 以色列空袭加沙地带 巴武装宣布停火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

以色列空袭加沙地带 巴武装宣布停火

在发生暴力冲突的抗议活动中有5名巴勒斯坦人丧生。为此巴勒斯坦方面向以色列发射火箭弹。而以色列空军则展开报复性空袭。鉴于暴力的再次升级，对重新爆发战争的担忧也与日俱增。

Israelische Luftangriffe auf Gazastreifen (picture alliance/ZUMA/N. Alwaheidi)

以色列战斗机和直升飞机进行长达2个多小时的报复性空袭

（德国之声中文网）自巴勒斯坦武装分子周五向以色列目标发射了30枚导弹之后，周五夜间以色列空军对哈马斯控制的加沙地带的约80个目标进行了空袭。随后，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织宣布停火，该组织之前也已经宣布对袭击以色列的行动负责。

该组织在一份声明中表示，停火的决定是在埃及的努力斡旋之下做出。伊斯兰圣战组织表示将遵守停火，但前提是以色列方面也必须遵守。在此之前，哈马斯在内的几个巴勒斯坦派系的军事派别还在周五的一份联合声明中宣布已经做好战争准备。

有4名巴勒斯坦人在暴力抗议活动中被以色列士兵杀害，后来又有一人伤重不治而亡，这一事件是导致冲突再次升级的导火索。据以色列军方公布的消息称，在加沙地带的不同地点总共聚集了大约16000名巴勒斯坦人举行抗议活动。其中有些人向以色列士兵投掷炸弹和石块。

GAZA CITY, GAZA Israelische Luftangriffe auf Gazastreifen (picture alliance/Anadolu Agency/A. Jadallah)

被以色列袭击后的加沙城

示威者要求取消对加沙地带已经实行了十多年的封锁，让巴勒斯坦难民重返如今属于以色列的昔日巴勒斯坦地区。自3月底以来开始的抗议活动，迄今已经造成200多名以色列人丧生。

目前居住在加沙地带的居民超过200万。该地区缺水缺电。执政的哈马斯被美国、欧盟和以色列列入恐怖组织名单。

李京慧/雨涵 (德新社、路透社、美联社)

 

DW.COM

哈马斯：与以色列达成加沙停火协议

统治加沙地带的伊斯兰极端组织哈马斯表示，他们与以色列达成协议，平息当地局势。此前一天，以色列发动血腥报复性攻势，以回应本方士兵在边界地带被杀事件。 (21.07.2018)  

动乱加沙: 巴勒斯坦人为重返家园流血"长征"

在加沙地区，成千上万巴勒斯坦人周五（3月30日）开始大规模游行示威。以色列称这是“危险的挑衅”。示威者与以军爆发冲突。截至目前，已有3人丧生，上百人受伤。 (30.03.2018)  

相关内容

Gaza Israel Konflikt - Beerdigung

巴勒斯坦全国哀悼遇难者 15.05.2018

自2014年以来中东冲突经历了最血腥的一天之后，巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯宣布举行为期3天的全国哀悼和罢工。以色列对加沙地带的暴力镇压受到日益尖锐的批评。

Palästina Israel fliegt nach Schüssen auf Soldaten massive Luftangriffe in Gaza

哈马斯：与以色列达成加沙停火协议 21.07.2018

统治加沙地带的伊斯兰极端组织哈马斯表示，他们与以色列达成协议，平息当地局势。此前一天，以色列发动血腥报复性攻势，以回应本方士兵在边界地带被杀事件。

Gazastreifen Marsch der Rückkehr

动乱加沙: 巴勒斯坦人为重返家园流血"长征" 30.03.2018

在加沙地区，成千上万巴勒斯坦人周五（3月30日）开始大规模游行示威。以色列称这是“危险的挑衅”。示威者与以军爆发冲突。截至目前，已有3人丧生，上百人受伤。

广告

媒体看中国

Symbolbild Deutschland China Flaggen (Ed Jones/AFP/Getty Images)

德语媒体：谁才是德国的好朋友？

欧美之间如果日益疏远，谁才能成为欧洲人的新朋友？中国与美国之间的战争风险，如何才能降低？德语报刊评论版，探讨了这些话题。 