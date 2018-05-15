以色列空袭加沙地带 巴武装宣布停火

（德国之声中文网）自巴勒斯坦武装分子周五向以色列目标发射了30枚导弹之后，周五夜间以色列空军对哈马斯控制的加沙地带的约80个目标进行了空袭。随后，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织宣布停火，该组织之前也已经宣布对袭击以色列的行动负责。

该组织在一份声明中表示，停火的决定是在埃及的努力斡旋之下做出。伊斯兰圣战组织表示将遵守停火，但前提是以色列方面也必须遵守。在此之前，哈马斯在内的几个巴勒斯坦派系的军事派别还在周五的一份联合声明中宣布已经做好战争准备。

有4名巴勒斯坦人在暴力抗议活动中被以色列士兵杀害，后来又有一人伤重不治而亡，这一事件是导致冲突再次升级的导火索。据以色列军方公布的消息称，在加沙地带的不同地点总共聚集了大约16000名巴勒斯坦人举行抗议活动。其中有些人向以色列士兵投掷炸弹和石块。

被以色列袭击后的加沙城

示威者要求取消对加沙地带已经实行了十多年的封锁，让巴勒斯坦难民重返如今属于以色列的昔日巴勒斯坦地区。自3月底以来开始的抗议活动，迄今已经造成200多名以色列人丧生。

目前居住在加沙地带的居民超过200万。该地区缺水缺电。执政的哈马斯被美国、欧盟和以色列列入恐怖组织名单。

李京慧/雨涵 (德新社、路透社、美联社)