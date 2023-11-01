以色列空襲加薩難民營 稱擊斃哈馬斯高階軍官

（德國之聲中文網）加薩最大的難民營賈巴利亞（Jabalia）週二（10月31日）遭到空襲，約有50人死於爆炸之中。以色列國防軍（IDF）證實用戰機襲擊了當地，其目標是難民營底下的哈馬斯地道。以方稱，哈馬斯（Hamas）的一位高階指揮官比亞里（Ibrahim Biari）已被擊斃。

以色列軍方發言人康利庫斯（Jonathan Conricus）稱，比亞里在哈馬斯的攻擊中扮演了重要的策劃與執行角色。不過，哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）否認有高階軍官在遇襲的難民營內，並稱以方說法是「殺害平民的藉口」。

巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯10月7日對以色列發動襲擊，以色列隨後誓言要「摧毀」哈馬斯，雙方武裝衝突至今已超過25天。

31日稍早，加薩衛生部稱有8500多人死於以色列空襲；以色列方面則表示有超過1400人喪命，200多人被挾持為人質。哈馬斯被美國、德國、以色列及阿拉伯世界的部分國家定性為恐怖主義組織。

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難民營空襲

賈巴利亞難民營的空襲發生在週二夜幕降臨之前，在人滿為患的難民營內留下一個遍布瓦礫的巨大坑洞。

數百人在混凝土塊和扭曲的金屬之間尋找生還者；據法新社現場統計，空襲之後當地至少已挖出47具遺體。由哈馬斯控制的加薩衛生部稍早說，至少有50位巴勒斯坦人喪命、150人受傷；加薩北部的「印尼醫院」（Indonesian Hospital）也向半島電視台表示，有超過50位巴勒斯坦人死亡。

41歲的加薩居民阿卡勒（Ragheb Aqal）把空襲帶來的爆炸形容為「一場地震」。他表示，他看到「房屋被埋在廢墟底下，還有大量的肢體部位、犧牲者和傷者」。

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針對難民營空襲，沙特阿拉伯等國表示強烈譴責，批評以色列攻擊難民營、導致大批平民傷亡之舉「非人道」。卡達則警告，進一步的空襲將會「破壞調停、降低局勢緊張的努力」。

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以哈衝突持續 各界籲保護平民

拉丁美洲國家玻利維亞成為這場衝突後，第一批切斷與以色列關係的國家之一。該國外交部長馬馬尼（Freddy Mamani）31日表示，此舉是為「否定並譴責以色列軍隊在加薩地帶侵略性、不成比例的攻擊」。玻利維亞2009年亦曾為了抗議以色列在加薩的行動，與以色列斷絕關係，雙方後來在2020年恢復關係。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）31日重申衝突雙方保護平民的重要。美國總統拜登則與約旦國王通電話，討論確保「巴勒斯坦人不被強迫遷出加薩」。另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週五（11月3日）將再度造訪以色列。10月稍早，布林肯曾出訪以色列、約旦、卡達、巴林、沙特阿拉伯、阿聯酋和埃及等國。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前駁斥了國際上主張出於人道主義停火的呼聲，認為這些呼籲形同「要求以色列向哈馬斯投降，向恐怖主義投降，向野蠻投降」。他說：「這不會發生。」

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（綜合報導）

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