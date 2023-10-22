以色列空袭约旦河西岸清真寺

（德国之声中文网）以色列战机在周六夜间至周日凌晨空袭了加沙各地目标。加沙医疗人员周日（10月22日）表示，加沙地带超过50名巴勒斯坦人在空袭中丧生。

叙利亚官媒则报道，以色列周日黎明时分对邻国叙利亚的大马士革机场和阿勒颇机场实施导弹袭击造成机场停运。叙利亚气象总局在一份声明中表示，至少两名在机场工作的气象部门工作人员在袭击中遇难。

以色列称，其军机周六袭击了由伊朗支持的黎巴嫩真主党目标，一名以色列士兵在越境战斗中被一枚反坦克导弹击中。黎巴嫩真主党是什叶派武装组织，被美国、德国和几个逊尼派阿拉伯国家视为恐怖组织。

10月7日，极端伊斯兰组织哈马斯对以色列南部发动突袭，造成1400人死亡，其中主要是平民。此后，以色列开始对加沙实施“全面围困”。哈马斯被德国、欧盟、美国、以色列等国家认定为恐怖组织。

加沙卫生部周六表示，以色列的报复性空袭已经造成至少4385名巴勒斯坦人死亡；加沙飞地230万居民中有逾100万人流离失所。

加沙南部城市拉法遭到以色列空袭

美国加强中东军事部署

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）表示，在“伊朗及其代理势力近期的行动升级”后，华盛顿将加强在中东的军事部署，以支持以色列并加强美国在中东地区的防御态势。

奥斯汀称，美国海军“艾森豪威尔号”（USS Dwight D. Eisenhower）航母战斗群将被调整方向，提升军事存在和“应对一系列突发事件的能力”。此外，美国将向中东地区派遣萨德反导弹系统和更多“爱国者”防空导弹系统，更多的部队将处于待命状态。

最近几周，华盛顿已经向中东派遣了大量海军军力，包括两艘航空母舰、辅助舰艇和约2000名海军陆战队员。

上周，伊拉克武装组织威胁袭击美国基地，目的是防止美国支持以色列打击加沙地带的哈马斯。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



以色列加强进攻

自哈马斯对以色列发动恐怖袭击后，约旦河西岸的暴力冲突愈演愈烈。连日来，以色列对加沙的哈马斯进行报复性空袭。

以色列军机周日（10月22日）凌晨空袭了约旦河西岸被占领土哲宁（Jenin）难民营内的安萨清真寺。以色列军方称，安萨清真寺是哈马斯用于策划袭击的指挥中心和实施袭击的基地。

巴勒伊坦医疗人员称，以色列的空袭击中了哲宁难民营并造成两名巴勒斯坦人死亡，多人受伤。哲宁是巴勒斯坦武装分子的据点。今年稍早之前以色列军方曾对哲宁展开大规模军事行动。

巴勒斯坦卫生部周日表示，以色列军队在约旦河西岸杀害了第五名巴勒斯坦人。自冲突爆发以来，该地区的死亡人数已经上升至90人。

据巴勒斯坦媒体报道，至少有11名巴勒斯坦人在以色列对加沙南部城市汗尤尼斯的袭击中丧生，与此同时，以色列正在袭击南部城市拉法。

在发动空袭的数小时前，以色列军方发言人呼吁加沙居民向南迁徙，并表示以军将继续攻击加沙市地区且加大攻击力度。

巴勒斯坦驻德代表：“和平才是答案”

意大利总理会晤内塔尼亚胡

意大利总理梅洛尼周六在开罗参加一场危机峰会后前往特拉维夫，与以色列总理内塔尼亚胡会晤。梅洛尼在会晤中重申了 “以色列根据国际法和《联合国宪章》自卫的权利”。梅洛尼还强调了 "保证加沙人道主义援助准入与该地区和平前景的重要性"。意大利总理办公室表示，在哈马斯对以色列发动恐袭后，梅洛尼向以色列传达了团结的信息。

另一方面，结束对约旦、以色列、黎巴嫩及埃及中东四国访问的德国外长贝尔博克向以色列保证，将全力支持其打击哈马斯恐怖活动，同时也呼吁国际社会为加沙地带提供更多支援。

“对德国而言，以色列的国家安全不容谈判。”贝尔博克周六在开罗的中东峰会上如是说。“同样清楚的是，这种恐怖行为的实施者并不代表巴勒斯坦人民。“

“我呼吁所有人在任何时候都要将恐怖分子和平民区分开来。”贝尔博克说，不应煽起仇恨的火焰，因为这正是哈马斯及其支持者所希望的，以使地区局势进一步升级和分裂。“绝不能让这一恐怖计划得逞。”

贝尔博克呼吁，在打击哈马斯的战斗中，必须最大限度地考虑到人道主义局势。

德国已为加沙增加5000万欧元的人道主义援助。“我们鼓励所有其他国家，包括来自该地区的国家，加入这一行列。”贝尔博克主张展开新的和平进程，让双方能在两个独立国家中和平、安全地毗邻共处。

（美联社、路透社）

以色列之敌哈马斯

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