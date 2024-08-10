以色列空袭加沙一学校 哈马斯称逾百人丧生

以色列国防军8月10日清晨空袭了加沙地区的一所学校，造成大量人员伤亡。哈马斯方面称，这座校舍目前正用于收容难民，且空袭发生时正值穆斯林祷告期间。以色列军方则认为，这座校舍目前被哈马斯恐怖分子用作指挥中心。

（德国之声中文网）哈马斯控制的加沙卫生部门称，此次空袭至少造成100人丧生，而在遭空袭的校舍内目前总共居住有约6000名避难者。半岛电视台也援引巴勒斯坦民防部门消息称，丧生人数逾百，许多人都被活活烧死。不过这些消息并无法被巴勒斯坦以外的第三方消息源证实。

以色列国防军则说，周五夜间、周六凌晨对藏匿在加沙北部一座校舍内的哈马斯指挥中心发动了空袭，"恐怖分子被命中"。以军进一步指出，哈马斯将指挥部设置在校园内的一座清真寺旁边。军方并没有透露此次空袭造成的伤亡状况，只是强调空袭前"采取了大量措施以尽可能减小对平民的危险"，其中包括"使用精确制导弹药"。以色列方面认为，极端武装分子正是在这座校舍内策划针对以色列的袭击，并再次指责哈马斯在平民居住区内从事军事行动，"将平民当作恐怖行动的盾牌，从而系统性地违反国际法。"

同在加沙地带活动的巴勒斯坦伊斯兰圣战运动组织也强烈谴责以色列的空袭。该组织发表声明："选择穆斯林晨祷时刻发动可怕的屠杀，这证明敌人的目标就是尽可能多地杀害平民，其中包括老人和儿童。……以色列空袭学校使用了和空袭医院相同的借口。"

埃及政府也指责以色列此次空袭说明其"根本没想要达成停火协议、结束战争"。

遇难者家属从医院接收遗体并哀悼 图像来源: Omar Ashtawy/APAimages/IMAGO

美国警告切勿升级战事

根据联合国方面的统计，截至7月初，加沙地区总共564处校舍中，已经有477处在过去几个月中被直接命中或者损毁。

就在空袭发生前，美国国务卿布林肯和以色列国防部长加兰特(Yoav Gallant)刚刚通过电话。布林肯在重申美国对以色列之安全承诺的同时也警告说，加沙战事的升级不符合任何方面的利益。布林肯对加兰特强调加沙停火的迫切性，认为停火有助于哈马斯释放以色列人质并"重建地区广泛稳定的环境"。

去年10月7日，哈马斯等极端武装组织发动了对以色列的大规模袭击，由此引发了后者在加沙的大规模报复行动。以色列方面称，哈马斯的袭击造成了1200余人丧生，还有250余名人质被劫持到加沙地区。哈马斯控制的加沙卫生部门则称，已经有近3.97万人在以军的进攻中丧生。

（美联社、法新社、德新社、路透社）

以色列解救四名被哈马斯劫持的人质 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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