表示满意，称它是"复国主义和以色列国家历史上的关键一刻"。阿拉伯裔议员们则称该法是种族主义的和不民主的。以色利总统里夫林、欧盟以及人权组织也提出强烈批评。

根据新法，迄今与希伯来语地位平等的阿拉伯语未来将仅享有"特殊地位"。此外，新法定义以色列是"源自历史的犹太祖国"。法律草案中的一项最具争议性条款在激烈辩论后--国家总统里夫林亦对之提出批评-- 作了修改。该条款将纯犹太社区合法化。

特拉维夫的抗议者。 资料图

该条款规定，未来应允许社区拥有具同一信仰和同一民族的居民，以保持社区的同一性。欧盟外交官曾称该法具歧视性。内塔尼亚胡为此曾召见欧盟大使。

今天通过的新法将成为该国基本法的组成部分。基本法在以色列具有实际上的宪法功能。

反对派人士对今天的表决结果提出批评。议会中的阿拉伯统一名单党团主席奥得赫（Aiman Odeh）谴责说，该法是"我们民主的死亡"，以色列公民中约有20%为阿拉伯血统；犹太人约占75%。

凝炼/叶宣（德广联、法新社）