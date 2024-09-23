以色列继续对真主党空袭 中国呼吁公民撤离以色列

在周末的密集空袭之后，以色列对黎巴嫩南部的真主党民兵设施发起新一轮攻击，并呼吁真主党军事设施附近的居民尽快离开。周日，中国驻以色列大使馆呼吁中国公民离开当地。

（德国之声中文网）以色列军方周一（9月23日）宣布，将对黎巴嫩的真主党民兵展开"全面和精准"的攻击，并呼吁当地居民远离真主党的军事目标，比如武器库等。

以军发言人哈加里（Daniel Hagari）在一场新闻发布会上说，"身在真主党民兵用作军事目的的建筑物或区域附近的黎巴嫩平民，应立即前往安全地带"。

这位军方发言人说，以色列已确定伊朗支持的黎巴嫩真主党民兵正准备发动更多袭击，并已对与该组织有关的几个地点发动了打击。哈加里少将说，真主党正在收集包括巡航导弹在内的武器，集中在黎巴嫩南部多地。

他呼吁该地区居民避开这些地点，称真主党民兵已将 "你们和你们的家人置于危险之中"。 哈加里说，这一警告适用于以色列边境以北长达80公里（50英里）地区的数十个村庄。当记者问及以色列可能对黎巴嫩发动地面入侵时，哈加里说，"我们将不惜一切代价 "让撤离的以色列北部居民安全返回家园。

来自黎巴嫩的火箭弹在以色列造成损失 图像来源: Gil Nechushtan/AP Photo/picture alliance

“真主党将理解这一信息”

黎巴嫩通官方讯社国家新闻社（NNA）和法新社报道，以色列周一对黎巴嫩南部和东部已发起数十次袭击。NNA报道称，以军战斗机在半小时内就对黎巴嫩南部进行了80多次空袭，并对东部的贝卡谷地进行了猛烈袭击，至少造成一人丧生，6人受伤。

过去几天，以色列和受到伊朗支持的真主党民兵之间的冲突激化。以军称，在对贝鲁特的一次空袭中击毙了真主党的多名高阶指挥官，同时摧毁了位于黎巴嫩南部的数千处火箭弹发射架。

以色列总理内塔尼亚胡周日表示，以色列最近几天以令其无法想象的方式打击了黎巴嫩真主党。"如果真主党还没有理解这一信息，我向你们保证，它将理解这一信息。"

真主党方面的反击也未停止。以色列军方表示，周日凌晨真主党从黎巴嫩向以色列发射了150多枚火箭弹和无人机。据美联社报道，一些火箭弹落在以色列北部的海法附近，至少有三人受伤，汽车和建筑物受损。

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黎巴嫩或成“另一个加沙”

随着的升级，中国敦促其在以色列的公民 "尽快 "离开。中国驻以色列大使馆周日（9月22日）在其官网上发表声明，"提醒在以中国公民密切关注形势发展变化，进一步提高警惕，做好防范导弹、火箭弹、无人机等各类袭击的准备，切实加强安全防范措施，切勿麻痹大意。"

声明呼吁在以中国公民"按照相关要求尽快回国或转移至安全地区，确需继续留以人员及时关注当地安全提示，坚持非必要不外出，避免前往北部等高风险地区和敏感地带，保持联络畅通，确保安全"。此前，中国大使馆对以色列的安全提示为"提醒中国公民暂勿前往以色列"。

在中国呼吁中国公民离开以色列之前，已有多个国家呼吁本国公民离开黎巴嫩。

以色列的重要盟友美国表示，军事冲突升级不符合以色列的"最佳利益"，美国总统拜登称，华盛顿正在尽一切可能防止更大规模的冲突。拜登说，他的政府 "将竭尽所能阻止更大规模的战争爆发。我们仍在继续努力"。

在一年一度的联合国大会召开之前，联合国秘书长古特雷斯警告说，黎巴嫩有可能成为 "另一个加沙"，他还说，"很明显，双方都对加沙战争的停火不感兴趣"。

（法新社）

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