以色列空袭约旦河西岸清真寺

以哈冲突可能蔓延至中东地区的担忧加剧。以色列战机在周六夜间至周日凌晨空袭了加沙各地目标，以及叙利亚的两座机场和约旦河西岸被占领土的一间清真寺。美国防长宣布加强中东军事部署。
（德国之声中文网）以色列战机在周六夜间至周日凌晨空袭了加沙各地目标。加沙医疗人员周日（10月22日）表示，加沙地带超过50名巴勒斯坦人在空袭中丧生。
叙利亚官媒则报道，以色列周日黎明时分对邻国叙利亚的大马士革机场和阿勒颇机场实施导弹袭击造成机场停运。叙利亚气象总局在一份声明中表示，至少两名在机场工作的气象部门工作人员在袭击中遇难。
以色列称，其军机周六袭击了由伊朗支持的黎巴嫩真主党目标，一名以色列士兵在越境战斗中被一枚反坦克导弹击中。黎巴嫩真主党是什叶派武装组织，被美国、德国和几个逊尼派阿拉伯国家视为恐怖组织。
10月7日，极端伊斯兰组织哈马斯对以色列南部发动突袭，造成1400人死亡，其中主要是平民。此后，以色列开始对加沙实施“全面围困”。哈马斯被德国、欧盟、美国、以色列等国家认定为恐怖组织。
加沙卫生部周六表示，以色列的报复性空袭已经造成至少4385名巴勒斯坦人死亡；加沙飞地230万居民中有逾100万人流离失所。
美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）表示，在“伊朗及其代理势力近期的行动升级”后，华盛顿将加强在中东的军事部署，以支持以色列并加强美国在中东地区的防御态势。
奥斯汀称，美国海军“艾森豪威尔号”（USS Dwight D. Eisenhower）航母战斗群将被调整方向，提升军事存在和“应对一系列突发事件的能力”。此外，美国将向中东地区派遣萨德反导弹系统和更多“爱国者”防空导弹系统，更多的部队将处于待命状态。
最近几周，华盛顿已经向中东派遣了大量海军军力，包括两艘航空母舰、辅助舰艇和约2000名海军陆战队员。
上周，伊拉克武装组织威胁袭击美国基地，目的是防止美国支持以色列打击加沙地带的哈马斯。
自哈马斯对以色列发动恐怖袭击后，约旦河西岸的暴力冲突愈演愈烈。连日来，以色列对加沙的哈马斯进行报复性空袭。
以色列军机周日（10月22日）凌晨空袭了约旦河西岸被占领土哲宁（Jenin）难民营内的安萨清真寺。以色列军方称，安萨清真寺是哈马斯用于策划袭击的指挥中心和实施袭击的基地。
巴勒伊坦医疗人员称，以色列的空袭击中了哲宁难民营并造成两名巴勒斯坦人死亡，多人受伤。哲宁是巴勒斯坦武装分子的据点。今年稍早之前以色列军方曾对哲宁展开大规模军事行动。
巴勒斯坦卫生部周日表示，以色列军队在约旦河西岸杀害了第五名巴勒斯坦人。自冲突爆发以来，该地区的死亡人数已经上升至90人。
据巴勒斯坦媒体报道，至少有11名巴勒斯坦人在以色列对加沙南部城市汗尤尼斯的袭击中丧生，与此同时，以色列正在袭击南部城市拉法。
在发动空袭的数小时前，以色列军方发言人呼吁加沙居民向南迁徙，并表示以军将继续攻击加沙市地区且加大攻击力度。
意大利总理梅洛尼周六在开罗参加一场危机峰会后前往特拉维夫，与以色列总理内塔尼亚胡会晤。梅洛尼在会晤中重申了 “以色列根据国际法和《联合国宪章》自卫的权利”。梅洛尼还强调了 "保证加沙人道主义援助准入与该地区和平前景的重要性"。意大利总理办公室表示，在哈马斯对以色列发动恐袭后，梅洛尼向以色列传达了团结的信息。
另一方面，结束对约旦、以色列、黎巴嫩及埃及中东四国访问的德国外长贝尔博克向以色列保证，将全力支持其打击哈马斯恐怖活动，同时也呼吁国际社会为加沙地带提供更多支援。
“对德国而言，以色列的国家安全不容谈判。”贝尔博克周六在开罗的中东峰会上如是说。“同样清楚的是，这种恐怖行为的实施者并不代表巴勒斯坦人民。“
“我呼吁所有人在任何时候都要将恐怖分子和平民区分开来。”贝尔博克说，不应煽起仇恨的火焰，因为这正是哈马斯及其支持者所希望的，以使地区局势进一步升级和分裂。“绝不能让这一恐怖计划得逞。”
贝尔博克呼吁，在打击哈马斯的战斗中，必须最大限度地考虑到人道主义局势。
德国已为加沙增加5000万欧元的人道主义援助。“我们鼓励所有其他国家，包括来自该地区的国家，加入这一行列。”贝尔博克主张展开新的和平进程，让双方能在两个独立国家中和平、安全地毗邻共处。
（美联社、路透社）
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