以色列篝火节发生踩踏事故 至少44人死亡

（德国之声中文网）本周五，以色列北部城市梅龙山周五举办篝火节庆祝活动却不幸发生踩踏事故，造成至少44人死亡，约150人受伤。

数万名极端正统派犹太教信徒周五聚集在二世纪圣贤拉比约kai（Rabbi Shimon Bar Yochai）陵墓附近欢庆一年一度的宗教节日。这是以色列解除新冠防疫限制后，首次举办大型群众聚会活动，大量人潮在会场看着篝火燃烧、祈祷并跳舞。该国自去年开始展开全球最大规模的疫苗注射活动，感染人数也随之下降。

根据目击者描述及现场录像画面，当大批群众试图穿过通道离开会场时发生了踩踏事故。当人群在通道尾端从滑溜的石阶往下走时，一部分人跌倒，接着又压在其他人身上。

以色列北部警察指挥官Shimon Lavi形容这是“灾难的一夜”，警方将尽全力拯救生命并协助伤者就医。

一名现场目击者对以色列陆军电台（Israel Army Radio）描述了现场骇人的场面：“大量人群被推挤到同一个角落，产生了涡流。”事发时这名目击者正好站在第一排跌倒的人群后，他是下一批被绊倒的人。“我感觉自己就要死了。”

视频及社交媒体上流传的画面显示，大批人潮挤入通道，多数是穿着正统犹太教黑白色装扮的男性。事故发生后，多具遗体被包裹后排放在地上，场外还有数十辆救护车。

以色列《国土报》引述目击者表示，警方设置了路障防止人群快速前进。

Hatzalah搜救队伍指挥Eli Beer表示，他对活动如此拥挤感到震惊，因为场地设计只能容纳在场人数的约四分之一。截至周五早晨，死亡人数增加至44人。

Magen David Adom（MDA）救护服务发言人表示，目前有150人被送医救治，其中6人情况危急。以色列军方则派出医疗人员及搜救团队随同直升机前往现场协助。

大批救护人员前往踩踏事件现场

目击者指责警方继续让人潮进入封锁的区域，当时这些区域的人潮已极为拥挤；而踩踏事故发生后，警方未能及时打开另一端的其他出口。

此次以色列共出动了5000名安全人员维护篝火节安全。有关当局将参加人数限制在1万人。但据以色列媒体报道，涌入梅龙山的朝圣者可能高达10万人。

以色列总理内坦尼雅胡形容这场踩踏事故是一场“重大灾难”，所有人都为死伤者祈祷。该国总统里林夫也表示，他正密切关注相关报道，并祈求伤者早日康复。

这起踩踏事故也引起国际关注。德国外长马斯在推特上表示：“今天早晨听到有关以色列梅龙山发生的不幸事件令人震惊。我们的心与受害者及其家属同在。”

（美联社、法新社、德新社）

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