以色列考古重大发现: 一条不为人知的丝绸之路？

（德国之声中文网）据以色列媒体报道，挖掘工作位于靠近约旦边界的纳哈勒奥梅尔（Nahal Omer）的土堆中，该地位于死海和红海的艾拉特（Eilat）市之间。来自以色列和德国的研究小组将搜索重点放在已知贸易路线上的所谓古代「垃圾堆」上，团队还发现了一些衣服。

根据碳定年法，这些物品可以追溯到公元七、八世纪。由于内盖夫（Negev）沙漠的干燥气候，这些古物保存的状况非常好。

红海港口城市埃拉特

发掘工作由德国赞助，并且由海法大学、内盖夫本-古里安大学、哥廷根大学和以色列文物局（IAA）的考古学家参与进行。研究人员猜测，这些产品来自印度、中国和现今的苏丹等地。

根据海法考古和海事学院的巴-奥兹（Guy Bar-Oz）教授的说法，这意味着欧洲和远东之间有一条迄今未知的贸易路线穿过这一地区，也就是说，存在一条穿过阿拉伯谷（Arava）和内盖夫沙漠的「以色列丝绸之路」。

来自远东的奢侈品

考古队提到了「迄今为止在以色列古代遗址中发现最重要的纺织品」。其中不仅有衣服，还有绷带、皮环、腰带、袜子、鞋底甚至梳子，大量的发现和制造方式显示：人们对奢侈品的需求很大。这些发现包括伊卡特编织技术的纺织品，这种技术未在中东地区使用，但在印尼却很普遍。在这种织造技术中，纱线的各个部分在加工前染色，白棉和彩色羊毛的织造工艺再次表明了受到波斯的影响。

「研究人员发现了一个宝藏」，IAA写道，这些发现可以「阐明沙漠地区前居民的物质文化和日常生活」，并「反映内盖夫历史上全球化的一个重要时刻」。它们为分析当时的政治、技术和社会交流提供了一种新的可能性。在古代晚期，一种不同类型的货物贸易已经开始，从中国和印度穿过阿拉伯谷，通过麦加和麦地那到达地中海国家。

对研究产生「深远影响」

巴-奥兹告诉《以色列时报》，这些发现「对我们了解古代贸易路线和这个地区在古代的作用有深远影响」。他说，新发现的路线可能是经过以色列北部的「传统」丝路的一个途径。这条次要路线可能经过阿拉伯谷，将丝绸之路与该国的主要动脉连接起来，包括加沙和阿什克隆的港口，而这两个港口又是通往地中海的主要通道。

巴-奥兹表示，此前已经有人在纳哈勒奥梅尔周围进行了挖掘，但还没有人关注那些古老的垃圾堆，现在却变成了有价值的遗址。他说：「我们已经挖了五米深的洞，几乎在每个掩埋坑中都发现了有机物质，这就是这次发掘的不可思议之处。」这项工作计划将在2023年夏天继续进行至少两年，研究团队会进一步对发现的东西进行分析。

古代丝绸之路是一个连接中国和远东与中东的贸易路线网络，丝路的踪迹最远到达了欧洲。其中大多数贸易路线从公元二世纪一直使用到了15世纪中期。

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