以色列總理將訪中美 大國競爭延燒中東

（德國之聲中文網）美國總統拜登週一（7月17日）致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），正式邀請他赴美國進行雙邊會晤，但確切日期尚未底定。

通話後，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示：「會談的具體時間和細節仍在商討中，可能在今年秋季舉行。」

內塔尼亞胡辦公室也向媒體表示，此次通話是一次「長時間且熱烈」的交談，並證實「總理已接受了邀請，會晤細節將由以色列和美國政府一同協調」。

雙方均未指明會晤的地點。據《華爾街日報》指出，美國總統並未直接邀請內塔尼亞胡訪問白宮，因此兩國領導人可能在9月與紐約舉行的聯合國大會期間會晤。

通話聚焦區域安全

據報，拜登在通話中向內塔尼亞胡提出對中東安全的擔憂，包括如何應對伊朗核計劃，以及以色列境內伊朗特工的威脅。

本月稍早，伊朗海軍曾試圖在波斯灣國際海域扣押商船。美國近期因此宣布向海灣地區派遣驅逐艦和戰鬥機，以阻止伊朗扣押船隻。

五角大樓發言人當時表示：「鑑於這種持續系性的威脅，在與我們的合作夥伴和盟友的協調之下，（國防部）正在增加我們在海峽和周邊水域的存在和監控能力。」

美國對以色列態度謹慎

若訪美行程如期舉行，這將是內塔尼亞胡自去年12月重新上任以來，首次與美國領導人會晤。數個月來，由於內塔尼亞胡一系列具有爭議的舉動，包括在約旦河西岸逐步擴張，以及推動恐削弱民主的司法改革等，使他受到拜登政府冷落。

《紐約時報》報導，今年3月拜登曾決定避免在近期與內塔尼亞胡會晤，此次邀請因而被視為決策的轉向。對此，白宮官員強調，安排面對面會談不代表拜登政府將放下對以色列領導人的強硬立場。

在此之前，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）已受邀將於本週出訪美國，除將在白宮會晤拜登之外，他也預計於國會發表演說。此行程一度令身為以色列總理的內塔尼亞胡感到不滿。

16日，以色列媒體「第13頻道新聞」（Channel 13 news）引述匿名消息報導，內塔尼亞胡認為以色列總統與拜登的會晤，將使他的訪美計劃更加遙遙無期。且內塔尼亞胡上週在一場會議上，猛烈抨擊以色列駐美大使邁克爾·赫爾佐格（Michael Herzog），指責他應「採取更多措施來獲得白宮的邀請」。

中國在中東勢力崛起

在美方遞出邀約之前，中國已向內塔尼亞胡發出訪華邀請。以方也證實，已獲邀將在7月前往中國，與中國國家主席習近平舉行6年來首次會晤，但尚未透漏具體日期。

美國智庫威爾遜中心中東項目主任胡爾瑪（Merissa Khurma）告訴DW，中國正在介入美國於中東地區留下的戰略「空白地帶」。今年3月，中國更協助在伊朗與沙特阿拉伯之間斡旋，促成雙方達成協議、重建外交關係，顯示北京在中東地區的影響力與日俱增。

胡爾瑪補充道，拜登政府近期將心思聚焦於處理烏克蘭戰爭，對中東地區的關注度下降，使得海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國，包含沙特阿拉伯和阿聯酋，「都已經轉向中國，並一直在加深與中國的經濟聯繫」。

昆西國家事務研究所執行副總裁帕西（Trita Parsi）則告訴DW，內塔尼亞胡即將訪中一事表明，以色列將不顧華盛頓的反對，保留其與北京的強有力的溝通渠道。

「華盛頓將自己置於一個弱勢地位。」帕西說，美國給了以色列和沙特阿拉伯等中東國家「很大的籌碼」。換句話說，這些國家可要求美國做出重大退讓，以交換他們不至於轉向北京的承諾。他說：「他們越是與北京眉來眼去（flirt），就越能要求華盛頓做出更多讓步。」

（綜合報導）

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